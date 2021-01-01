«Клооп» выбрал для вас главные фото 2020 года — описавшие все те сложности, с которыми кыргызстанцам пришлось столкнуться в этом году.
Январь. Выжившая
2020 год в Кыргызстане начался с насилия — с избиения женщин их мужьями до смерти. Весь январь милиция сообщала о подобных случаях. Главным фото января 2020 года мы выбрали изображение выжившей в этом фемициде.
Ее 4 января доставили в больницу Каракола — супруг облил ее бензином и поджег. Его задержали по статье «Покушение на убийство». После близкие пострадавшей сообщили, что мужчина угрожает ей и требует забрать заявление. Милиция обещала, что не прекратит дело.
Февраль. Граница
Главное фото февраля тоже связано с трагедией — с погромами в казахском Масанчи, после которых жители села — этнические дунгане — вынуждены были на время перебраться к родственникам в Кыргызстан.
Мужчины остались охранять свои дома, в Кыргызстан прибыли дети, женщины и пожилые. Они были напуганы, заплаканы, не понимали что происходит. Для обеспечения охраны и порядка на границе было несколько десятков милиционеров — они ожидали прибытия более 10 000 человек.
Помощь перешедшим через границу оказывали местные жители — как дунгане, так и представители других национальностей.
Март. Нападение 8 марта
Главных фото марта два — сделаны они в один день. 8 марта люди вышли на ежегодный марш за права женщин. На участниц марша напали неизвестные в масках — а милиция наблюдала за этим. Женщин били, рвали их плакаты, оскорбляли и унижали на глазах милиции, которая после этого задержала — кого вы думаете? Женщин.
Участниц марша задержали. Не нападавших. Участницы марша подверглись насилию и со стороны милиции — на кого-то кричали, кому-то дали по голове. Женщин унизили провокаторы, милиция и власти, держали в отделении, а после многочасового унижения поздравили с восьмым марта и выписали штрафы самым активным за якобы неподчинение милиции. И да, весь год штрафы пытались оспорить, как и законность действий милиции — но кыргызский суд посчитал, что милиция все сделала правильно.
Апрель. Вынужден просить прощения
Главным фото апреля стал скрин с видео-извинения врача Бектура Апышева. До извинения молодой медик выложил в твиттер фото марлевой маски — от коронавируса такая точно бы не защитила, но ему выдали именно такую. После публикации твита он сообщил о давлении на него, а вскоре аккаунт врача был удален. До удаления твиттера медик должен был зайти к главврачу.
В итоге появилось видео, на котором медик вынужден принести свои извинения за якобы фальшивую информацию. Видео и сам факт того, что врача вынуждают приносить извинения и замалчивать факты отсутствия необходимых СИЗ вызвали резонанс и хоть немного, но повлияли на снабжение медиков. Тем не менее, за год еще множество врачей расскажут об отсутствии или нехватке средств защиты.
Май. Барсу нужна помощь
На главном фото мая барс, который был вынужден спуститься к людям в надежде на то, что ему удастся поживиться скотом. В 2020 году было много новостей о барсах самых разных возрастов, но все они нуждались в помощи или из-за нападения браконьеров, или из-за голода и возраста.
Барса на фото обнаружили в селе Эмгек Талаа Нарынского района Нарынской области. Он был слаб, хромал и плохо видел. Местные жители передали его ветеринарам, а после он попал в реабилитационный центр.
Июнь. Пикет. Шины
В июне кыргызстанцы выходили на одиночные пикеты к Белому дому в Бишкеке. Причина — ужасный случай в Сузаке, где мужчина истязал свою супругу за то, что она, по его мнению, «задержалась» у сестры. Он избил ее, обливал водой — все это время на ее шее висели шины набитые камнями. Избиение было снято на видео — истязатель хотел, «чтобы это было уроком».
После того, как видео опубликовали в интернете, истязателя задержали и приговорили к двум годам условно. А на тему насилия в семьях снова обратили внимание в обществе.
Июль. Врач на пике
В июле 2020 года было страшно жить — больные коронавирусом не могли найти мест в больницах, каждый день люди слышали о смертях десятков зараженных. Врачи работали в тяжелых условиях на износ, чтобы спасти своих пациентов. На фото изображен врач, снявший защитный костюм, отработав смену в больнице.
Август. Дистанция на празднике
На Дне независимости в 2020 году не было пышного празднества, как планировал тогда еще президент Сооронбай Жээнбеков. Его планы скорректировала пандемия. На площади Ала-Тоо праздничное выступление кроме президента и его окружения смотрели разве что медики — их попросили надеть больничные халаты — а также милиционеры и дети, разбившие свои копилки для того, чтобы помочь в борьбе с пандемией.
Сентябрь. Да будет свет
В селе Жазы-Кечуу десятки лет ждали подключения электричества. Провести его в труднодоступное село Джалал-Абадской области хотели еще в 1993 году, но сделали это 1 сентября 2020 года.
У порядка 150 семей жазы-кечинцев появилось электричество и новые возможности. Местный аксакал радовался, что теперь дети смогут научиться работать с компьютерами, жители надеялись, что электричество позволит сделать жизнь более комфортной.
Октябрь. Ворота на шланг
4 октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент — с подвозами избирателей, нападением на журналистов, снимавших нарушения, массовой перерегистрацией и сообщениями о подкупе.
Победителями выборов стали связанная с кланом Матраимовых «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Жээнбековых «Биримдик» и «Кыргызстан» — все партии были наполнены депутатами шестого созыва, пожалуй, самого непопулярного, принимавшего удручающие законы и во всем согласного с линией президента, причем любого.
5 октября несогласные с итогами выборов вышли на акцию протеста. которая в ночь на 6 вылилась в захват Белого дома, освобождение опальных политиков и последующую смену власти.
Ноябрь. Забор пал
В ноябре демонтировали забор вокруг Белого дома — как преграду между властью и народом. Символично, что продвигал эту идею спикер парламента Талант Мамытов, который в 2012 году пытался этот забор перелезть вместе с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым. За преодоление забора и предшествовавший тому митинг политиков даже судили.
Декабрь. Марш
Воскресные марши за законность начались еще в ноябре и к концу декабря прошло восемь таких мирных мероприятий. Люди стали выходить на марши из-за решений властей, продвигающих то изменение Конституции, то смену формы правления государством.
Главная претензия несогласных с решением властей в законности — инициативы изменения Конституции и формы правления исходили от депутатов шестого созыва, у которого нет полномочий принимать такие решения. Референдум по изменению Конституции планировали провести совместно с выборами президента 10 января 2021 года, хотя текст был очевидно сырой и сам себе порой противоречил. Недовольство общества текстом проекта Конституции, увеличившей максимально полномочия президента и посягающей на права людей и свободу слова, все же привело к тому, что в нее решили внести изменения. От идеи провести вместе с выборами какой-нибудь референдум не отказались — так что 10 января пройдет референдум по смене формы правления.