Еще один кыргызстанец скончался из-за коронавируса в Бишкеке. Вирус за сутки подтвердили у еще 91 человека.

Больше всего новых заражений в Чуйской области и Бишкеке — 37 и 34.

По шесть новых зараженных в Нарынской и Иссык-Кульской областях.

В Баткенской области заразились три человека, по два в Ошской и Таласской областях. Помимо того, один зараженный обнаружен в Оше.

Всего в больницах получают лечение 980 человек, из них в крайне тяжелом состоянии 50, а в тяжелом 245.

Общее число заражений достигло 81 305 случаев. Из них выздоровели 76 563, скончались 1359.