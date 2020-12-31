По данным Республиканского штаба, на 31 декабря в Кыргызстане зарегистрирована одна смерть от COVID-19 в Бишкеке. В целом за все время пандемии в республике от коронавируса и внебольничной пневмонии ушли из жизни 1 355 человек.

За последние сутки выявили 191 случай заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией:

Бишкек — 64;

Ош — 4;

Чуйская область — 46;

Ошская область — 9;

Таласская область — 7;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 27;

Джалал-Абадская область — 24;

Баткенская область — 5.

За все время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 81 034 случая заражения COVID-19.

Два случая заражения за сутки произошли среди медработников — оба работали в Бишкеке.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров пять медиков, с домашней самоизоляции еще трое. Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 114 случаев, из которых выздоровели 3 918 медработников.

В целом же за время пандемии выздоровели 75 918 человек.