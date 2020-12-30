Кандидат в президенты на досрочных выборах 10 января 2021 года Рашид Тагаев объявил, что сходит с дистанции в гонке за кресло. Об этом он заявил в своем фейсбуке.

По его словам, решение было принято исходя из личных убеждений.

«Я вынужден сложить полномочия кандидата в президенты Кыргызской Республики по своим личным убеждениям, которые далее не предоставляют возможности продолжать предвыборную борьбу. Я верю, что вы поддержите и это мое решение, как поддержали в самом начале мои намерения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны», — отметил Тагаев, добавив, что считает «правильным поступить именно так».

Теперь кандидатов на пост осталось всего 17. Некоторые из них — Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев и Канат Исаев — накануне объединились и подписали меморандум о сохранении законности.

В документе говорится, что на предстоящих выборах президента возможна фальсификация итогов.

«Кандидатом на должность президента зарегистрировано лицо [Садыр Жапаров], не обладающие пассивным избирательным правом. Считаем, что необходимо объединиться, чтобы при повторном голосовании поддержать единого кандидата из подписавшихся. Только так можно сохранить законность в стране», — говорится в меморандуме.

Вместе с меморандумом кандидаты подали иск в Административный суд, чтобы оспорить решение Центральной избирательной комиссии по регистрации Садыра Жапарова в качестве кандидата на выборы президента.

Политический кризис в Кыргызстане

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начался политический кризис. Последствием кризиса стала смена власти в стране — на пост и.о. президента при поддержке сторонников пришел Садыр Жапаров, который за несколько дней совершил кадровые перестановки, назначив на ряд должностей своих соратников.

После этого он сложил с себя полномочия и выдвинул свою кандидатуру на выборы. Ряд кандидатов в президенты не раз делали заявление, что Жапаров за время агитации нарушал выборное законодательство. В том числе, кандидаты отмечали, что Жапаров использует административный ресурс.

Также, несмотря на то, что Жапаров уже не занимает высокопоставленную должность, его друг Камчыбек Ташиев все еще глава Госкомитета нацбезопасности, а другой соратник Жапарова — Талант Мамытов — сейчас и.о. президента и спикер парламента.

Сам же Жапаров, пока был на посту премьер-министра и и.о. президента, инициировал при поддержке депутатов шестого созыва референдум по форме правления.

Вместе с референдумом Жапаров и ряд депутатов инициировали поправки в Конституцию Кыргызстана.

Однако представленный проект новой Конституции после публикации подвергся критике со стороны общественности и юристов. В частности юристы отмечали, что в случае, если принять новую Конституцию, новый президент получит контроль над всеми ветвями власти.