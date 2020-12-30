LIVE: Чекист, банкиры, экс-глава минтруда и участники Кой-Ташских событий — третий день дебатов на ОТРК От Редакция - 30 декабря 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readТретий день дебатов кандидатов в президенты. «Клооп» ведет текстовую трансляцию их выступлений.Видеотрансляция:Текстовая трансляция: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Минус один. Рашид Тагаев отказался от участия в борьбе за кресло президента Кандидаты в президенты подали в суд, чтобы оспорить регистрацию Садыра Жапарова на выборах президента Жапаров «нелегитимен», все его решения должны быть отменены. Дискуссии кандидатов в президенты на дебатах свелись к одному человеку