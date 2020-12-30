ОАО «Северэлектро» объявило, что до 1 апреля 2021 года больше не будет выдавать разрешения на трехфазные ввода хозяйственных нужд для бытовых потребителей.

«Такие меры приняты для успешного прохождения зимнего периода, а также для надежного, бесперебойного электроснабжения населения. ОАО «Северэлектро» делает все возможное, чтобы свет и тепло были в каждом доме и сейчас мы надеемся на Ваше понимание», — поясняют в пресс-службе организации.

Уже установленные трехфазки пока трогать не будут. Но «Северэлектро» призывает население соблюдать режим потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок утром и вечером, чтобы не перегружать сети.

Ранее генеральный директор ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр» Талайбек Байгазиев также призвал экономить электроэнергию, и назвал еще одну неочевидную причину, по которой в стране стали потреблять больше электричества. Байгазиев заявил также, что тарифы на электроэнергию надо повысить.

Энергетический кризис в Кыргызстане

В 2020 году Кыргызстан вынужден приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Как сообщил в начале ноября на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там было всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

Однако после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: пока автоматические из-за перегруза электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии.

Чиновники также пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.

Однако, из-за систематического отключения электроэнергии, вечером 15 декабря жители жилмассива «Ак-Жар» вышли протестовать. В соцсетях и СМИ появились видео, на которых люди перекрыли объездную трассу и подожгли автомобильные шины.

16 декабря аким Аламединского района Бишкека Марс Саккараев сообщил «Азаттыку», что власти частично решили проблему путем поочередного обеспечения электроэнергией, чтобы избежать нагрузки на трансформатор.

«Мы можем подавать свет по очереди, например, на двух улицах свет будет 2 часа, на других в это время не будет, и так по очереди. Жители согласны на это», — сказал аким.

А уже 18 декабря в правительстве прошло внеочередное совещание по вопросу проблем в энергосекторе. И.о.премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков предложил задействовать резервные мощности в стране, чтобы пережить зиму и холода, и заявил, что нужно сделать все возможное для обеспечения населения бесперебойной подачи электроэнергии и тепла.