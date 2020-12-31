Кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев на дебатах 30 декабря заявил, что Садыр Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева.

«Ты [Садыр Жапаров] говоришь, что сегодня не имеешь никаких отношений с Максимом и Жанышем Бакиевыми. Жаныш Бакиев позвал на той самых близких — 100 друзей, среди них ты ходил. Ты преступник или я преступник?», — сказал Сегизбаев, показав фото с мероприятия, где за одним столом сидели Жапаров и его соратник Камчыбек Ташиев.

Абдиль Сегизбаев в эфире теледебатов 30 декабря 2020 года на ОТРК

Затем Сегизбаев задал ряд вопрос Садыру Жапарову:

Первый вопрос: В 2001 году ты брал $400 тысяч у «Инвестбанк Иссык-Куль», заплатил?

Второй вопрос: Захватил ли ты «Инвестбанк Иссык-Куль» со своей сестрой? Отмывал ли ты $5 млрд через этот банк для Максима Бакиева?

Третий вопрос: Брали ли ты шахту «Жыргалан» за гроши, затем разрушил и продал ли Китаю?

Четвертый вопрос: Киевская 74. Купил ли ты этот дом у мародеров за 500 тыс долларов? (Скорее всего, Сегизбаев имеет в виду здание Бишкекского управления ГКНБ, которое находится по этому адресу. До того, как там обосновался офис ГКНБ здание принадлежало Курманбеку Бакиеву — прим. ред.)

Пятый вопрос: Ты и Максим Бакиев передали месторождение Жетим-Тоо в 2009 году? Почему ты промолчал об этом?

Шестой вопрос: 6 апреля 2019 года ходил ли ты как спонсор, как человек, поддерживающий продажу «Кумтора»?

«Почему ты молчал, когда Бакиев убил 60 человек в 2010 году? Почему ты сидел молча, когда Максим Бакиев вывозил из Кыргызстана $3 млрд. Ты тогда был самым главным человеком в стране по борьбе с коррупцией — ты был комиссаром национального агентства по предупреждению коррупции?» — добавил он.

Кроме этого, Сегизбаев усомнился в источнике средств для избирательного фонда Жапарова. Он предположил, что деньги Жапарову переслали Бакиевы.

«Если ты мужик, давай поговорим лицом к лицу. Не убегай. Давай расскажем всю правду друг о друге. Если я виноват, назови меня преступником, если ты преступник, то признайся и попроси прощения у кыргызского народа. Жертвы вашего режима лежат в Ата-Бейите. Я не дам вернуться к этому режиму. Этому не бывать. Перестаньте стараться. Спасибо», — сказал Сегизбаев.

После теледебатов запись видео трансляции с YouTube-канала ОТРК стала недоступна.

Сегизбаев против Жапаров

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев уже не в первый раз говорит о возможных связях кандидата в президенты Садыра Жапарова с семьей беглого президента Курманбека Бакиева.

Еще в конце ноября в эфире передачи «Саясий коктейль» Сегизбаев рассказал, что знает «по чьей указке» Жапаров вернулся в Кыргызстан в 2017 году.

Тогда он пообещал назвать имя этого человека, когда начнется предвыборная агитация. В интервью журналистке Елене Нечаевой 14 декабря Сегизбаев сказал, что уверен в том, что указка пришла из Минска, намекая на связь Жапарова с беглым президентом Бакиевым, который находится в Беларуси.

В ответ на это Жапаров во время своей встречи с избирателями в Таласе заявил, что у Сегизбаева нет него компромата.

«Это могут быть слухи, что кто-то что-то сказал. Пусть публикует, тогда и увидим вместе с вами», — заявил Жапаров.

Садыр Жапаров пришел к власти на фоне беспорядков после парламентских выборов 4 октября. При поддержке своих сторонников Жапаров получил пост премьер-министра, а затем и.о. президента.

Кроме этого, Жапаров при поддержке ряда депутатов инициировал референдум по форме правления, назначенный на 10 января в день выборов президента.