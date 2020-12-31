Адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал в своем фейсбуке обзоры по постановлениям Верховного суда в отношении двух судимостей Садыра Жапарова. По делу о насильственном захвате власти Жапарова и других фигурантов полностью оправдали. Дело о захвате заложника, по которому Жапарова признавали виновным, отправили на новое досудебное расследование.

Это позволило Жапарову занять руководящие посты после того, как его освободили из колонии.

Токтакунов считает, что как минимум одно из решений, вынесенных судьями Верховного суда незаконное, поэтому Садыр Жапаров не имел права баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Дело о захвате власти

Дело в отношении Садыра Жапарова и его ближайших соратников Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова по статье «Насильственный захват власти» и «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» было возбуждено еще в 2012 году. Тогда Ташиев, Жапаров и Мамытов во время митинга за национализацию «Кумтора» попытались перелезть через забор Белого дома.

Обвиняемыми по делу были и телохранители Ташиева Бекзат Исаев, Каныбек Камчыбеков и Саирбек Кадырбаев. Первомайский райсуд признал фигурантов этого дела виновными, но Бишкекский городской суд оправдал политиков и их охранников. Тем не менее, Верховный суд оставил в силе приговор Первомайского райсуда и все фигуранты дела все же были признаны виновными.

Однако 16 октября 2020 года Верховный суд рассмотрел дело «по вновь открывшимся обстоятельствам» по ходатайству адвокатов телохранителей. Коллегия судей Верховного суда изменила уже существующее решение и оставила в силе оправдательный приговор Бишкекского горсуда.

Однако это постановление с юридической точки зрения противоречит полномочиям Верховного суда: он не может изменить или отменить свой собственный обвинительный приговор.

Поэтому Нурбек Токтакунов подал жалобу на трех судей Верховного суда в дисциплинарную комиссию при Совете судей.

По словам Токтакунова, постановление Верховного суда от 16 октября 2020 года даже не может «существовать в природе». Он считает, что легитимен только окончательный приговор Верховного суда от 6 августа 2013 года о том, что «эти трое собирались насильственным путем захватить власть».

«Эта их судимость до сих пор актуальна и не погашена. Таким образом, Садыр Жапаров, Талант Мамытов и Камчыбек Ташиев действительно захватили власть путем фальсификации решения Верховного суда», — подчеркивает Токтакунов.

В аппарате президента пока официально не отреагировали на обращение Токтакунова в Совет судей.

«Единственно возможное решение в такой фантастической нелепой ситуации — просто удалить из баз данных оправдательное решение и считать его не существующим, так как вынесение оправдательного решения невозможно без отмены обвинительного решения. И уволить этих трех судей за создание хаоса и угроз национальной безопасности», — считает Токтакунов.

«Создание хаоса» юрист упоминает потому, что он сопоставил факты и обнаружил, что оправдательный вердикт коллегия вынесла 16 октября. А за два дня до этого, 14 октября, в госрезиденции парламент утвердил новый состав правительства, которое возглавил Жапаров.

Фактически на момент утверждения его главой кабмина он еще не имел снятой судимости. Назначение Жапарова стало нарушением как со стороны депутатов, так и со стороны экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

«На вопрос депутатов насчет судимостей Садыр Жапаров ответил, что он чист. Но депутаты должны не спрашивать кандидатов в премьеры о судимости, а просто запросить информацию в Верховном суде. Точно так же должен был сделать и Сооронбай Жээнбеков, подписывая соответствующий указ. Избрание премьером судимого человека впоследствии предопределило скоростное решение Верховного суда»,— считает адвокат.

Токтакунов считает, что Верховный суд скрывает некоторые документы от 16 октября, которые должны были сопровождать ходатайство о пересмотре дела и оправдании осужденных.

«Теперь я ищу решение Верховного суда о направлении дела по захвату власти на новое рассмотрение самим себе. Там должно быть описание вновь открывшихся обстоятельств. Уверен на все сто, что никаких новых обстоятельств не было, кроме того, что Садыр уже был премьером. Поэтому Верховный суд и скрывает это решение. Кроме того, скрывают так же и заключение Генеральной прокуратуры, в котором они просят суд пересмотреть дело и оправдать всех осужденных», — отмечает он.

Новое расследование по делу о захвате заложника

Второе дело с участием Жапарова о захвате заложника и массовых беспорядках коллегия Верховного суда решила отправить на новое расследование. По этому уголовному делу Жапаров был осужден на 11,5 лет, потом ему решением Верховного суда снизили срок заключения до 10 лет.

До конца он срок не отсидел: сторонники Жапарова освободили его из колонии ночью 6 октября 2020 года во время массовых беспорядков в Бишкеке. Уже днем 6 октября в Верховном суде рассмотрели ходатайство адвоката Садыра Жапарова Замирбека Базарбекова о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Адвокат сослался на то, что один из свидетелей по делу, некий К.Ж., изменил свои показания о том, что Жапаров якобы звонил ему перед началом митинга в Караколе, закончившегося беспорядками.

Звонок с указанием удерживать Эмильбека Каптагаева в заложниках до вечера и был одним из доказательств вины Жапарова со стороны следствия.

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев, который побывал в заложниках, позже на суде заявил, что не считает себя пострадавшим именно от Садыра Жапарова, однако является потерпевшим.

Выдержка из постановления ВС КР:

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«Показание[…] было оставлено без взятия “табуляграммы”, которая официально доказывает разговор сторон по телефону. Когда перед началом митинга в городе Каракол сельчане Жети-Огузского района Н.К., К.К., Ж.К., Б.К. и другие люди пришли в дом Ж.С.Н. [ Жапарова Садыра Нургожоевича] в городе Бишкек, там был К. К., который сказал: “Освободите с должности Каптагаева, организуйте митинг, мы вместе с Ж. С. будем сгонять людей с территорий, которые нам принадлежат, чтобы поддержать вас”.

Суд такое показание свидетеля взял за основу как доказательство при вынесении обвинения Жапарова. Был ли в этих обстоятельствах привлечен осужденный К.К., который сейчас отбыл свое наказание, к уголовной ответственности за вышеуказанные действия по митингу?

Эти обстоятельства тоже остались неизвестными судам, и если ответственность К.К. осталась нерешенной, тогда в настоящий момент [ следует установить] в какой степени доказана виновность Ж.С.[ Жапарова Садыра]»

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Также адвокат Жапарова указал на то, что одного из проходивших по делу сельчанина Б.К. допрашивали дважды следователь из Казахстана по просьбе его кыргызских коллег, и кыргызский следственный орган.

Следователь из Казахстана вел допрос без адвоката по желанию допрашиваемого, что было незаконным. При этом во время допроса кыргызской стороной Б.К. заявил, что Жапаров не имеет отношения к митингам и всему, что с ними связано. В суде же не указывалось, какие из показаний Б.К. учитывались при вынесении решения.

Коллегия судей решила на этом основании немедленно освободить Садыра Жапарова из-под стражи. Прежние постановления судов аннулировали, а дело отправили в Генпрокуратуру для проведения досудебного производства.

«Ничего фантастического, свидетели поменяли показания, и суд расценил это как вновь открывшиеся обстоятельства, достаточные для направления дела на новое расследование. Что там нарасследовали следователи и с какой скоростью они прекратили дело, это еще предстоит выяснить», — подчеркнул Токтакунов.

Что говорят в Верховном суде?

Верховный суд прокомментировал рассмотрение уголовных дел в отношении Садыра Жапарова. Пресс-служба распространила заявление, где судебный орган выразил свою позицию: оба постановления правосудные.

В случае с делом по захвату заложников удовлетворили ходатайство адвоката. В случае с делом о попытке захвата власти тоже все в порядке, В пресс-службе заявили, что рассмотрели это уголовное дело по заключению Генеральной прокуратуры о его возобновлении по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Верховный суд удовлетворил это заключение, отменив постановление судебной коллегии Верховного суда от 6 августа 2013 года и частное определение, рассмотрел в кассационном порядке и постановлением от 16 октября 2020 года оставил в силе приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года в отношении Ташиева, Мамытова, Жапарова и еще трех фигурантов, которым они были оправданы», — пояснили в ведомстве.

Кто выносил решения в Верховном суде?

По делу о захвате заложника постановление приняла коллегия в составе Нургуль Бакировой и Кенешбека Токтомамбетова под председательством Нурмамбета Эшалиева.

Судья Нурмамбет Эшалиев вошел в состав судей ВС КР в июне 2020 года. До этого он был судьей Кеминского районного суда. Известно, что его в ближайшее время могут привлечь к дисциплинарной ответственности: в Совет судей готовится представление из-за того, что Эшалиев провел один из процессов и вынес вердикт без присутствия адвоката обвиняемого.

Об адвокате Замирбеке Базарбекове, который добился от коллегии решения в пользу подзащитного, известно, что он занимал должность судьи Балыкчинского суда и затем главы Совета по отбору судей Кыргызстана в 2011 году.

Позже Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки», но Совет судей КР не дал Генпрокуратуре разрешение на привлечение его к уголовной ответственности судьи.

В конце ноября 2020 года Базарбекова почти единогласно избрали главой Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР. После 24 декабря указом и.о. президента Таланта Мамытова он был назначен заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента.

По делу о попытке захвата власти постановление вынесла коллегия в составе Кумушбека Жоомартова и некоего неизвестного судьи Ж.М. под председательством Нурланбека Атаназарова.

Нурланбек Атаназаров вошел в состав судей Верхнового суда в июне 2020 года вместе с Эшалиевым. До этого он занимал кресло судьи Ноокатского районного суда и Ошского горсуда. После назначения в Верховный суд он также занимал кресло главы Совета судей. После своего вердикта 16 октября 2020 года он сложил с себя полномочия главы Совета судей.

Уголовные дела Садыра Жапарова

В 2012 году депутаты «Ата-Журта» Камчыбек Ташиев (он же на тот момент и лидер этой партии), Садыр Жапаров и Талант Мамытов обвинялись в попытке насильственного захвата власти во время митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор». Акция в начале октября 2012 года завершилась попыткой штурма Белого дома — митингующие и политики просто полезли через его забор.

Первомайский районный суд признал их виновными по статье «Насильственный захват власти» и «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».

Бишкекский горсуд в 2013 году оправдал ата-журтовцев по статье о насильственном захвате власти и прекратил в их отношении уголовное преследование за попытку насильственно изменить конституционный строй. В августе 2013 года Верховный суд признал их виновными, но Ташиев, Жапаров и Мамытов оказались на свободе. Их сроки в 1,5 года и 1 год, которые подтвердил Верховный суд своим приговором, истекли, пока они сидели в СИЗО (c октября 2012 года по июнь 2013 года).

В октябре того же 2013 года во время акции за национализацию «Кумтора» в Иссык-Кульской области сторонники Жапарова захватили здание администрации и взяли в заложники Эмильбека Каптагаева, губернатора Иссык-Кульской области. По версии ГКНБ, Жапаров финансировал акцию протеста и координировал действия митингующих.

После возбуждения уголовного дела по этому поводу бывший депутат парламента от «Ата-Журт» Жапаров покинул страну. Он вернулся в 2017 году, чтобы посетить допрос в ГКНБ, куда его вызвали.

Жапаров планировал и участвовать в президентских выборах 2017 года, составить конкуренцию ставленнику Алмазбека Атамбаева Сооронбаю Жээнбекову. Но после приезда Жапарова сразу же арестовали. На суде Каптагаев выступал на стороне Жапарова, но тем не менее ему вынесли обвинительный приговор.

Материал подготовили: Алмир Алмамбетов, Кайрат Замирбеков, Алина Касмалиева, Елена Короткова