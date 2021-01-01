Поздравительную речь к окончанию 2020 года произнес исполняющий обязанности президента Талант Мамытов, но не один. Вместе с ним кыргызстанцев поздравили волонтер, медик, маленькая девочка и другие жители страны.

Появление кыргызстанцев в новогоднем ролике исполняющего обязанности президента было трогательной частью видео. Сам Мамытов принес свои извинения гражданам страны за тяжести 2020 года (хотя большую часть года страной руководил Сооронбай Жээнбеков, а Мамытов был депутатом парламента).

«Как исполняющий обязанности президента, я хочу извиниться от имени всего государства, за события во время пандемии и спад экономики. Ни одна страна не была готова к таким событиям, и мы в том числе», — сказал он.

Каждый из участников ролика внес свою лепту и сказал важные для него слова.

Девочка оказалась дочерью трудовых мигрантов — она пожелала тем, чьи родители тоже уехали на заработки, скорее оказаться в кругу семьи. Учительница пожелала молодежи быть образованной, а сотрудник «Тазалыка» — чтобы воздух был чистым. В ролике не были подписаны имена героев, но среди них можно узнать спортсменку Айсулуу Тыныбекову, активистов Оскара Райса и Болота Ибрагимова.