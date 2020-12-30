В Бишкеке вынесли приговор избившим журналиста Болота Темирова. Первомайский райсуд оштрафовал каждого из четверых нападавших на 50 тысяч сомов и приговорил их к 2, 5 годам лишения свободы.

Но так как они уже отсидели в СИЗО год ( по системе «день за два»), то их отпустили по амнистии.

Сам Темиров вердиктом суда остался в целом доволен.

«Пока могу сказать, что обжаловать не буду. Приговор считаю справедливым и гуманным. Каждый должен иметь шанс на исправление», — написал он в своем фейсбуке, добавив, что подробное мнение о приговоре озвучит позже.

Нападение на Болота Темирова

9 января 2020 года трое неизвестных напали на главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж», но сам Темиров утверждал, что грабежа не было. По его словам, телефон выпал у него из рук во время избиения, а после того, как неизвестные убежали, он его не нашел.

«Для того, чтобы украсть, люди не будут дожидаться человека с 9 утра до 12:30 дня. Избиение происходило молча. Никаких команд типа «карманы посмотри» или «все, телефон у меня надо, бежать». С собой был ноутбук, но нападавшие его не забрали, соответственно, ничего ценного их не интересовало», — сообщил Темиров.

Связь с профессиональной деятельностью Темирова милиция опровергла. Меж тем «Фактчек» — издание Темирова, которое занимается проверкой фактов — до атаки на него выпустило ряд материалов, которые могли быть неприятны многим.

Например, журналисты разоблачали фейковые аккаунты, проверяли на достоверность фотографии политиков и деятелей (например фото бывшего президента Алмазбека Атамбаева с фигурантом антикоррупционного расследования «Азаттыка» и «Клоопа» Хабибулой Абдукадыром).

Так же они выпускали собственное расследование про стоимость аксессуаров жены другого фигуранта вышеупомянутого материала «Клоопа» Раимбека Матраимова. После выхода расследования о сумках и украшениях Уулкан Тургуновой на сайт обрушилась DDoS-атака. Материал переопубликовали еще несколько крупных кыргызских изданий и тоже подверглись кибератаке.