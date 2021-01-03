Фото: Турмуш

2 декабря у здания ГКНБ в Джалал-Абаде прошел митинг. В митинге участвовали порядка 300 человек — они требовали изменить меру пресечения мужчине (Ш.Ж), задержанного из-за беспорядков, прошедших 7 октября. Они хотят, чтобы мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Задержанный — житель города Кербен Аксыйского района — подозревается в нанесении побоев, повлекших смерть Уланбека Жаманкулова.

Кроме того, участники митинга требовали привлечь к ответственности главу Аксыйской администрации Эсеналы Ормоналиева и начальника ОВД Аксыйского района Тангирова — они были членами одной из партий, участвовавших в октябрьских выборах.

ГКНБ провел переговоры с участниками митинга и пообещал, что расследование будет проводиться в рамках законодательства.

Массовая драка в Кербене

7 октября в Кербене прошел митинг, участники которого требовали отставки акима Аксыйского района. Организаторами митинга были жители села Ак-Добо, считавшие.

На митинге разгорелся конфликт, он вылился в массовую драку, в которой травмы получили шесть человек, а из-за несовместимых с жизнью повреждений спустя 20 дней скончался 41-летний Уланбек Жаманкулов.

Тогда по подозрению в нанесении травм Жаманкулову задержали Кутмана Шадыбекова, но сестра задержанного рассказывала, что мужчина разнимал участников драки, а не дрался.

Недовольство выразила и семья покойного — они были возмущены, что по факту смерти мужчины задержан только один человек, ведь участников драки было намного больше. Тогда же семья Жаманкулова выразила недоверие милиции и обратились в прокуратуру с просьбой передать расследование дела местному отделению ГКНБ.