В Бишкеке 3 января прошел девятый марш за законность, участники которого выступают против референдума и изменения Конституции Кыргызстана.

Также среди участников были недовольные политикой ОТРК — главный телеканал страны удалил трансляцию дебатов кандидатов в президенты, в которой бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев говорил о связи Садыра Жапарова с кланом Бакиевых.

В марше участвовали порядка 50 человек, большинство выходит на марш каждое воскресенье. Среди участников были экс-омбудсмен Кубат Оторбаев, певица Зере, активисты Улан Усойун, Ондуруш Токтонасыров и другие кыргызстанцы, требующие соблюдения законов при принятии важных государственных решений.

Участники марша прошли от железнодорожного вокзала по аллее Эркиндик до Белого дома, держа в руках плакаты об актуальных событиях — «КӨТРК», «Парламентаризм учун» (за парламентаризм), «Коркпо, унутпа, сатылба» (Не бойся, помни, не продавайся) и «Садыр, который не появился». Также они кричали традиционные речевки — «Мыйзамдуу өлкө», «Референдумга жол жок» и «Хансыз өлкө», а в конце пути все собравшиеся исполнили гимн Кыргызской Республики.

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