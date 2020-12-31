Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов рассказал, какие правила должны соблюдать кыргызстанцы, которые придут на избирательные участки 10 января.

После прохождения биометрической регистрации избирателям выдадут два бюллетеня, один для голосования на досрочных выборах президента, другой для референдума по форме правления.

Для каждого типа бюллетеней своя урна, и если голосующий перепутает ее, его голоса не засчитают.

«Избиратель на участке получает на руки два чека после прохождения идентификации и обменивает их на бюллетени — один для выборов главы государства, другой — для референдума. В последнем вы можете поставить галочку только напротив одного из трех вопросов.

Бюллетень будет признан недействительным, если галочки проставлены на полях либо хвосты выходят за рамку, или участник ответил на два пункта из трех», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие не менее 30% кыргызстанцев с активным избирательным правом.

Политический кризис в Кыргызстане

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начался политический кризис. Последствием кризиса стала смена власти в стране — на пост и.о. президента при поддержке сторонников пришел Садыр Жапаров, который за несколько дней совершил кадровые перестановки, назначив на ряд должностей своих соратников.

После этого он сложил с себя полномочия и выдвинул свою кандидатуру на выборы. Ряд кандидатов в президенты не раз делали заявление, что Жапаров за время агитации нарушал выборное законодательство. В том числе, кандидаты отмечали, что Жапаров использует административный ресурс.

Также, несмотря на то, что Жапаров уже не занимает высокопоставленную должность, его друг Камчыбек Ташиев все еще глава Госкомитета нацбезопасности, а другой соратник Жапарова — Талант Мамытов — сейчас и.о. президента и спикер парламента.

Сам же Жапаров, пока был на посту премьер-министра и и.о. президента, инициировал при поддержке депутатов шестого созыва референдум по форме правления.

Вместе с референдумом Жапаров и ряд депутатов инициировали поправки в Конституцию Кыргызстана.

Однако представленный проект новой Конституции после публикации подвергся критике со стороны общественности и юристов. В частности юристы отмечали, что в случае, если принять новую Конституцию, новый президент получит контроль над всеми ветвями власти.