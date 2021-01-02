За сутки не стало еще двух кыргызстанцев, болевших COVID-19. Оба скончались в больницах Бишкека.

Общее число скончавшихся из-за коронавируса возросло до 1358, не считая более 400 случая смертей, которые исключили из статистики летом. Тогда из списка убрали смерти пациентов с коронавирусом, у которых были сопутствующие болезни — например, болезни сердца.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 203 пациента, но вирус подтвердили у еще 58.

Большинство новых зараженных в Бишкеке — 30 человек. По семь в Чуйской и Иссык-Кульской областях. Пять в Оше и четыре в Нарынской области. Еще три зараженных в Баткенской области.

Среди новых зараженных два медика — из Бишкека и Иссык-Кульской области.

Всего в больницах страны получают лечение 985 человек, из них 49 в крайне тяжелом состоянии, а 251 в тяжелом. Общее число заражений достигло 81 214 случаев за пандемию.