Утром 6 октября стало известно об одном погибшем и более чем тысяче пострадавших. 19-летний юноша погиб из-за взрыва светошумовой гранаты. Несколько таких же молодых ребят из-за взрывов остались без руки, еще несколько мужчин поступили в больницу с резиновыми пулями в голове и остались без глаза.

Позже в соцсетях появились сообщения, что погибших на самом деле больше и из-за того, что мобильные операторы в день митинга перестали обеспечивать связь, не смогли обратиться за скорой медпомощью отравившиеся газом молодые ребята. Однако информацию о них официально не подтвердили.

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Едва Белый дом был захвачен, а опальные политики выпущены, единое движение недовольных выборами снова раскололась. Часть вышла на улицы, чтобы убрать последствия ночи — люди убирали площадь, просили не мародерствовать в разгромленном Белом доме, объединились в группы волонтеров. Часть, наоборот, пыталась прихватить что-нибудь памятное из здания, в котором заседали 120 депутатов и президент. Другие стали бороться за власть.

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Одни «матерые» политики захватили должности, другие создали координационный совет — против них вышла молодежь и требовала люстрации. Молодежь создала свой координационный совет. При этом ни один из таких советов не обладал никакими полномочиями — по закону легитимными оставались президент, о местонахождении которого было неизвестно, и парламент — некоторые депутаты уже сообщали о давлении и угрозах от сторонников Садыра Жапарова, которые боролись за его назначение премьером.

Власть сменялась и в регионах, там же началось мародерство горнодобывающих предприятий — сотрудников избивали, имущество разграбляли, строения жгли.

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В ночь с 6 на 7 октября часть депутатов встретилась в отеле «Достук» с Садыром Жапаровым, после чего политик объявил себя легитимным премьером. Встреча прошла в закрытом режиме, без кворума, а снаружи депутатов ждали сторонники Садыра Жапарова. К этому времени у Жапарова уже было постановление об отмене решения по его судимости.

Жапаров покинул встречу с черного входа, а его сторонники решили дойти до резиденции президента. На улицы вышли дружинники из числа жителей Бишкека и приезжих, не хотевших повторения последствий двух революций — мародерств.

В этот же день окажется, что журналисты не по нраву сторонникам Жапарова — они будут угрожать и нападать на них за то, что их снимают на видео. А потом угрожать за то, что их не снимают. А потом угрожать за то, что их называют сторонниками Жапарова, а они «народ». А потом угрожать за то, что их показывают не так, как им хочется. Журналисты начнут скрывать свои жилеты с надписью «Пресса» — ходить в них попросту небезопасно.

7 октября

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7 октября Жапаров сообщил журналистам, что он избранный легитимный премьер, и у него уже есть программа. Тогда же он озвучил, что в его кабмине есть место для его оппонентов — по крайней мере для Тилека Токтогазиева и Эльвиры Сурабалдиевой. Говорил, что ему нужны «хорошие кадры».

Дружинники, защищавшие город, разговаривали со сторонниками Жапарова. Демонстранты жаловались им, что их привезли в столицу, но им негде ночевать и нечего есть. Передвигались они или пешком, или на странных машинах без номеров.

Дружинники с 6 по 9 октября полностью заменили правоохранительные органы — последних как будто не существовало. Позже глава МВД скажет, что на самом деле милиционеры тоже были дружинниками, но в штатском. Попытался прикоснуться к славе дружинников и Садыр Жапаров — сказал, что его люди были дружинниками и даже попросил бишкекчан не мародерствовать. Подобные заявления вынудили дружинников сделать обращение — ни с какими политическими силами они не связаны и город защищали просто потому, что не хотели правонарушений.

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Депутаты внезапно оспорили премьерство Жапарова, сказали, что не было кворума, озвучили многочисленные нарушения и, главное, рассказали об угрозах со стороны других депутатов, известным многим по криминальному прошлому. Кроме того, они озвучили, что кандидатуру Садыра Жапарова поддерживал клан Матраимовых.

У Жапарова появился соперник — демонстранты на площади Ала-Тоо выдвинули своего молодого кандидата Тилека Токтогазиева.

8 октября

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Уже 8 октября часть сторонников Жапарова действительно переоделась в дружинников — надела на себя повязки с надписями «ДНД» и прочую атрибутику. И выбрала главное место для своих митингов — Дом правительства.

Часть координационных советов уже распалась, другие метались между кандидатами — члены «Чон Казат» вскоре поддержали Жапарова. Были предложены третий, четвертый, пятый кандидаты в премьеры — и, внезапно, одним из них оказался Омурбек Бабанов. Бабанов выступил в роли силы, которая объединит «и стар, и млад», хотя многие напоминали, что он достоин люстрации.

Казалось, что есть какая-то альтернатива Жапарову, было ощущение выбора. Уже на следующий день оно исчезло.

Сам Жапаров пообещал отставку Жээнбекова и задержание Райымбека Матраимова как только он приступит к работе премьера.

9 октября

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Четыре политические силы начали свои митинги. Отдельно бывший премьер Омурбек Бабанов, внезапно вернувшийся в политику, отдельно бывший президент Алмазбек Атамбаев — каждый со своими сторонниками. Отдельно от них всех начнутся марш против ОПГ и митинг сторонников Жапарова.

В марш против ОПГ влились и «бабановцы», и «атамбаевцы». А общим кандидатом в премьеры объявили Омурбека Бабанова. Бабанов был «звездой» мероприятия, пока марш не столкнулся со сторонниками Жапарова — те закидали и его, и остальных демонстрантов бутылками и камнями.

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Тилек Токтогазиев получил камнем по голове, сильно ранен был и телохранитель одного из политиков — обоих госпитализировали. На площади была стрельба — по различным версиям, «устранить» пытались Атамбаева, Бабанова и даже Сапара Исакова.

Адвокат Садыра Жапарова заявил, что сторонники политика не имеют отношения к произошедшему — хотя после «камнепада» и стрельбы на площади остались только танцующие люди, кричащие «Садыр!»

Фраза «За Садыра с детства» стала главным мемом кыргызского сегмента интернета.

Сооронбай Жээнбеков объявил режим ЧП.

10 октября

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Депутатов собрали на заседании в резиденции — пришли не все. Оппозиция сказала, что их не предупредили о заседании и они узнали о нем из СМИ. Эльвира Сурабалдиева не пришла, потому что накануне на нее напали на митинге.

Те депутаты, что собрались, выбрали и.о. премьера Садыра Жапарова. Заседание снова прошло с нарушениями.

Пока его чествовали, спецслужбы задержали Алмазбека Атамбаева и его сторонников, в том числе молодого политика Темирлана Султанбекова. Двух сторонников не нашли — экс-мэр Албек Ибраимов и экс-премьер Сапар Исаков так и не вернулись в места заключения.

Депутаты озвучили, что всех, кто вышел на свободу 5-6 октября, нужно вернуть в места заключения — но не Садыра Жапарова. «У вас другая ситуация», — сказал один из них. Спикер Мыктыбек Абдылдаев отказался от своих полномочий.

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А в городе прошла демонстрация военной мощи — на центральной площади собрали милицию, военнослужащих, танки. Начавшая снова работать милиция пообещала безопасность в городе. Однако это не помешало сторонникам Жапарова прийти к редакции «Спутника» и пообещать разгромить ее, если журналисты «через полчаса» не придут освещать митинг за Жапарова к Дому правительства. Освещать при этом нужно «как надо». Адвокат Жапарова снова сказал, что пришедшие к СМИ не имели к политику отношения. Однако журналисты нашли угрожавших среди участников митинга за Садыра Жапарова.

Угрозы получили и другие СМИ, иногда сообщения с угрозами получали отдельные журналисты — в личных сообщениях в соцсетях.

11 октября

Генпрокуратура опубликовала список политиков, которым следует вернуться за решетку — Жапарова в нем не было. Правозащитники и молодые политики попросили освободить Темирлана Султанбекова, сторонника Алмазбека Атамбаева. Тот рассказал о запугивании «матраимовскими пытками» в заключении.

Депутаты же сообщили, что, оказывается, накануне не было кворума и решение о назначении и.о. премьера Садыра Жапарова нелегитимное. Причем сказали об этом не только протестные депутаты, но и кандидатка от провластной «Биримдик» Аида Касымалиева.

Она рассказала об угрозах от коллег — конкретно о запугивании от Урмата Самаева, известного по прозвищу «Чемпион». Он в 2019 году был замечен в разборках токмакских контрабандистов, устроивших стрельбу у одного из приграничных КПП. Самаев угрозы отрицал.

Касымалиева заявила, что она должна стать спикером парламента после ухода Мыктыбека Абдылдаева.

12 октября

Лидеры стран-партнеров, депутаты и бывшая глава государства Роза Отунбаева начали реабилитацию Сооронбая Жээнбекова. «Уходить в отставку пока нельзя, вы наша защита», — и прочее подобное в том же духе.

Президент снова ввел режим ЧП — прежний не был одобрен депутатами. Несмотря на то, что депутаты назвали назначение Жапарова и.о. премьера нелегитимным, пресс-служба правительства начала отчитываться о его работе и называть его главой правительства. А сам он даже начал формировать свой кабмин. Например, назначил нового главу МВД.

Вице-спикер Омурбек Бакиров подписал постановление о назначении Жапарова и.о. премьера.

С поддержкой в адрес Жапарова внезапно выступил бывший президент Алмазбек Атамбаев — продвинутого им же в главы государства Сооронбая Жээнбекова он при этом называл «коварным Соке».

13 октября

Фото: Клооп Фото: Клооп

Парламент снова провел заседание в резиденции. Протестные депутаты снова узнали о нем из СМИ. На заседании депутаты говорили о нелегитимности прошлого решения по Жапарову и о том, что президенту нельзя в отставку. А президент заявил, что вернет постановление о назначении Жапарова назад, в парламент. Одно решение парламент точно принял — избрал спикером Каната Исаева.

14 октября

Фото: Клооп Фото: Клооп

Уже 14 октября депутаты утвердили Жапарова в должности премьера, а президент утвердил новый состав правительства и его программу.

Жапаров представил свою версию кабмина — в этом составе пока были некоторые старые министры, но и много новых лиц, проявивших лояльность Садыру Жапарову. Например, вице-премьером стал член «Чон Казат» Максат Мамытканов, МИД возглавил член «Республики» Руслан Казакбаев — а до этого о встрече с Жапаровым сообщал бывший лидер партии Омурбек Бабанов.

Во время заседания Жапаров пообещал вернуть на лицевую сторону паспорта графу «национальность» — а ГРС буквально сразу приступила к реализации оного.

Несмотря на режим ЧП в Бишкеке прошли два митинга — сторонники Жапарова у дома правительства в центре города требовали отставки президента, а сторонники Сооронбая Жээнбекова пытались защитить его интересы максимально далеко от своих оппонентов. Они митинговали у полузаброшенного отеля «Иссык-Куль» в девяти километрах от сторонников Жапарова.

Мы за легитимную власть. У гостиницы «Иссык-Куль» собралось около 500 человек https://t.co/WonDGQWYRs pic.twitter.com/CohTDvG830 — ИА 24.kg (@_24_kg) October 14, 2020 Сторонники Жээнбекова

В поддержку Жээнбекова высказался и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Пресс-служба Жээнбекова сообщила, что тот обязательно уйдет в отставку, но только после парламентских выборов.

Жапаров своим сторонникам обещал, что добьется отставки президента. А еще отрицал, что его сторонники покушались на Алмазбека Атамбаева 9 октября, на митинге, где в машину политика стреляли.

Сторонники Жапарова снова озвучили претензии журналистам. Они заявили, что не хотят, чтобы их называли сторонниками Жапарова — потому что они народ.

15 октября

Хотя еще 14-го октября пресс-служба президента утверждала, что он уйдет в отставку только после выборов в парламент, он отказался от полномочий 15 октября. Сказал, что не держится за власть.

А власть, тем временем, должна была перейти к спикеру парламента Канату Исаеву или, если он откажется, к премьеру Садыру Жапарову. Именно поэтому сторонники Садыра Жапарова вышли протестовать — снова — требуя отставки Каната Исаева. Требования отставки выглядели угрожающе — на плакатах и в лозунгах порой звучали угрозы. Например, они говорили, что если он не уйдет со своего поста, то они «пойдут к нему домой и разгромят все».

Тем временем стало известно, что база данных законопроектов Жогорку Кенеша уничтожена после захвата Белого дома во время беспорядков. «Спишут новые», — шутили в кыргызском сегменте интернета.

Те, у кого кыргызские депутаты обычно списывали законопроекты — российские власти — высказались, что следят за ситуацией в Кыргызстане и хотят, чтобы ситуация в Кыргызстане успокоилась.

К ночи Садыр Жапаров вышел к сторонникам и объявил себя и.о. президента. Он сказал, что спикер от полномочий отказался.

16 октября

Фото: Клооп Фото: Клооп

Парламент собрался в резиденции президента и принял его отставку, а также признал и.о. президента Садыра Жапарова. Политики максимально выказывали новому, хоть и временному, главе государства свою лояльность. Спикер Канат Исаев признал, что нести бремя временного правителя не хочет, так как планирует участвовать в выборах президента.

ЦИК заявила, что повторные выборы в парламент могут назначить на 20 декабря. А Комитет парламента поддержал предложение снизить избирательный порог до 3%, сократить залог для партий до 1 млн сомов и отменить форму №2 — на новых выборах в парламент это должно облегчить путь в политику новым объединениям и затруднить подкуп избирателей. На выборах в парламент 4 октября партии должны были набрать 7% голосов от общего числа принявших участие в голосовании избирателей по всей стране и по 0,7% в каждой области, а также внести залог в пять млн сомов.

Хотя Жапаров и говорил красивые речи о неправильных родо-племенных назначениях прежних правителей, к вечеру стало известно, что новым главой Госкомитета нацбезопасности назначен его ближайший друг и соратник Камчыбек Ташиев. Ташиев сразу пообещал Кыргызстан без коррупции и бандитов, а также расследование по Матраимовым — хотя еще в 2019 году говорил про самого влиятельного члена клана Райыма Матраимова, что он «простой гибкий парень» и критиковал журналистов за расследования.

Самого Садыра Жапарова, а также Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова оправдали по делу 2012 года — тогда во время митинга политики решили перелезть через забор Белого дома. За это их обвинили в попытке захвата власти и судили. Экс-мэра Оша Мелисбека Мырзакматова также оправдали по делу о растрате более 27 млн сомов. Кроме того, Жапарова оправдали по делу о захвате в заложники в 2013 году губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Из этого исходит, что 14 октября, когда Жапарова признали премьером, судимости у него не были погашены. Когда об этом стало известно — уже в конце декабря 2020 года — юристы стали оспаривать легитимность назначения Жапарова на пост главы правительства.

17 октября

Жапаров тоже дал ряд обещаний, став и.о. президента — трайбализму не дадут взять верх, политоппонентов не будут устранять под видом борьбы с коррупцией, в деле о коррупции в таможне и контрабанде (это как раз про Матраимовых) поставят точку, а криминал перестанет диктовать условия.

Стало известно, что напоследок, уходя, Жээнбеков успел уволить посла в России Аликбека Джекшенкулова и расформировать АКС ГКНБ — причем на официальном сайте с приказами это озвучено не было, только в правительственной газете «Эркин-Тоо».

Пока Джекшенкулов удивлялся произошедшему, АКС продолжала работать — и возбуждать дела о коррупции. Кроме того, Жапаров сменил руководство службы.

Новый кабмин Жапарова приступил к работе — свеженазначенный вице-премьер Артем Новиков встретился с бизнес-сообществом и пообещал им безопасность и гарантии.

Самоназначивший себя в начале октября генпрокурором Сыймык Жапыкеев стал новым главой финпола. А ГКНБ, наконец, обратил внимание на Райыма Матраимова и коррупцию в таможне — начали досудебное производство.

С этого дня ГКНБ ежедневно сообщал о коррупции в разных ведомствах и новых уголовных делах по этому поводу.

18 октября

Известный как «отец Конституции» Омурбек Текебаев придумал, как обойти главный закон страны. Он сообщил, что если Жапаров откажется от полномочий премьера и и.о. президента, то вполне сможет баллотироваться на выборах.

Но, согласно главному закону страны — Конституции — и.о. президента не может быть кандидатом в главы государства на досрочных выборах.

Второй раздел 67 статьи Конституции гласит: «Должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку, быть кандидатом на должность президента на досрочных выборах президента».

Кроме прочего, 18 октября член «Мекеним Кыргызстан», известной как «партия Матраимовых» рассказал о колоссальных суммах, которые политобьединение тратило на своих агитаторов. Эта сумма гораздо выше той, что официально указана на сайте ЦИК, как затраты партии на весь выборный процесс.

19 октября

Сайт парламента взломали некие The Black Pirate, которые требовали 10 000 долларов выкупа, а еще писали письма на почту журналистам с почты Жогорку Кенеша. Они заявили, что, взломав сайт, получили всю информацию, которая была на портале, а также базу данных граждан Кыргызстана. Платить им не стали, но парламент вернул свой сайт.

Садыр Жапаров заявил, что пойдет на выборы президента, если это позволит закон. И начал менять руководителей во всех возможных инстанциях. Садыр Жапаров заменил полпредов всех областей, кроме Иссык-Кульской — ее руководителем остался лояльный Жапарову Балбак Тулобаев.

Сменили также руководство таможни, аппарата президента, телеканала ЭлТР и газеты «Эркин Тоо».

Экс-премьеру Мухаммедкалыю Абылгазиеву запретили покидать Кыргызстан по решению финпола.

20 октября

Фото: ГКНБ

20 октября произошло несколько задержаний. ГКНБ задержал Райыма Матраимова, задержали экс-главу аппарата правительства, бывшего зампредседателя финпола, экс-директора Госэкотехинспекции. Депутату Кубанычбеку Жумалиеву запретили выезд из страны — его еще до получения должности обвинял в коррупции новый глава финпола Сыймык Жапыкеев.

В тот же день ГКНБ сообщил, что Матраимов готов возместить ущерб, нанесенный стране, в размере 2 млрд сомов. Он согласился сотрудничать со следствием и поэтому его отпустили под подписку о невыезде. Согласно расследованию журналистов, подкрепленного фактами и документами, при содействии Матраимова из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда долларов.

Садыр Жапаров стал очень медийным — кажется, что ни один правитель Кыргызстана не делал так часто обращений к народу и не давал столько интервью.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку и началась сага «борьба за кресло мэра».

МИД попросил Евросоюз оказать финансовую помощь бюджету страны. Глава ведомства после этого регулярно встречался с политиками, организациями, ездил в страны-партнеры, договариваясь о финпомощи — у бюджета страны большие проблемы.

21 октября

Фото: Клооп

В команду Садыра Жапарова влился его бывший соперник Тилек Токтогазиев. Как и предлагал ранее Жапаров, Токтогазиев занял место министра сельского хозяйства. Токтогазиев заявил, что был против Жапарова, но его первые решения на посту премьера убедили его войти в новый кабмин.

Сменили и генпрокурора — новым стал Курманкул Зулушев, бывший прокурор, судья и депутат от «Республики — Ата-Журт», от которой раньше баллотировался нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Также в этот день в первом чтении приняли поправки в выборные законы — об избирательных пороге и залоге.

Аэропорт «Манас» возглавил Бактыбек Сыдыков — сын бывшего советника Курманбека Бакиева и кандидат от «Мекеним Кыргызстан». Это решение стало причиной протестов сотрудников аэропорта. Главой Госслужбы миграции стал соратник Жапарова Таштанбек Каймазаров.

Тем временем журналисты обнародовали имена таможенников, связанных с влиятельным кланом Матраимовых — это их многочисленные родственники или спортсмены, получавшие поддержку от клана, тренировавшиеся в спортклубе «Эрэм» (Эр — как «Р», Райым, эм — как «М», Матраимов).

А Садыр Жапаров объявил то, что считает экономической амнистией. Дал месяц коррупционерам, чтобы они могли вернуть государству деньги без страха за свои должность и свободу. Сделано это было на фоне многочисленных уголовных дел о коррупции и освобождения под домашний арест Райыма Матраимова.

«Если он будет сидеть, то не отдаст ни гроша», — так говорил про Матраимова Жапаров.

При этом для экономической амнистии не было никаких законных оснований, так как в действующем законодательстве она не предусмотрена.

22 октября

ГКНБ задержал кримавторитета Камчы Кольбаева, поставив этим под сомнение связь Жапарова с криминалом. Хотя в обществе появилось мнение, что арест и Матраимова, и Кольбаева — срежиссированное действие.

Депутаты же на очередном заседании приняли решение перенести выборы в парламент на весну и предложили провести референдум для внесения поправок в Конституцию. С этого дня начнется кампания по лоббированию этих поправок — о ней будет говорить Жапаров, политологи, чиновники, депутаты.

При этом встречались депутаты ради того, чтобы назначить выборы президента, но этого они не сделали.

23 октября

Садыр Жапаров подписал закон о переносе выборов в парламент на весну. Пройти они должны после референдума о поправках в Конституцию. В законе указали, что время проведения выборов в парламент должно быть озвучено до 1 июня.

В личном посте в соцсетях Жапаров пообещал, что на самом деле выборы в парламент пройдут до марта.

Первым большим решением нового главы минкульта (он же бывший замминистра) Нуржигита Кадырбекова стал запрет украшения госучреждений предметами искусства из фондов кыргызских музеев. Решение озвучили на фоне похищения нескольких картин, принадлежавших минкульту, из Белого дома после протеста 5 октября.

Новый советник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров рассказал, что на ремонт Белого дома потребуется 450 миллионов сомов. После этого его поправил Садыр Жапаров, назвав сумму в 10 миллионов сомов. А сам Акылбек Жапаров спустя какое-то время перестал быть советником, «потому что пропал на три дня». Пропавший советник нашелся на одном из заседаний парламента, где рассказал, что болел и пришел как только выздоровел — хотя в эпоху коронавируса стоило бы остаться дома и не рисковать здоровьем коллег.

Также Садыр Жапаров рассказал о плачевном состоянии кыргызской экономики, а глава кыргызского МИД отправился просить о финпомощи на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

24 октября

Утро 24 октября началось с обыска в ЦИК — членов комиссии несколько дней назад пытались допросить, не имея повестки, что осудил омбудсмен. Зато 24 октября провели обыски и выемку документов, забрали, например, результаты по малой родине клана Матраимовых — Кара-Сууйскому району. И на фоне всего этого ЦИК озвучила дату президентских выборов — 10 января.

Решение ЦИК о парламентских выборах, назначенных на 20 декабря, отменил суд. В городе Бишкек продолжалась борьба за кресло мэра — на него претендовал член «Мекенчил», соратник Жапарова Торохан Жунусбеков, известный как «профессиональный митингующий». В декабре 2019 года он требовал расправы над идейными вдохновителями перформанса «Феминнале» в Музее изобразительных искусств.

24 октября горожане провели митинг у здания мэрии — они были не согласны с кандидатурой Жунусбекова. В руках у них были плакаты с надписью «Мэр должен избираться горожанами» и «Город должен сам выбирать мэра».

25 октября

В своих соцсетях Садыр Жапаров подтвердил, что выборы президента пройдут 10 января. Потом пройдут референдум и выборы в парламент, но об их датах он не сообщил. Сам он при этом посещал регионы и делал множество обещаний.

Депутат Дастан Бекешев посоветовал ЦИК назначить новую дату выборов в парламент самостоятельно, потому что закон этого не запрещает.

26 октября

ЦИК заявила, что обжалует решение суда об отмене парламентских выборов.

Лояльный Жапарову полпред Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев покинул свой пост — муссировалась информация, что это повышение и он пойдет в аппарат президента. Также в соцсетях распространялась информация о том, что на пост мэра Бишкека поставят бывшего мэры Балыкчы и экс-главу ГРС Алмаза Мамбетова. На самом деле все было несколько иначе — Тулобаева вернули в мэрию Бишкека, где он работал до полпредства, а Мамбетова забрали в аппарат президента.

Фото: Короче

Борцы за пост мэра Бишкека согласились с кандидатурой Тулобаева, но митинги у мэрии продолжились — на этот раз из-за увольнений, инициированных новым и.о. мэра.

Садыр Жапаров объявил, что откажется от поста премьера и и.о. президента ради участия в выборах. Сразу, конечно, не отказался. Политик сказал, что сделает это до 14 ноября — именно в этот день закончился срок подачи заявлений для участия в выборах.

27 октября

Бывший секретарь Совбеза Кенешбек Дуйшебаев назвал задержание Кольбаева и Матраимова «театрализованным шоу» — позже Жапаров раскритиковал его за это. Сказал, что Дуйшебаев должен понести ответственность за события 2010 года.

ЦИК сообщила, что президентские выборы обойдутся Кыргызстану в более чем полмиллиарда сомов.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО ГКНБ в колонию 47 — туда же позже перевели и Камчы Кольбаева.

28 октября

О том, что пост предложил ей Жапаров и почему она решила работать pic.twitter.com/l0385lVFIH — Kloop (@kloopnews) October 28, 2020

Сдавшая накануне мандат депутатки Эльвира Сурабалдиева вошла в кабмин Садыра Жапарова в качестве вице-премьера, сменив Аиду Исмаилову. Исмаилова претендовала на пост министра соцразвития вместо Улугбека Кочкорова, но ее кандидатуру депутаты не одобрили. Кочкоров, кстати, позже сказал, что узнал о своей отставке из СМИ и соцсетей.

Депутаты раскритиковали Исмаилову за то, что она оставила пост вице-премьера ради участия в выборах в парламент во время пандемии. При этом они и сами взяли отпускные и ушли отдыхать в разгар борьбы с коронавирусом. Также, как и она, они участвовали в выборах и даже снова ушли в отпуск для подготовки к выборам в сентябре.

Аида Исмаилова после озвученной в ее адрес критики.

Некоторые депутаты отличились — депутат Кыдыралиев буквально кричал на Сурабалдиеву, требовал уважения к старшим и говорил, что идею люстрации и молодежи у власти продвигает запад.

Главной интригой вечера был вотум недоверия спикеру Канату Исаеву — некоторые депутаты подтвердили сбор подписей, сказав, что сами они отказались это подписывать. Исаев назвал происходящее слухами, а Жанар Акаев сказал, что уже на следующем заседании Исаев уйдет сам.

Акаев что-то слышал про то, что спикер Исаев должен уйти pic.twitter.com/OfBaoFwFpx — Kloop (@kloopnews) October 28, 2020

29 октября

Прошло первое заседание кабмина Жапарова. На нем политик продвигал идею о конституционной реформе и раздавал задания. Бизнесу помогать, с коррупцией бороться — это если пересказывать его обращение кратко.

Тем временем глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев посетил Казахстан и попросил у соседей финансовую помощь, а также помощь лекарствами и средствами защиты для медиков. Дефицит бюджета в Кыргызстане достиг 35,6 млрд сомов.

Камчыбек Ташиев встретился с мигрантами в Москве. Зачем была проведена встреча, озвучено не было. Но внимание властей к мигрантам может помочь Садыру Жапарову получить голоса избирателей.

30 октября

Первым, кто подал документы в ЦИК для участия в выборах президента, стал Адахан Мадумаров. Для него это третьи выборы президента.

На ЭлТР сменили руководство — прежнюю руководительницу, которую поставил Садыр Жапаров, коллектив не принял. Поэтому Жапаров назначил главой телеканала режиссера, работавшего в этом коллективе — Эрлана Догдурбекова.

В Бишкеке продолжались митинги — на этот раз против расформирования протестовали сотрудники Республиканского центра наркологии. Забастовку устроили и сотрудники «Северэлектро» — требовали вернуть Доскула Бекмурзаева на пост гендиректора компании. Им, как и сотрудникам ЭлТР, не нравилось новое руководство.

Сторонники Жапарова приступили к манипуляциям — одни записывали слезливые обращения своему лидеру с критикой назначений, а Мелис Аспеков и вовсе пообещал устроить голодовку, если советник премьера Арзыбек Бурханов и глава аэропорта «Манас» Бакыт Сыдыков не уйдут со своих должностей.

31 октября

В ЦИК подал документы Арстанбек Абдылдаев — он же известен как Арстан Алай. В 2019 году он объявил себя божеством, спрогнозировал уход Жээнбекова с поста президента в 2020 году и пообещал, что люди изберут новым президентом его. Это третьи выборы президента для Абдылдаева.

Кроме него в выборах решили участвовать Кубан Чороев и Назар Нышанов. Оба уже участвовали в выборах 2017 года. Впрочем, к началу агитации оба не дошли.

В Бишкеке прошел очередной митинг — в поддержку экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Позже его выпустили под домашний арест и он тоже стал кандидатом в президенты.

Итоги

Именно в октябре Садыр Жапаров начал практически все процессы, которые продолжаются до сих пор. Говорить об итогах можно будет только после проведения выборов президента, выборов в парламент и конституционного референдума. Выборы президента и референдум по форме правления пройдут 10 января, и пока неизвестно, чем все это закончится.

Пока старый парламент не сменен, политическая элита остается все той же. Те, кто протестовал против итогов выборов, своего добились — итоги выборов аннулировали. Они не добивались отставки президента и если бы в парламент прошла хоть толика оппозиционных депутатов, возможно, протеста такой силы бы не было. Если бы президент не настаивал на том, что выборы прошли отлично и среагировал бы на недовольство хотя бы утром 5 октября, всего произошедшего в октябре могло бы и не быть.

То, как хваткие политики пришли к власти на молодежной волне, пока волонтеры убирали последствия митингов, а дружинники охраняли город от вероятных мародерств, конечно, разачаровало многих участников протеста. О том, что молодежь использовали, сказал певец Мирбек Атабеков, впервые вышедший на митинг после того, как были озвучены итогов выборов. Он же вошел в молодежный совет из представителей творческих профессий — они были недовольны раздербаниванием должностей старыми политиками и требовали люстрации. Он же стал объектом травли фейков, троллей и провластных телеканалов. То, что молодежь использовали, признал и Садыр Жапаров в одной из своих речей.

У многих участников протеста или солидарных ему осталось неприятное послевкусие из-за того, что не произошло люстрации и кардинальных перемен. Хотя кардинальных перемен не принесли и прежние революции, ведь политической элитой остаются люди, работавшие при прежних президентах Кыргызстана.

Прошедший протест продемонстрировал невероятную перестановку мест политиков — один из колонии (Жапаров) сел в кресло премьера и и.о. президента, другой (Атамбаев) оказался в колонии. Оба при этом оказались на свободе благодаря недовольным итогами выборов в ночь на 6 октября, но Атамбаева задержали, пока Жапарова восхваляли депутаты.