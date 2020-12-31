Для всего мира с экономической, психологической, да с любой точки зрения 2020 год оказался тяжёлым годом. Каждый месяц по всему миру происходило что-то ужасное — лесные пожары в нескольких странах, угроза войны между несколькими странами и конечно же пандемия, которая «парализовала» весь мир.

В Кыргызстане пандемия наглядно показала не лучшее состояние системы здравоохранения, а локдаун и политический кризис привели к экономическому кризису. При этом никуда не делись и «традиционные» проблемы, такие как коррупция во всех ветвях власти и семейное насилие.

Под конец года невольно задаешься вопросом, а было ли что-то хорошее в этот год? Было, безусловно было. Ведь этот год показал насколько сильно сплоченное общество объединенное одной целью. Люди, которые готовы прийти другому на выручку, жертвовать собой спасая других, стоять на страже закона.

Люди по всему миру начали бороться с трудностями с которыми они столкнулись в нынешнем году устраивая челленджи в соцсетях и публикуя ироничные твиты.

Юмор помогает

Пользователи соцсетей будто соревновались в остроумии, описывая 2020 год. На опрос Твиттера — «описать 2020 год одним словом» — официальный аккаунт Youtube в твиттере предложил «отписаться от 2020», а аккаунт Adobe отменить год сочетанием клавиш «CTRL + Z».

Затем Твиттер подвёл итоги года, вывесив билборды с самыми забавными и ироничными твитами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. На билбордах были твиты реальных людей, такие как «Я не буду включать 2021, пока не посмотрю трейлер», «Первое правило 2021: не говорить о 2020» или «Прежде чем я соглашусь на 2021, хочу прочитать его „Условия соглашения“».

Не остался в стороне и кыргызский сегмент интернета. К шуткам о сложном годе, пандемии, карантине, фейлах чиновников — добавились и шутки об актуальной политической повестке, такие как «дос-секретарь Ташиев», поиски Акылбека Жапарова и возвращение в политику Омурбека Бабанова и Омурбека Текебаева.



«Тяжелый 2020 год…»:

Немного Дастана Джумабекова:

* Контекст: Во время своего спикерства Дастан Жумабеков не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так на нескольких заседаниях парламента Жумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне.

Куда без Арстана Алая:

* Контекст: 3 марта на пресс-конференции Арстанбек Абдылдаев на пресс-конференции заявил, что именно он наслал коронавирус на Китай и что «кыргызстанцев он не затронет». 17 марта в Кыргызстане официально зарегистрировали первые три случая заражения COVID-19.

* Контекст: В середине марта из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире закрыли свои границы. Из-за этого кыргызстанцы начали скупать товары первой необходимости: муку, туалетную бумагу, макароны опасаясь, что закрытие границ соседних государств приведет к дефициту товаров.

* Контекст: Сооронбай Жээнбеков с начала пандемии долгое время не надевал маски на мероприятия или заседания парламента. Хотя республиканский штаб и комендатура публиковали посты о возможном штрафе за отсутствие маски. После того, как пользователи интернета начали спрашивать, оштрафуют ли президента за то, что он не носит маску, комендант сообщил что штрафа за отсутствие маски нет. Позже президент всё же стал надевать маски мероприятия.

* Контекст: С начала апреля все школы и учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Но переход на онлайн обучение оказался проблематичным. Высокоскоростного интернета по всей стране нет и не во всех семьях есть гаджеты и телевизор. К тому же, телеуроки для детей разных классов начинались в одно и то же время.

народ кыргызстана в критические времена pic.twitter.com/Z5FGHZIfrA — devil eyes (@BellaFrayn) July 2, 2020

* Контекст: Действия властей во время пандемии довольно часто подвергались критике. Критиковали власти за непродуманность решений и недостаточные меры поддержки населения.

* Контекст: В конце августа политическая партия «Кыргызстан» оказалась в центре скандала. Активисты и представители других партий заявили, что партию зарегистрировали на парламентские выборы незаконно, так как она опоздала со сдачей документов. Затем ЦИК приняла решение не регистрировать «Кыргызстан», но партия через суды добилась того, чтобы её допустили к выборам в парламент.

* Контекст: 28 сентября в Сочи встретились тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин. При встрече, российский лидер ошибся с именем Жээнбекова и назвал того «Шариманом Шариповичем».

Телеграм-канал «Сейчас KG».

* Контекст: На заседании Жогорку Кенеша вновь ставший депутатом Омурбек Текебаев отметил дружбу Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева и назвал последнего «дос-секретарём». К тому времени Садыр Жапаров после события в ночь с 5 на 6 октября с помощью своих сторонников уже стал и.о.премьер-министром и президентом.

Телеграм-канал «Шайлоо 2020».

* Контекст: 19 ноября в программе «Азаттыка» «Эксперты анализируют», в которой обсуждался новый проект Конституции, Омурбек Текебаев сказал замглаве аппарата президента Бектуру Зулпиеву, которому приписывали авторство нового проекта основного закона — «Вы — никто, чтобы нарушать и по своему желанию менять закон». Позже Садыр Жапаров сообщил о том, что к нему обращаются родственники арестованных по подозрению в коррупции и просят освободить и добавил — «Во-первых, я сейчас никто».

* Контекст: В Кыргызстане на 10 января назначены досрочные выборы президента. Ряд СМИ сообщили о том, что кандидатам в президенты начали дарить коней в ходе их предвыборной кампании в регионах. По закону все пожертвования для кандидатов можно делать только в виде денег через избирательный фонд. ЦИК вынесла 4 кандидатам предупреждение из-за этого.

* Контекст: 24 декабря председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев дал двухчасовую пресс-конференцию, на котором в частности рассказал, что экс-замминистра Таможни Райымбек Матраимов выплатил обещанные 2 млрд сомов. Пресс-конференция не обошлась и без смешных оговорок.

Протестные песни

2020 год также запомнится и многочисленными требованиями граждан от властей бороться с коррупцией в стране. Были многочисленные митинги и мирные марши.

Безусловно одним из ярчайших событий года стало выступление акына-импровизатора Аалы Туткучева 31 августа на площади перед тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым, высокопоставленными чиновниками и приглашенными гостями на праздничном концерте в честь Дня независимости.

Под аккомпанемент комуза акын рассказал о борьбе за независимость кыргызского народа и об объединении народа в борьбе с COVID-19. Также он перечислил известных деятелей искусства, политики и религии, которые умерли из-за последствий коронавируса и большую часть своего семиминутного выступления поэт посвятил коррупции в Таможенной службе, судебной системе и на выборах.

Не то, чтобы никто не знал об этих проблемах. Но так открыто перед президентом и в прямом эфире на всю страну, да ещё и в такой символический день, кажется, никто ещё не выступал.

До этого о коррупции и проблемах связанных с пандемией спел популярный рэп-музыкант Бегиш в своей песне «Саясат» — «Политика».

А рэп-коллектив A.P. band в начале марта выпустил песню «Миллион», полную пасхалок на кыргызскую политику.

А уже в конце ноября, когда в стране переменилась вся власть, наступили политический и экономический кризисы, рэпер Бегиш и певец Абир Касенов опубликовали клип на песню «Элим алданба» — «Не будь обманутым, мой народ». Артисты в нём поют о том, как политкризис повлиял на Кыргызстан и призывают власти перестать грабить страну и восстановить справедливость.

#БекТур

В период карантина граждане и врачи подвергались давлению со стороны Госкомитета нацбезопасности за свои сообщения об отсутствии достойных средств защиты от коронавируса у кыргызских медиков. ГКНБ заставляло врачей и граждан извиняться за информацию о коронавирусе и карантине в стране.

Общественный резонанс вызвал случай врача ЦСМ Ысык-Атинского района Бектура Апышева. Медик написал в твиттере о качестве маски, которую ему выдали — это был марлевый лоскут с прорехами. После публикации твита врач рассказал о давлении, вскоре его аккаунт в соцсети был удален. После в интернете появилась видеозапись, на которой Апышов приносит извинения и говорит о недостоверности своего твита.

Пользователи соцсетей не поверили в то, что твит Апышова был недостоверным. Кроме того, еще до удаления его аккаунта в соцсети, другие пользователи писали о том, что испытывают давление со стороны ГКНБ за свои сообщения об отсутствии достойных средств защиты от коронавируса у кыргызских медиков.

Пользователи соцсетей тогда устроили флешмоб в поддержку врача, публично извиняясь за свои поступки и высказывания.

Хочу попросить прощения за то, что привлекаю ивестиции в образование и науку КР, а также за то, что публикуюсь в международных журналах. На самом, деле нашей науке завидует весь мир #прости https://t.co/C63kSXjVgB — Rahat Sabyrbekov (@Rah_Sab) April 12, 2020

Прошу простить меня за то, что раскрывал ложь и пропаганду, коррупцию и лицемерие. Всего этого нет. В Кыргызстане на самом деле нет коррупции, злоупотреблений властью, в госуправлении сплошь честные и порядочные люди, особенно в таможенной системе... #Бектур — Болот Темиров (@vahoel) April 12, 2020

Хочу попросить прощения за то, что постоянно говорю как мне страшно за страну и людей под управлением этой власти. Это не правда, ведь на самом деле эта власть так профессиональна и в первую очереди думает лишь о развитии страны, а не о собственном кармане #БекТур https://t.co/bS76BG4vs8 — A. (@tekimbaeva) April 12, 2020

Потрясающие люди

Главными героями прошедшего года стали врачи, волонтеры, активисты и просто неравнодушные люди, которые шли на помощь друг к другу.

В период карантина, который длился два месяца, медицинские работники оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Слова «Медики — герои», стало не только красивым словосочетанием, а подкрепленной потом и кровью аксиомой. Медработники не только спасали жизни, но и старались убедить и успокоить людей.

А волонтеры и активисты в период карантина делали то, что у государства получалось плохо — организовывали адресную помощь малоимущим, закупали и доставляли маски и СИЗы в те медучреждения, где наблюдалась нехватка.

Некоторые волонтеры помогали врачам в стационарах, другие сами ехали с кислородными концентраторами к больным, третье развозили медиков по домам больных. Предприниматели и бизнесмены выделяли свои помещения под стационары. Кыргызстанцы со всего мира собирали средства на закупку необходимых медоборудований, масок и СИЗов.

Смотреть спецпроект: Герои среди нас

Девушка курьер, покорившая соцсети

В начале сентября дорожный активист Болот Ибрагимов на своей странице в соцсетях опубликовал видео на котором водитель уступает дорогу девушке курьеру на мопеде. Видео набрало популярность в соцсетях тем, что оно буквально излучает позитив.

#АватарСНГ

В конце августа в твиттере набрал популярность флэшмоб #АватарСНГ. Иллюстраторы рисовали персонажей фентезийных мультсериалов «Аватар: Легенда об Аанге» и «Аватар: Легенда о Корре» в национальных костюмах стран СНГ.

Челлендж был придуман казахской художницей ironduuude для поддержки ее соотечественницы — художницы Qańtar, которую затравили англоязычные пользователи, посчитав одну из ее работ «культурной апроприацией».

Кыргызский аватар из племени воды и огненная казашка. Посмотрите на арты #АватарСНГ — это прекрасно

Горожане на защите города

5 октября на улицы вышли недовольные итогами парламентских выборов, в ходе которых были замечены неоднократные подкупы голосов. В ходе столкновений с милицией один человек погиб, десятки получили ранения. Спустя несколько часов, Белый дом оказался в руках протестующих, а к утру правительство пало. Но госпереворот оказался затяжным, а сотрудники внутренней безопасности после 6 октября будто исчезли.

Горожане опасаясь мародёрств в Бишкеке, как при предыдущих революциях 2005 и 2010 годах, объединились в отряды дружинников. Они патрулировали спальные районы, защищали торговые центры и правительственные здания от мародеров, согреваясь горячим чаем и едой, которые развозили волонтеры и активисты. А деньги на еду часто собирали за счет пожертвований со всего мира. Свои действия дружинники координировали через Telegram и Instagram.

Сотрудники МВД вновь появились на улицах города лишь 9 октября. Тогда занимавший ещё пост главы государства Сооронбай Жээнбеков ввёл комендантский час и режим ЧП. А ставший после переворота вице-премьером Максат Мамытканов заявил, что все это время милиционеры выходили на службу, но в гражданской одежде — в целях безопасности.

Когда государство пропало. Как волонтеры и дружинники защищали Бишкек

«Мы остались одни». Что рассказали сотрудники МВД о событиях 5 октября в Бишкеке?

Беспрерывный «Манас»

Манасчы Доолот Сыдыков 12 ноября побил рекорд по продолжительному чтению эпоса «Манас» без перерыва. Он беспрерывно зачитывал эпос 14 часов 27 минут.

Он начал чтение эпоса на главной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке в 10 часов утра и завершил только за полночь.

ЧЕМПИОНЫ

Плодотворным 2020 год стал и для кыргызстанских спортсменов, несмотря на то, что из-за пандемии несколько больших турниров были перенесены на следующий год.

Так, по итогам индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе, кыргызские борцы завоевали 3 золотые и 5 бронзовых медалей, заняв в итоге второе командное место в общем медальном зачете. Золотые медали завоевали Айсулуу Тыныбеков, Мээрим Джуманазарова и Жоламан Шаршенбеков. Турнир проходил в Сербии с 12 по 19 декабря.

22 ноября Валентина Шевченко в четвертый раз защитила свой чемпионский титул в наилегчайшем весе среди женщин. Всего на счету у кыргызстанской спортсменки уже восемь побед и два поражения в боях UFC.