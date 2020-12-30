Защищено: «Пожарная команда власти»: как легко создать фабрику фейков в Кыргызстане От Редакция - 30 декабря 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 9 min read Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Tweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА «Матраимов никуда не уезжал». Депутат Матраимов опроверг слухи о том, что его брат покинул страну Марат Аманкулов покинул пост председателя партии «Биримдик» Квартиры Матраимова передадут государству — ГКНБ Имущество Матраимова должно быть передано на баланс ФУГИ – Сурабалдиева «Правила игры изменились». Новиков заявил, что правительство будет бороться с применением админресурса на выборах