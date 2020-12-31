Фейки работали не только на Жээнбекова. Их услуги настолько популярны и доступны в Кыргызстане, что ими пользовались и люди из окружения его предшественника Алмазбека Атамбаева.

Журналистам «Клоопа» удалось поговорить с человеком, который вел фейковые аккаунты в интересах Атамбаева. Он рассказал, что получал в месяц по 350 долларов за посты и комментарии в его поддержку. Деньги ему передавали наличными при встрече.

По словам нашего собеседника, он начал работать на фейковой ферме весной 2018 года. Именно тогда впервые стало публично известно о конфликте между Алмазбеком Атамбаевым и Жээнбековым. Конфликт бывшего и действующего президентов сопровождался зачисткой Жээнбековым политического поля и сменой людей, работавших на ключевых должностях при правлении Атамбаева.

Собеседник «Клоопа» утверждает, что ему предложили поработать потому, что в соцсетях началась кампания против Атамбаева, и окружению бывшего президента было необходимо этому что-то противопоставить. Его работодатели — якобы это были люди из окружения Атамбаева — создали свой Telegram-чат: в него скидывались ссылки на те посты, на которые нужно было реагировать.

«Все, кто работал в этой группе, они все были условно знакомы. Человеку с улицы же ты не предложишь такую работу? И поэтому мне никакого собеседования не проводили, мне лишь объяснили функционал работы. Мол, будут скидываться какие-то посты, тексты, которые надо было продвигать. Например, ты читаешь какой-то текст, пишешь своим языком, чтобы это выглядело так, словно человек это писал. И потом ты продвигаешь его под разными аккаунтами», — заявил источник.

«Иногда давали конкретные месседжи, которые мы должны были продвигать. Типа, не просто, что он хороший, а указывать, сколько он школ построил, сколько домов для милиции и так далее», — описывает он.

Каждый работник должен был вести отчет, в котором собирал свои комментарии под публикациями. В качестве подтверждения того, что источник действительно работал на фабрике, он привел пример такого отчета.

«Надо было вести аккаунт, словно это реальный человек, а не постить только политические посты. […] Куратор говорила, что нужно писать посты про погоду, например. Но целенаправленного обучения не было», — утверждает собеседник журналистов.

По его словам, он согласился работать на фейковой ферме в поддержку бывшего президента, потому что искренне верил в идеи Атамбаева, считая того неплохим человеком.

Представительница бывшего президента Кундуз Жолдубаева заявила журналистам «Клоопа», что она не имела никакого отношения к управлению фейковыми аккаунтами в поддержку Алмазбека Атамбаева. Она также добавила, что ей ничего неизвестно о Telegram-канале, в котором велась коммуникация сотрудников фейк-фермы, а также о зарплате, которую они получали.

Сколько стоит фейк-отдел и зачем это нужно?

Получается, что в Кыргызстане любой политик и бизнесмен при наличии не самых значительных ресурсов может запустить собственную фейк-ферму? «Есть спрос, есть предложение», — так говорит источник, работающий на одну из партий.

По его оценке, можно нанять 10-15 человек, которым можно платить по 100-150 долларов в месяц. За эти деньги они будут вести по 5 фейковых аккаунтов каждый. И создадут нужную смуту в любом обсуждении.

А вот блогеры и журналисты стоят дороже — от тысячи долларов и выше. Стоимость зависит от количества и качества аудитории, на которую они вещают. На работу в основном приходят по рекомендациям или через личные знакомства — открытых объявлений приема на работу нет.

«Зачастую, я знаю предельно, кто с кем работает. Эти люди уже не первый год работают на этом рынке только вот так. Потому что, если прийти к СММ-щику и сказать, «эй, чувак, давай ты черным пиаром будешь заниматься», ну, как минимум, это будет не логично. В основном это по знакомству», — сказал собеседник, выступавший в роли заказчика для группы, работающей над фейковыми аккаунтами.

Людям, которые ведут фейковые аккаунты, могут даже не предоставлять место работы — большинство работает на удаленке, а связь поддерживают в общих чатах.

«Оплата для всех разная, опять-таки нужно разделять кыргызскоязычные, русскоязычные. Готов ли человек писать в открытую, пороть со всего профиля — от этого ценник тоже зависит. С каждым договариваются персонально — ценники начинаются от 100 долларов в месяц до 1000 долларов, я знаю ценники, которые до 3 000 долларов доходили», — сказал он.

Политики создают фейк-фермы из-за нетерпимости к критике, но при этом больших целей нанятые боты не преследуют, реагируя только на негативные для их заказчиков новости, полагает журналист, работающий с партиями на выборах.

«Тролли как пожарная команда — горит огонь, они его тушат или перенаправляют в другую сторону. У нас очень мало политиков, которые занимаются стратегированием, которые наперед что-то там выстраивают. А тролли — это просто исполнители. Допустим, сегодня вышел какой-то материал, его нужно подавить или негатив превратить в позитив — они вот с этим работают», — делится мнением он.



Расследование создано при поддержке проекта TRACK, осуществляемого Интерньюсом в Кыргызстане, и является независимой работой редакции. Мнения, высказанные в данном материале, не обязательно отражают позицию Интерньюса и его партнеров.

На текстом работали: Александра Титова, Рустам Халимов, Саадат Тологонова, Айдай Иргебаева. Базу подготовила Айдай Иргебаева. Международный ментор: Андрей Захаров. Координатор-ментор: Метин Джумагулов

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