Фейки в поддержку Жапарова, фейки в поддержку Матраимовых, фейки в поддержку Жээнбекова. Кыргызстанский интернет превратился в территорию, на которой постоянно действуют «фабрики троллей». Журналисты «Клоопа» проанализировали около 800 фейковых аккаунтов и выяснили, как работают фейко-фермы, кого они защищают и сколько стоит организовать такую «группу поддержки».
Оглавление:
- Как Садыра Жапарова защищали анонимы и фейки от партии «Мекеним Кыргызстан»;
- Как фейки работали накануне выборов-2020;
- О фейках, которые писали в поддержку клана Матраимовых;
Про фейки, которые писали в поддержку двух разных бывших президентов:
- Прожээнбековские фейки;
- Проатамбаевские фейки;
- Сколько стоит фейк-отдел и зачем это нужно?
Протесты, охватившие Бишкек в ночь на 6 октября, привели к смене власти в стране. Митинги вспыхнули на фоне недовольства итогами парламентских выборов, победу на которых одержали три провластные партии: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».
Волнения привели к уходу президента Сооронбая Жээнбекова с должности, а власть в стране оказалась в руках Садыра Жапарова, которого выпустили из колонии после захвата Белого дома.
В течение нескольких дней корреспондент «Клоопа» наблюдал, как после протестов приближенные «Мекеним Кыргызстан» стали скрывать публикации, которые касались их связей с партией. А фейковые аккаунты начали писать и распространять посты в поддержку Садыра Жапарова, сидевшего в колонии на момент выборов. Стоит отметить, что его лицо в своей агиткомпании использовала партия «Мекенчил», которая также участвовала в выборах в парламент.
При изучении некоторых профилей фейков, поддерживающих Садыра Жапарова, выяснилось, что всего лишь за день до протестов они поддерживали «Мекеним Кыргызстан».
Например, фейковый профиль «Ая Рызыкова» вел активную деятельность под постами журналистки и кандидатки в депутаты на выборах в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан» Эльнуры Алкановой. Однако после событий 6 октября этот аккаунт переключился на поддержку пришедшего к власти Садыра Жапарова. Сейчас профиля «Ая Рызыкова» уже не существует.
Подробнее об этом писали коллеги из Кактус Медиа
Журналисты также заметили, что после аннулирования результатов парламентских выборов активизировались фейки, которые ранее не попадали в поле зрения — они стали писать комментарии в поддержку кандидата в президенты Садыра Жапарова. С некоторых аккаунтов в личные сообщения страницы «Клоопа» или в комментариях под публикациями в «Инстаграме» приходили угрозы.
Жапаров был не первым политиком, за которого в интернете вступились аккаунты, имеющие все признаки фейковых. Журналисты «Клоопа» проанализировали около восьмисот аккаунтов в «Фейсбуке» и «Инстаграме», поговорили с десятком независимых источников, чтобы выделить основные фейко-фермы, которые либо работают сейчас в кыргызском интернете, либо работали в прошлом.
*Мы изучали комментарии, казавшиеся нам подозрительными, а потом анализировали их аккаунты на предмет фейковости. Выясняли, когда аккаунты были созданы, есть ли они в других соцсетях, какой контент публикуют и публикуют ли его вообще, какой тактики придерживаются, когда публикуют информацию, чье фото используют. Так мы выяснили, что фейки дружат друг с другом, порой постят фотографии с одних сайтов, делают одинаковые публикации одновременно, выделяли группы из 5-10 фейков, которые вероятно вел один админ — настолько была схожа стилистика их поведения.
Изучать фейков журналисты начали после публикации первого расследования о коррупционных схемах внутри таможни, где главным фигурантом стал экс-зампред службы Райымбек Матраимов.
Люди, писавшие с фейковых аккаунтов, старались дискредитировать материалы о бывшем таможеннике и обелить его.
Впоследствии, разговаривая с источниками и исследуя соцсети, команда журналистов выяснила, что фейковых ферм в Кыргызстане как минимум пять.
Как фейки работали накануне выборов-2020
Культура фейковых комментариев зародилась в коммерческом секторе еще до того, как стали популярны соцсети. Так, например, один из журналистов, работавших над этим материалом, еще будучи школьником в 2010 году за плату оставлял положительные комментарии на сайтах различных компаний. Чаще всего этим пользовались компании по продаже биологически активных добавок. Другой пример — популярный в Кыргызстане форум «Дизель», где во время выборов встречались одинаковые посты в пользу конкретной партии.
«Вот в 2012 году был “Дизель”, мы нанимали [людей писать] в категории “Политика и Общество” , чтобы люди свои были там и форсили», — рассказал медийщик, работающий на выборах с партиями. О работе ботов на «Дизеле» открыто сообщал и кыргызский политический обозреватель Азим Азимов. Ниже приводим скриншоты из его личного профиля в твиттере.
Уже в 2015 году, во время очередных парламентских выборов, значение социальных сетей выросло: тогда на них приходилось около 10% всей избирательной работы. Но все равно объемы пока были небольшие — около 8 человек на все соцсети, говорит политтехнолог, давно работающий на выборах.
А на парламентских выборах 2016 года на социальные сети уже приходилось 30% работы с избирателями в интернете. А затем и вовсе произошел кардинальный переворот — соцсети стали чуть ли не основным направлением для пиара политических партий, говорит собеседник «Клоопа». В конце 2016 года в США на выборах президента победил Дональд Трамп. Сложилось мнение, что победил он благодаря социальным сетям, что поменяло отношение кыргызских фейк-водов к «Фейсбуку» и «Инстаграму».
Социальные сети оказались более доступны для «чернухи», чем СМИ.
Это показали и выборы 2020 года. Особенно заметными были фейковые аккаунты, с которых шли сообщения в поддержку трех провластных партий, имевших наибольший шанс пройти в парламент — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Журналисты «Клоопа» собрали базу фейковых аккаунтов предвыборного периода, состоящую из 425 профилей.
В базу попали аккаунты, которые публиковали совершенно одинаковые комментарии, а также использовали либо отзеркаленные фотографии, либо фотографии реальных людей.
Также цепочка выстраивалась из взаимных лайков и подписок ботов и фейков друг на друга. Интересно, что некоторые фейки, которые брали фотографии чужих людей, использовали и схожие с этими людьми имена. Например, фейк «Лилия Заитова » использовала фотографию девушки по имени Лилит с сайта о макияже. А аккаунт «Андрей Андрей» использовал фотографию российского социолога Андрея Кузнецова.
В базу данных были внесены фейковые аккаунты, которые поддерживали партии «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Республику». Если аккаунт был спорным, то есть мог принадлежать реальному человеку, и мы не были уверены на 100%, что это фейк, то отмечали его в базе данных как «вызывающий сомнения».
После анализа база фейков предвыборного периода была передана на рассмотрение в администрацию «Фейсбука». После передачи базы данных «Фейсбуку» около 400 из 425 указанных в ней аккаунтов были удалены.
Фейки, писавшие в поддержку партии «Мекеним Кыргызстан» (ее связывают с влиятельным кланом Матраимовых) вели в основном «позитивные» дискуссии. Под постами кандидатов они оставляли слова поддержки или же распространяли их предвыборные заявления.
Вот несколько примеров: Комментарии под постом кандидатки от партии «Мекеним Кыргызстан» Эльнуры Алкановой о том, что мэрия Бишкека помешала агитации политобъединения.
Боты, писавшие в поддержку «Биримдика», вели похожую тактику раскрутки аккаунтов, что и боты «Мекеним Кыргызстан». Отличие — в принципе отбора фотографий для аватарок: среди них были фото монгольских манекенщиков, якутских красоток или фотографии из разных фотостоков.
Вот, например, фейк «Азамат Кайипов» использовал фото со стока — это специализированная площадка, где публикуются снимки и их можно использовать для иллюстраций или рекламы.
О том, что крупные партии действительно шли на выборы, используя для агитации в соцсетях такой ресурс, как фейки, говорят два источника «Клоопа» — медийщик, работающий на выборах, и человек, трудившийся на правительство.
«Я знаю, что у СДПК были [фейки], у Бабанова. Примерно 10-20 человек. Говорили, что у них 100 человек сидит. Но это не так, я был у них в офисе, не было у них столько», — сказал медийщик, работающий на выборах.
В предвыборный период мы попробовали устроиться на одну из подобных ферм. Сотрудница «Клоопа» связалась с журналистом, который, по информации наших источников, набирал людей на такую работу. Этот мужчина вел переписку через защищенный мессенджер Signal и попросил скинуть ему ссылку на ее профиль в Фейсбуке. Он объяснил это тем, что сначала нужно изучить ее аккаунт в этой социальной сети. Заказчики сообщили, что им не понравился ее пустой и неактивный профиль, и в итоге мужчина написал, что сотрудничества не будет.
Фейки — важный инструмент на выборах, когда в ход идут все методы, особенно в случае оскорблений и грубости в сторону оппонентов, говорит политтехнолог, много лет занимавшийся выборами.
«Цель любой партии, хорошей, плохой — это приход во власть, иначе это не партия, и нафиг она тогда нужна. Если тебе нужно кидать какашками в оппонентов, ты должен это делать. Но за это могут и привлечь, распространение ложной информации, оскорбление чести и достоинства — это уголовные статьи на самом деле. Можно и пидорасами называть, но это уже преступление. Поэтому и анонимны», — горячится он.
Впрочем, как показало наше расследование, фейки нужны политикам и бизнесменам не только во время выборов или уличных протестов.
Фейки в поддержку Матраимовых
В конце 2019 года журналисты ряда СМИ заметили следующую тенденцию: медиа, которые публиковали новости о расследованиях про коррупцию на таможне, в соцсетях атаковали фейковые аккаунты.
В числе них, например, была и «Людмила Бондарева» — уже несуществующий фейк. Другой аналогичный пример — аккаунт под именем «Алина Сеитова».
Страницы обоих комментаторов в «Фейсбуке» были зарегистрированы в 2019 году: один появился в октябре, другой в августе. Их сходство в том, что оба пользователя активно комментировали новости и посты, связанные с кланом Матраимовых, и вступали в дискуссии с недоброжелателями семьи бывшего таможенника Райымбека Матраимова. А также одинаково вели странички.
После выхода расследований «Клооп» начал собирать данные о фейках, писавших в поддержку клана Матраимовых. Помимо вышеупомянутых Бондаревой и Сеитовой, в базе данных оказалось около 400 аккаунтов.
Журналистам «Клоопа» не удалось установить IP-адреса фейков, писавших комментарии под заметками о Матраимовых. Однако наши коллеги из издания «Кактус», на сайте которых можно проследить IP-адрес, выяснили, что комментарии оставляются в большом количестве с разных устройств. Но часто — c одного IP-адреса.
Мы начали разбираться, кто мог стоять за этой атакой. В команду фейков набирали в основном «малограмотных журналистов и блогеров». К такому выводу пришли в одной из кыргызских силовых структур, где проводили исследование работы фейков; о результатах исследования «Клооп» рассказал источник, который имел к нему доступ.
«Открывая один за другим новые аккаунты, начинают очернять тех, кто критикует Матраимовых. Пишут про них ложную информацию, которая не нравится большинству — что они геи, мошенники, прозападные агенты, поднимают темы, разделяющие север и юг, что они тенгрианцы, проатамбаевские», — сообщил он.
О связях местных журналистов Дайырбека Орунбекова и Гулжан Шерипбаевой с фейк-фермами, писавшими в поддержку Матраимовых, «Клоопу» рассказали три источника — человек, работавший на правительство, и два человека, лично знакомые с возможными кураторами этих ферм.
«Ну матраимовские фейки, за ними же, этот Дайырбек Орунбеков. Я уже забыл большинство названий. Но это всегда громкие [имена профилей] типа Патриот Кыргыз, ну я не знаю точно, но всегда громкие названия. У Гулжан [Шерипбаевой] тоже есть своя группа 4 фейков, она мне тоже как-то раз сболтнула», — рассказывает один из опрошенных источников «Клоопа», знакомый лично с Орунбековым.
Сам Орунбеков в последний раз попал в поле зрения журналистов, когда его назначили на должность советника министра труда и соцразвития Улугбека Кочкорова. Орунбеков действительно работал в интересах клана Матраимовых до того, как ушел в предвыборный штаб партии «Биримдик», утверждает его знакомая журналистка.
«Он был общественным советником у министра соцразвития, потом ушел в декрет, чтобы сохранить свое место, а на самом деле он пашет на Раима. На него работают примерно 20 журналистов», — говорит собеседник, лично знакомый с Орунбековым.
По словам источника, Орунбеков убеждает своих заказчиков, что у него около 100 фейковых аккаунтов на фейсбуке, которые «формируют мнение общества».
Редакция попыталась связаться с Дайырбеком Орунбековым. Однако он не ответил на вопросы журналистов на момент публикации материала. Официально он отвечать отказался, но неофициально опроверг свою связь с фейками. Однако подтвердил, что работал на семью Матраимовых во время пандемии, раздавая гумпомощь.
Гулжан Шерипбаева — бывшая коллега по цеху Дайырбека Орунбекова, сейчас возглавляет онлайн-издание Nazarnews.kg. Как рассказала одна из бывших сотрудниц издания, после публикации расследований про коррупцию на таможне Гулжан поддерживалась кланом Матраимовых, но это было временно.
«Те, кто там работает, утверждали, что Райымбек Матраимов — спонсор», — сообщала она.
Наш коллега попытался устроиться на работу к Гулжан Шерипбаевой, написав ей в Whatsapp. В ответ Шерипбаева не подтвердила, что у нее можно работать на фейк-ферме, но и не опровергла эту информацию.
Журналист: «Мои знакомые сказали мне, что можно зарабатывать на комментариях в соцсетях и посоветовали спросить у вас. У вас есть такого рода вакансии для удаленной работы?»
Гулжан Шерипбаева: «Здравствуйте! У нас нужно работать приходя [в офис], но вакансий нет. Попробуйте поискать [работу] в другом месте».
В интервью журналистке «Клоопа» Шерипбаева сообщила, что не работала с фейками. Но сказала, что к ней обращались люди от трех кандидатов, предлагали пять тысяч долларов и 10 тысяч долларов, но она отказалась.
«Я никогда не хочу очернять людей через фейки. Я не желаю терять своих человеческие качества из-за фейков. Я не хочу с кем-то спорить или очернять кого-то, будь то родственник, друг или враг. У Раимбека Исмаиловича есть одно слово. Я была со столькими людьми знакома и была удивлена его человеческим качествами. Он все время говорит: “Оставь это, бог есть, никогда не очерняйте кого-то”. Я никогда не буду клеветать ни на своих друзей, ни на врагов, я не хочу их очернять фейками», — сказала она.
Помимо Орунбекова, работу фейков, писавших в пользу Матраимовых, якобы курировала журналистка и кандидатка в депутаты от «Мекеним Кыргызстан» Эльнура Алканова, утверждает кыргызский политический активист.
Он сообщил, что Орунбеков и Алканова позвонили ему после митингов против коррупции на таможне RE:Акция. Тогда фейки начали распространять видео об участниках протестов, называя их геями и обвиняя в прозападности. В ответ один из активистов публично осудил действия фейков.
Запись аудиоразговора активиста попала в редакцию «Клоопа». Мужчина и женщина просили у активиста удалить несколько публикаций с его страниц в соцсетях. Чтобы дополнительно подтвердить заявления источника, «Клооп» отправил запись на экспертизу в «Криминалистическую лабораторию аудиовизуальных документов» из Санкт-Петербурга. Там сделали вывод: голоса на записи похожи на голоса Алкановой и Орунбекова.
Идентичную информацию о связях Алкановой с фермой фейков Матраимовых указали еще двое собеседников — бывший сотрудник правительства и еще один политический активист. Кроме того, сайт ОpenDemocracy в октябре 2020 года опубликовал статью журналиста Улугбека Бабакулова, который утверждал, что именно Алканова якобы курировала работу фейко-фермы, защищавшую Матраимовых в интернете.
В интервью «Клоопу» Эльнура Алканова говорит, что никак не связана с фейками и их действиями.
«Никогда в жизни я не занималась бото-фермой, ни в период моего знакомства с Матраимовыми, ни в период предвыборной кампании. Пусть это будет на совести каждого, кто хочет меня оклеветать», — сообщила она.
По ее словам, у нее нет для этого навыков, а подобные услуги предоставляют рекламные агентства.
«Есть целая туча рекламных агентств и пиар-компаний, которые совместно с программистами предоставляют такие услуги. Я не программист, и не имею таких навыков, как разводить бот- фермы», — говорит Алканова.
Фейко-фермы используются в Кыргызстане не только для защиты определенных кланов — но и действующей власти.
Мы обратились с официальным запросом к представителям Райыма Матраимова еще 15 декабря. Но на момент публикации материала, комментариев от этой стороны не последовало.
Президентские боты, две фермы, две разных ситуации
Власти, управлявшие Кыргызстаном до осени 2020 года, использовали фейки как во время выборов, так и в спокойное время для быстрого реагирования на критику, говорит один из источников «Клоопа», работавший в то время в правительстве.
«Я знаю, что пользовались ими и в аппарате президента, и в аппарате правительства. Там были люди, которые в белых конвертах получали деньги за неформальную поддержку в сетях», — сообщил источник.
Как утверждает источник, работа с фейками шла полным ходом еще с 2017 года, с президентских выборов. Сначала использовалась та же ферма, что и поддерживала Матраимовых, но после выборов они разделились.
По словам источника, прожээнбековских фейков якобы мог курировать Асылбек Жээнбеков — депутат парламента, брат экс-президента страны Сооронбая Жээнбекова.
Источник также утверждает, что за работу президентских фейков якобы отвечали пресс-секретари экс-президента и его правительства.
«У них есть Telegram-группа. Кто еще там остался после разделения [президентской и райымовской групп] — я не знаю, но раньше там много людей сидело», — говорит он
Экс-чиновник правительства сообщил «Клоопу» на условиях анонимности, что правительство уже давно создает закрытые группы в соцсетях, где чиновники и работники министерств отслеживают настроения общества.
Какие есть примеры работы фейков в поддержку Жээнбекова в период его работы президентом? Мы, в частности, зафиксировали их работу во время карантина из-за коронавируса.
В июле журналистка Раушан Айткулова подала заявление на Жээнбекова в Генпрокуратуру и обвинила его в пассивной борьбе с коронавирусом. В это же время она начала собирать подписи для импичмента президенту на сайте Change.org, который 15 июля заблокировали в Кыргызстане. Причину блокировки сайта власти так и не объяснили. Зато в «Инстаграме» появились аккаунты, которые начали хвалить Жээнбекова, оправдывать его перед народом и при этом писать комментарии против Айткуловой.
Наши коллеги программисты и из дата отдела «Клоопа» проанализировали их поведение и описали в своем материале. Подобных аккаунтов, как vita.0505, оказалось много, и все они писали негатив об Айткуловой и защищали Жээнбекова. Примечательно, что они даже делали аналогичные ошибки в словах.
Мы обратились с официальным запросом к Толгонай Стамалиевой, работавшей пресс-секретарем экс-президента Сооронбая Жээнбекова еще 15 декабря. Но на момент публикации материала, комментариев от этой стороны не последовало.
Фейки работали не только на Жээнбекова. Их услуги настолько популярны и доступны в Кыргызстане, что ими пользовались и люди из окружения его предшественника Алмазбека Атамбаева.
Журналистам «Клоопа» удалось поговорить с человеком, который вел фейковые аккаунты в интересах Атамбаева. Он рассказал, что получал в месяц по 350 долларов за посты и комментарии в его поддержку. Деньги ему передавали наличными при встрече.
По словам нашего собеседника, он начал работать на фейковой ферме весной 2018 года. Именно тогда впервые стало публично известно о конфликте между Алмазбеком Атамбаевым и Жээнбековым. Конфликт бывшего и действующего президентов сопровождался зачисткой Жээнбековым политического поля и сменой людей, работавших на ключевых должностях при правлении Атамбаева.
Собеседник «Клоопа» утверждает, что ему предложили поработать потому, что в соцсетях началась кампания против Атамбаева, и окружению бывшего президента было необходимо этому что-то противопоставить. Его работодатели — якобы это были люди из окружения Атамбаева — создали свой Telegram-чат: в него скидывались ссылки на те посты, на которые нужно было реагировать.
«Все, кто работал в этой группе, они все были условно знакомы. Человеку с улицы же ты не предложишь такую работу? И поэтому мне никакого собеседования не проводили, мне лишь объяснили функционал работы. Мол, будут скидываться какие-то посты, тексты, которые надо было продвигать. Например, ты читаешь какой-то текст, пишешь своим языком, чтобы это выглядело так, словно человек это писал. И потом ты продвигаешь его под разными аккаунтами», — заявил источник.
«Иногда давали конкретные месседжи, которые мы должны были продвигать. Типа, не просто, что он хороший, а указывать, сколько он школ построил, сколько домов для милиции и так далее», — описывает он.
Каждый работник должен был вести отчет, в котором собирал свои комментарии под публикациями. В качестве подтверждения того, что источник действительно работал на фабрике, он привел пример такого отчета.
«Надо было вести аккаунт, словно это реальный человек, а не постить только политические посты. […] Куратор говорила, что нужно писать посты про погоду, например. Но целенаправленного обучения не было», — утверждает собеседник журналистов.
По его словам, он согласился работать на фейковой ферме в поддержку бывшего президента, потому что искренне верил в идеи Атамбаева, считая того неплохим человеком.
Представительница бывшего президента Кундуз Жолдубаева заявила журналистам «Клоопа», что она не имела никакого отношения к управлению фейковыми аккаунтами в поддержку Алмазбека Атамбаева. Она также добавила, что ей ничего неизвестно о Telegram-канале, в котором велась коммуникация сотрудников фейк-фермы, а также о зарплате, которую они получали.
Сколько стоит фейк-отдел и зачем это нужно?
Получается, что в Кыргызстане любой политик и бизнесмен при наличии не самых значительных ресурсов может запустить собственную фейк-ферму? «Есть спрос, есть предложение», — так говорит источник, работающий на одну из партий.
По его оценке, можно нанять 10-15 человек, которым можно платить по 100-150 долларов в месяц. За эти деньги они будут вести по 5 фейковых аккаунтов каждый. И создадут нужную смуту в любом обсуждении.
А вот блогеры и журналисты стоят дороже — от тысячи долларов и выше. Стоимость зависит от количества и качества аудитории, на которую они вещают. На работу в основном приходят по рекомендациям или через личные знакомства — открытых объявлений приема на работу нет.
«Зачастую, я знаю предельно, кто с кем работает. Эти люди уже не первый год работают на этом рынке только вот так. Потому что, если прийти к СММ-щику и сказать, «эй, чувак, давай ты черным пиаром будешь заниматься», ну, как минимум, это будет не логично. В основном это по знакомству», — сказал собеседник, выступавший в роли заказчика для группы, работающей над фейковыми аккаунтами.
Людям, которые ведут фейковые аккаунты, могут даже не предоставлять место работы — большинство работает на удаленке, а связь поддерживают в общих чатах.
«Оплата для всех разная, опять-таки нужно разделять кыргызскоязычные, русскоязычные. Готов ли человек писать в открытую, пороть со всего профиля — от этого ценник тоже зависит. С каждым договариваются персонально — ценники начинаются от 100 долларов в месяц до 1000 долларов, я знаю ценники, которые до 3 000 долларов доходили», — сказал он.
Политики создают фейк-фермы из-за нетерпимости к критике, но при этом больших целей нанятые боты не преследуют, реагируя только на негативные для их заказчиков новости, полагает журналист, работающий с партиями на выборах.
«Тролли как пожарная команда — горит огонь, они его тушат или перенаправляют в другую сторону. У нас очень мало политиков, которые занимаются стратегированием, которые наперед что-то там выстраивают. А тролли — это просто исполнители. Допустим, сегодня вышел какой-то материал, его нужно подавить или негатив превратить в позитив — они вот с этим работают», — делится мнением он.
Расследование создано при поддержке проекта TRACK, осуществляемого Интерньюсом в Кыргызстане, и является независимой работой редакции. Мнения, высказанные в данном материале, не обязательно отражают позицию Интерньюса и его партнеров.
На текстом работали: Александра Титова, Рустам Халимов, Саадат Тологонова, Айдай Иргебаева. Базу подготовила Айдай Иргебаева. Международный ментор: Андрей Захаров. Координатор-ментор: Метин Джумагулов
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Как фейки дружат друг с другом, пытаясь сделать свои аккаунты более реальными
Наглядно. Фейки и реальные люди, чьи фото они украли
Factcheck.kg: Более 80% аккаунтов, поддерживающих Матраимовых в соцсетях — фейковые
«Сожалеем, что выдвинули ее как журналиста-расследователя». OpenDemocracy рассказал о том, как Эльнура Алканова курировала фабрику матротроллей