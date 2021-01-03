О давлении со стороны правоохранительных органов в отношении кыргызстанки Чолпон Сыдыковой рассказала правозащитница Рита Карасартова.

«В новогоднюю ночь к Чолпон Сыдыковой приехали силовики и пытались оказать давление за то, что она опубликовала пост с фото и видеофактами использования административного ресурса на предвыборных мероприятиях Садыра Жапарова.

То есть на избирателя, который возмущен откровенными нарушениями Жапарова, теперь оказывают давление правоохранительные органы», — рассказала Карасартова.

КАНДИДАТ САДЫР ЖАПАРОВ, КТО ЗА ВАС ТЕПЕРЬ ПРОГОЛОСУЕТ? Я, Рита Карасартова, как человек, который работает отстаивая... Опубликовано Ритой Карасартовой Суббота, 2 января 2021 г.

Правоохранительные органы 3 января были недоступны для комментариев.

Ранее, 31 декабря, Чолпон Сыдыкова опубликовала фото и видео с агитационных мероприятий в поддержку Садыра Жапарова в Токмаке.

«Согнали работников всех школ двух районов и города, естественно гороно потрудилось на славу от директоров до учителей, снабдив шариками полный парад, вид счастья, радости. С каждого айыл окмоту по пять бусов народа,с некоторых сел минивенами привезли людей. Энергетики, учителя, милиция, в воздухе витало подхалимством, суетой снующих начальников, полирующих за свои кресла и портфели», — сообщила она.

Сегодня на площади г. Токмок состоялась встреча с кандидатом С.Жапаровым!Ну как на площади 🤦‍♀️,точнее перекрыли улицу и... Опубликовано Чолпон Сыдыковой Среда, 30 декабря 2020 г.

Она также сообщила, что на агитационном мероприятии работали Мелис Аспеков и Торохан Жунусбеков, от которых ранее открещивался официальный представитель Садыра Жапарова.

Уполномоченный представитель кандидата в президенты Садыра Жапарова Александр Мощин 23 декабря обратился с жалобой в ЦИК и МВД на действия Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова.

По словам Мощина, Аспеков и Жунусбеков «своими незаконными действиями» создают негативное мнение о кандидатуре Жапарова, тем самым препятствуя проведению предвыборной кампании.

До этого СМИ сообщили о том, что Аспеков передал спортсменам 10 тысяч долларов и ЦИК обратился в правоохранительные органы по факту подкупа.

Несмотря на то, что штаб Садыра Жапарова открестился от Аспекова и Жунусбекова, Аспеков продолжает вести агитацию в фейсбуке, публикуя информацию о том, что он в штабе Жапарова встречается с представителями диаспор, и о том, как Жапаров и когда планирует встречи с электоратом.

Кроме того, кыргызстанцы сообщают, что грузовики сотового оператора «Мегаком» оформлены под агитацию за президентскую форму правления, которую продвигает Садыр Жапаров. Советником в «Мегакоме» работает Торохан Жунусбеков, сторонник Жапарова.