ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела против уроженца Кыргызстана, который нанес множество ран и травм пятилетней девочке. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Если будет доказано, что избитая девочка пострадала от сексуального насилия, срок увеличится.

Ребенку нанесли черепно-мозговую травму, множественные рваные раны головы, века, нижней губы, закрытую травму грудной клетки, открытый перелом плечевой кости со смещением, закрытый перелом локтевого отростка со смещением, множественные кровоподтеки лица и туловища.

Инцидент произошел 29 декабря в съемной квартире на юго-западе Москвы. По информации издания «Известия», мать вышла в магазин, оставив ребенка с 24-летним родственником по имени Бектур. Когда женщина вернулась, то услышала крики ребенка — дверь ей не открывали и ей пришлось позвать на помощь.

Издание «Царьград» также со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что мужчина «вел себя неадекватно», после чего был ударен кем-то из соседей, которые помогли матери ребенка попасть в квартиру.

По информации «Известий», уроженец Кыргызстана получил перелом носа, сотрясение мозга и ушибы лица.