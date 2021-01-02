ГКНБ сообщил о задержании кыргызстанца 1998 года рождения, которого считают членом международной террористической организации. По информации МВД задержанный получил приказ о совершении теракта на территории Кыргызстана.

Работа над поимкой предполагаемого боевика велась совместно со спецслужбой одной из соседних стран. Мужчина был задержан 31 декабря в Ошской области. Ведомство сообщило, что мужчина получил задание совершить теракт в одной из воинских частей страны.

В месте проживания мужчины провели обыск и обнаружили листовки на иностранном языке и комплект военной формы. Мужчину водворили в изолятор ГКНБ в Оше, следствие продолжается.