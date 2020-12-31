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По данным Республиканского штаба, на 31 декабря в Кыргызстане зарегистрирована одна смерть от COVID-19 в Бишкеке. В целом за все время пандемии в республике от коронавируса и внебольничной пневмонии ушли из жизни 1 355 человек.

За последние сутки выявили 191 случай заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией:

  • Бишкек — 64;
  • Ош — 4;
  • Чуйская область — 46;
  • Ошская область — 9;
  • Таласская область — 7;
  • Нарынская область — 5;
  • Иссык-Кульская область — 27;
  • Джалал-Абадская область — 24;
  • Баткенская область — 5.

За все время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 81 034 случая заражения COVID-19.

Два случая заражения за сутки произошли среди медработников — оба работали в Бишкеке.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров пять медиков, с домашней самоизоляции еще трое. Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 114 случаев, из которых выздоровели 3 918 медработников.

В целом же за время пандемии выздоровели 75 918 человек.

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