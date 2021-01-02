С 1 января организации и индивидуальные предприниматели, а также те, кто работает по добровольному патенту, должны были сдавать налоговую отчетность только в электронном виде. Для этого им было необходимо получить в ЦОНах электронную подпись.

31 декабря правительство сообщило, что срок сдачи налоговой отчетности в электронном виде продлили — для организаций до 1 апреля 2021 года, а вот индивидуальных предпринимателей переведут на эту систему намного позже.

«Переход на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, будет осуществляться индивидуальными предпринимателями с 1 января 2022 года», — сообщило правительство.

Что вообще такое облачная электронная подпись?

Это комбинация знаков или паролей, которая заменяет обычную подпись на бумаге. Электронную подпись сложнее подделать, у нее есть высокий уровень защиты от фальсификаций.

Она облегчает работу с многими госорганами: пользуясь ей, можно будет не присутствовать в учреждениях лично для получения ряда документов. Например, ее можно будет использовать в госсистеме «Тундук». ОЭП юридически выступает полноценной заменой рукописной подписи.

До 1 января 2021 года она выдается бесплатно сроком на 1 год: достаточно предъявить необходимые документы. Цена услуги в будущем предполагается на уровне 400 сомов в год, туда входят стоимость самой ОЭП, отдельного «облака» для хранения и комиссия банка. Получить ее можно в ЦОНах. Для получения подписи физлицам необходимы cоглашение о присоединении к Регламенту УЦ ГП «Инфоком», оригинал и ксерокопия паспорта. Юрлицам нужно больше документов: