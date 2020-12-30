Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Антикоррупционная служба ГКНБ задержала бывшего вице-мэра Бишкека по ЖКХ Мирлана Амантурова. Ему вменяется участие в коррупционной схеме, связанной с ремонтом и строительством дорог.

«Установлено, что за период с 2015 по 2019 год аффилированным с А. М. К. компаниям предоставлялись муниципальные заказы на сумму свыше 100 млн сомов, часть из которых он присваивал. Несмотря на своевременное финансирование со стороны мэрии, работы не были выполнены подрядными компаниями в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

Сейчас чиновник находится в ИВС СИЗО ГКНБ, устанавливаются другие должностные лица мэрии Бишкека, которые могли участвовать в этой схеме.

Кто такой Мирлан Амантуров

В 1999 году Амантуров был коммерческим директором ОсОО «Сабита», а в 2005-2006 годах руководил компанией «Меади», занимающейся строительством дорог и продажей асфальтобетонной смеси. Позже он возглавлял муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис».

Амантуров был назначен на должность вице-мэра Бишкека по жилищно-коммунальному хозяйству в октябре 2019 года. Он покинул кресло 21 августа 2020 года, чтобы участвовать в выборах в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан».

За несколько дней до этого он дал крупное интервью, где рассказал о коррупции в муниципалитете и схемах обогащения при строительстве дорог. Амантуров заявил, что его топят и обвиняют в коррупции те, кому он мешает набивать карманы государственными и грантовыми деньгами.