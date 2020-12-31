Пресс-служба Центральной избирательной комиссии заявила, что рассмотрит ответственность ОТРК за удаление эфира третьего дня теледебатов 30 декабря. В нём кандидат в президенты экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев заявил, что Садыр Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева.

«Ты [Садыр Жапаров] говоришь, что сегодня не имеешь никаких отношений с Максимом и Жанышем Бакиевыми. Жаныш Бакиев позвал на той самых близких — 100 друзей, среди них ты ходил. Ты преступник или я преступник?», — сказал Сегизбаев, показав фото с мероприятия, где за одним столом сидели Жапаров и его соратник Камчыбек Ташиев.

Запись видео трансляции с YouTube-канала ОТРК стала недоступна сразу после завершения теледебатов. Уже 31 декабря запись исчезла с официальной страницы телеканала в Facebook. Хотя записи первого и второго дней все еще можно найти на официальных страницах телеканала.

В штабе Сегизбаева заявили, что обеспокоены удалением эфира теледебатов с соцсетей и видеосервиса Youtube. По этому вопросу штаб обратился в ЦИК и наблюдательный совет ОТРК.

«Заявляем, что данный факт создает предпосылки к тому, что свобода слова под угрозой и, к сожалению, напоминает репрессивный и кровавый режим, когда убивали и калечили журналистов», — заявили в штабе.

Члены штаба считают, что удаление эфира было связано с давлением со стороны чиновников, а рядовые сотрудники телеканала здесь не при чём.

«Проблема не в них, а в тех чиновниках, которые никак не могут услужиться перед Садыром Жапаровым. Призываем здоровые силы не стоять в стороне, так как именно с таких фактов начинается подавление свободы слова и права наших граждан к доступу к информации», — сообщили в штабе.

Представители ОТРК пока еще не прокомментировали информацию.

Вопросы Сегизбаева к Жапарову

30 декабря на общественном телеканале ОТРК прошли третьи теледебаты кандидатов в президенты Кыргызстана. В них участвовали Бабыржан Тольбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Кочкоров, Женишбек Байгуттиев и Абдиль Сегизбаев.

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев во время эфира рассказал о том, что он знает о своем оппоненте на пост президента Садыре Жапарове. На протяжении месяца Сегизбаев интриговал кыргызстанцев своим «компроматом». А Жапаров говорил, что ничего не боится и чист перед законом.

На дебатах обратился к Жапарову и задал ему несколько вопросов относительно его действий с 2001 по 2019 годы и связях с семьей беглого президента Курманбека Бакиева.

В 2001 году ты брал $400 тысяч у «Инвестбанк Иссык-Куль», заплатил? Захватил ли ты «Инвестбанк Иссык-Куль» со своей сестрой? Отмывал ли ты $5 млрд через этот банк для Максима Бакиева? Брали ли ты шахту «Жыргалан» за гроши, затем разрушил и продал ли Китаю? Киевская 74. Купил ли ты этот дом у мародеров за 500 тыс долларов? (Скорее всего, Сегизбаев имеет в виду здание Бишкекского управления ГКНБ, которое находится по этому адресу. До того, как там обосновался офис ГКНБ здание принадлежало Курманбеку Бакиеву — прим. ред.) Ты и Максим Бакиев передали месторождение Жетим-Тоо в 2009 году? Почему ты промолчал об этом? 6 апреля 2019 года ходил ли ты как спонсор, как человек, поддерживающий продажу «Кумтора»?

«Почему ты молчал, когда Бакиев убил 60 человек в 2010 году? Почему ты сидел молча, когда Максим Бакиев вывозил из Кыргызстана $3 млрд. Ты тогда был самым главным человеком в стране по борьбе с коррупцией — ты был комиссаром национального агентства по предупреждению коррупции?» — добавил он.

Кроме этого, Сегизбаев усомнился в источнике средств для избирательного фонда Жапарова. Он предположил, что деньги Жапарову переслали Бакиевы.

Сегизбаев против Жапарова

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев уже не в первый раз говорит о возможных связях кандидата в президенты Садыра Жапарова с семьей беглого президента Курманбека Бакиева.

Еще в конце ноября в эфире передачи «Саясий коктейль» Сегизбаев рассказал, что знает «по чьей указке» Жапаров вернулся в Кыргызстан в 2017 году.

Тогда он пообещал назвать имя этого человека, когда начнется предвыборная агитация. В интервью журналистке Елене Нечаевой 14 декабря Сегизбаев сказал, что уверен в том, что указка пришла из Минска, намекая на связь Жапарова с беглым президентом Бакиевым, который находится в Беларуси.

В ответ на это Жапаров во время своей встречи с избирателями в Таласе заявил, что у Сегизбаева нет него компромата.

«Это могут быть слухи, что кто-то что-то сказал. Пусть публикует, тогда и увидим вместе с вами», — заявил Жапаров.

Садыр Жапаров пришел к власти на фоне беспорядков после парламентских выборов 4 октября. При поддержке своих сторонников Жапаров получил пост премьер-министра, а затем и.о. президента.

Кроме этого, Жапаров при поддержке ряда депутатов инициировал референдум по форме правления, назначенный на 10 января в день выборов президента.