За минувшие сутки не стало одного кыргызстанца с коронавирусом. Он скончался в Бишкеке.

И хотя за сутки из больниц были выписаны по выздоровлению 230 человек, в них продолжают получать лечение 991 человек.

Из них 50 в крайне тяжелом состоянии, а еще 241 в тяжелом.

За сутки вирус подтвердили у 122 человек.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 43. Еще 39 в Чуйской области.

В Иссык-Кульской области 25 новых зараженных.

В Ошской области семь новых зараженных, в Оше новых пациентов с коронавирусом нет.

По три новых зараженных в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

В Нарынской области два новых зараженных, в Таласской новых пациентов с коронавирусом нет.

В том числе среди новых зараженных четыре медика — два в Чуйской области, по одному в Баткенской области и Бишкеке.

Число заражений за пандемию в Кыргызстане достигло 81 156 человек. Из них выздоровели и были выписаны из больниц 76 148 человек, а скончались 1356.