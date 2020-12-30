По данным Республиканского штаба, на 30 декабря в Кыргызстане зарегистрирована одна смерть от COVID-19 в Бишкеке. В целом за все время пандемии в республике от коронавируса и внебольничной пневмонии ушли из жизни 1354 человека.

За последние сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией:

Бишкек — 65;

Чуйская область — 63;

Ошская область — 13;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 3;

Иссык-Кульская область — 24;

Джалал-Абадская область — 10;

Баткенская область — 8.

За все время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 80 843 случая заражения COVID-19.

Четыре случая заражения за сутки произошли среди медработников, один из них работал в красной зоне в Таласской области. Остальные — в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров три медика, с домашней самоизоляции еще шестеро. Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4112 случаев, из которых выздоровели 3910 медработников.

В целом же за время пандемии выздоровели 75 624 человека.