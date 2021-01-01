В июне кыргызстанцы выходили на одиночные пикеты к Белому дому в Бишкеке. Причина — ужасный случай в Сузаке, где мужчина истязал свою супругу за то, что она, по его мнению, «задержалась» у сестры. Он избил ее, обливал водой — все это время на ее шее висели шины набитые камнями. Избиение было снято на видео — истязатель хотел, «чтобы это было уроком».

После того, как видео опубликовали в интернете, истязателя задержали и приговорили к двум годам условно. А на тему насилия в семьях снова обратили внимание в обществе.

Июль. Врач на пике

Фото: Жылдызбек Керимбаев

В июле 2020 года было страшно жить — больные коронавирусом не могли найти мест в больницах, каждый день люди слышали о смертях десятков зараженных. Врачи работали в тяжелых условиях на износ, чтобы спасти своих пациентов. На фото изображен врач, снявший защитный костюм, отработав смену в больнице.

Август. Дистанция на празднике

Фото: Султан Досалиев

На Дне независимости в 2020 году не было пышного празднества, как планировал тогда еще президент Сооронбай Жээнбеков. Его планы скорректировала пандемия. На площади Ала-Тоо праздничное выступление кроме президента и его окружения смотрели разве что медики — их попросили надеть больничные халаты — а также милиционеры и дети, разбившие свои копилки для того, чтобы помочь в борьбе с пандемией.

Сентябрь. Да будет свет

Фото: Электросети

В селе Жазы-Кечуу десятки лет ждали подключения электричества. Провести его в труднодоступное село Джалал-Абадской области хотели еще в 1993 году, но сделали это 1 сентября 2020 года.

У порядка 150 семей жазы-кечинцев появилось электричество и новые возможности. Местный аксакал радовался, что теперь дети смогут научиться работать с компьютерами, жители надеялись, что электричество позволит сделать жизнь более комфортной.

Октябрь. Ворота на шланг

Фото: Клооп

4 октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент — с подвозами избирателей, нападением на журналистов, снимавших нарушения, массовой перерегистрацией и сообщениями о подкупе.

Победителями выборов стали связанная с кланом Матраимовых «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Жээнбековых «Биримдик» и «Кыргызстан» — все партии были наполнены депутатами шестого созыва, пожалуй, самого непопулярного, принимавшего удручающие законы и во всем согласного с линией президента, причем любого.

5 октября несогласные с итогами выборов вышли на акцию протеста. которая в ночь на 6 вылилась в захват Белого дома, освобождение опальных политиков и последующую смену власти.

Ноябрь. Забор пал

Фото: Клооп

В ноябре демонтировали забор вокруг Белого дома — как преграду между властью и народом. Символично, что продвигал эту идею спикер парламента Талант Мамытов, который в 2012 году пытался этот забор перелезть вместе с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым. За преодоление забора и предшествовавший тому митинг политиков даже судили.

Декабрь. Марш

Фото: Клооп

Воскресные марши за законность начались еще в ноябре и к концу декабря прошло восемь таких мирных мероприятий. Люди стали выходить на марши из-за решений властей, продвигающих то изменение Конституции, то смену формы правления государством.

Главная претензия несогласных с решением властей в законности — инициативы изменения Конституции и формы правления исходили от депутатов шестого созыва, у которого нет полномочий принимать такие решения. Референдум по изменению Конституции планировали провести совместно с выборами президента 10 января 2021 года, хотя текст был очевидно сырой и сам себе порой противоречил. Недовольство общества текстом проекта Конституции, увеличившей максимально полномочия президента и посягающей на права людей и свободу слова, все же привело к тому, что в нее решили внести изменения. От идеи провести вместе с выборами какой-нибудь референдум не отказались — так что 10 января пройдет референдум по смене формы правления.