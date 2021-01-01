2020 год для большинства кыргызстанцев был тяжёлым и непредсказуемым. События, происходящие в стране, обсуждались во всех социальных сетях и даже в TikTok, в котором пользователи делятся, в основном, развлекательным контентом.

«Клооп» собрал в материале видео — тиктоки — в которых кыргызстанцы не просто танцуют под музыку и делятся бьюти-находками. Они говорят о боли и проблемах, с которыми столкнулась страна.

Об политическом кризисе

О шестом созыве парламента

О президентах

О кандидатах в президенты

О жизни в Кыргызстане

Об освобождении насильников 13-летней

@nikonkonkon «Я никогда не думал что ее будущее так растопчут. Нет никакой справедливости . Я не верю в закон. Моя дочь хочет умереть» слова отца 13-ей школьницы ♬ Six Forty Seven - Instupendo

О маршах против насилия

О боли молодежи

О двойных стандартах

О воздухе

О том, что в тиктоке есть место для всех

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