Нургазы Анаркулов

Информагентство «Кабар» сообщило о претензиях к участникам воскресных маршей за законность со стороны заведующего отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулова — он же однопартиец главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и кандидата в президенты Садыра Жапарова из «Мекенчил».

«Со стороны государства в своё время были даны ответы и разъяснения на все требования, озвучиваемые участниками марша. В том числе по законности участия в выборном процессе отдельных кандидатов. В этой связи, призываю организаторов митинга не вводить общественность в заблуждения, распространяя заведомо ложную информацию», — заявил Анаркулов, очевидно имея в виду претензии к участию в выборах Садыра Жапарова.

Садыр Жапаров занимал пост и.о. президента, но оставил должность ради участия в выборах. Однако, согласно Конституции, и.о. президента не может баллотироваться.

Второй раздел 67 статьи Конституции гласит: «Должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку, быть кандидатом на должность президента на досрочных выборах президента».

«Надо отметить, что сегодня для всех кандидатов созданы одинаковые условия, не допускаются методы административного давления на кого-либо», — считает Анаркулов.

*Ранее кандидат в президенты Адахан Мадумаров сообщал об угрозах своим агитаторам со стороны поддерживающих Садыра Жапарова. Кроме того, об угрозах избирателям за отказ голосовать за Жапарова сообщили независимые наблюдатели. А ОТРК и вовсе удалил видео третьих дебатов кандидатов в президенты после того как бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев заговорил о связи Садыра Жапарова и семьи Курманбека Бакиева, второго беглого президента Кыргызстана, которого признали виновным в ряде преступлений и осудили заочно на большой срок. Ранее Жапаров сообщил избирателям, что он вернет беглых президентов Кыргызстана — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — если народ этого захочет и простит их.

«Со стороны Аппарата Президента даны исчерпывающие указания руководителям государственных и муниципальных органов власти о недопустимости вмешательства в выборный процесс. То же самое и по референдуму. Зарегистрированы различные группы, агитирующие и за президентскую и за парламентскую формы правления», — говорит Анаркулов.

Однако, ранее жительница Токмока сообщила о сборе госслужащих для агитации в пользу Садыра Жапарова. Правозащитница Рита Карасартова сообщила, что за пост в соцсетях токмакчанке в новогоднюю ночь «пришли силовики». А до этого на ОТРК продвигали идею президентской формы правления, не пригласив при этом сторонников парламентской формы правления.

«Открыто говоря, деструктивные силы хотят раскачать страну, пользуясь текущей политической ситуацией. Организаторы так называемого «мирного марша за законность» должны перестать дезинформировать общество. 10 января народ должен сам сделать свой выбор, не идя на поводу у провокаторов», — заявил Анаркулов, увидевший провокацию в мирном митинге, разрешенном действующей Конституцией.

Анаркулов не разъяснил, в чем именно представитель аппарата президента видит дезинформацию — участники маршей за законность выступают за соблюдение законов при принятии важных государственных решений.

Например, по мнению юристов, у шестого созыва парламента нет полномочий инициировать изменение Конституции — но депутаты инициировали и продолжают поддерживать изменение главного закона страны. Согласно законам, и.о. президента не мог участвовать в досрочных выборах президента, но Садыр Жапаров все равно участвует в выборах.