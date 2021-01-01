2020 год для большинства кыргызстанцев был тяжёлым и непредсказуемым. События, происходящие в стране, обсуждались во всех социальных сетях и даже в TikTok, в котором пользователи делятся, в основном, развлекательным контентом.
«Клооп» собрал в материале видео — тиктоки — в которых кыргызстанцы не просто танцуют под музыку и делятся бьюти-находками. Они говорят о боли и проблемах, с которыми столкнулась страна.
Об политическом кризисе
О шестом созыве парламента
О президентах
О кандидатах в президенты
О жизни в Кыргызстане
Об освобождении насильников 13-летней
О маршах против насилия
О боли молодежи
О двойных стандартах
О воздухе
О том, что в тиктоке есть место для всех
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