По данным Республиканского штаба, на 31 декабря в Кыргызстане зарегистрирована одна смерть от COVID-19 в Бишкеке. В целом за все время пандемии в республике от коронавируса и внебольничной пневмонии ушли из жизни 1 355 человек.
За последние сутки выявили 191 случай заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией:
- Бишкек — 64;
- Ош — 4;
- Чуйская область — 46;
- Ошская область — 9;
- Таласская область — 7;
- Нарынская область — 5;
- Иссык-Кульская область — 27;
- Джалал-Абадская область — 24;
- Баткенская область — 5.
За все время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 81 034 случая заражения COVID-19.
Два случая заражения за сутки произошли среди медработников — оба работали в Бишкеке.
За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров пять медиков, с домашней самоизоляции еще трое. Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 114 случаев, из которых выздоровели 3 918 медработников.
В целом же за время пандемии выздоровели 75 918 человек.