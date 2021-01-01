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2020 год для большинства кыргызстанцев был тяжёлым и непредсказуемым. События, происходящие в стране, обсуждались во всех социальных сетях и даже в TikTok, в котором пользователи делятся, в основном, развлекательным контентом.

«Клооп» собрал в материале видео — тиктоки — в которых кыргызстанцы не просто танцуют под музыку и делятся бьюти-находками. Они говорят о боли и проблемах, с которыми столкнулась страна.

Об политическом кризисе

@smgn_b

Актуально 🇰🇬 #рек

♬ оригинальный звук - Samagan Bakhtiiarov

О шестом созыве парламента

@khaleazy

Респект и уважуха, можно теперь делами страны заняться до того как весь кр списали за внешний долг? #чимкирики #жепжутары #парламент #кыргызстан

♬ original sound - khaleazy

О президентах

@chochogum

Ссылка в профиле ☝🏻 #кыргызстан #бишкектикток #бишкек #выборыкыргызстан

♬ оригинальный звук - sempaylife

О кандидатах в президенты

@aktan_ryskeldiyev

♬ оригинальный звук - Алеksey

О жизни в Кыргызстане

@bekavana

Давайте в этот раз без хейта

♬ original sound - Toping audios

Об освобождении насильников 13-летней

@nikonkonkon

«Я никогда не думал что ее будущее так растопчут. Нет никакой справедливости . Я не верю в закон. Моя дочь хочет умереть» слова отца 13-ей школьницы

♬ Six Forty Seven - Instupendo
@bakytbekovas

#рекомендации #фенимизм #преступлениеинаказание #справедливость #кыргызстан🇰🇬

♬ Все в заперти скованны болью - ♤_Musik_♡

О маршах против насилия

@bekavana

Ответить пользователю @user2219735101143

♬ оригинальный звук - Bekavana

О боли молодежи

@karasaeva_blog

♬ оригинальный звук - karasaeva_blog

О двойных стандартах

@aybshv

Немного о двойных стандартах.. cr: @itslavrenova

♬ original sound - Aybshv

О воздухе

@aktan_ryskeldiyev

Смог

♬ оригинальный звук - Актан Рыскелдиев

О том, что в тиктоке есть место для всех

@karasaeva_blog

♬ оригинальный звук - karasaeva_blog

Почитайте еще о том, как TikTok становится площадкой для освещения важных тем:

Залететь в рек: как политика приходит в русскоязычный TikTok

Китай во время пандемии насильно отправляет уйгуров на принудительные работы. Об этом узнали благодаря китайскому TikTok

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