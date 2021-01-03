Первую смерть кыргызстанца от последствий коронавируса минздрав зафиксировал 2 апреля в Ноокатской больнице. 61-летний мужчина был одним из паломников, которые вернулись из малого хаджа в Саудовской Аравии 12 марта.
После этого началась череда смертей от осложнений COVID-19, из которых минздрав признал лишь 1 359 случаев — более 400 случаев ведомство исключило из статистики еще летом, ссылаясь на другую причину смерти.
Среди умерших было много тех, чье имя было на слуху у кыргызстанцев благодаря их достижениям, а также те, чьи смерти вызывали резонанс или обращали внимание общества на масштаб проблемы. «Клооп» расскажет о некоторых из них.
Медики
Жузумкан Кокумбаева — первая медработница в Кыргызстане, чью смерть минздрав связывает с COVID-19. Она более 30 лет работала в системе здравоохранения, а последние годы управляла группой семейных врачей в поликлинике №3.
У Кокумбаевой подтвердили коронавирус и стали лечить его осложнения с 24 апреля, но уже 2 мая она умерла. Начальница Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова рассказала, что Кокумбаева воспитала ряд молодых медиков и прожила жизнь честного и добросовестного, исполняющего долг, настоящего гражданина Кыргызстана.
Жузумкан Кокумбаева родилась в Кочкорском районе Нарынской области в 1962 году — ей было всего 58 лет, когда у нее обнаружили коронавирус. Кроме нее COVID-19 заразились еще восемь ее коллег из поликлиники.
Однако еще 4 апреля в Сузаке скончался врач-психиатр Бахтияр Авилов. По данным информагентства 24.kg, он обследовал в обсервации паломников из малой умры, у которых анализы на COVID-19 оказались положительными. У самого Авилова ПЦР-тест был отрицательным, но причиной смерти минздрав назвал пневмонию.
Больше всего смертей от коронавируса произошло во время «черного июля», который так прозвали из-за резкой вспышки коронавируса и кризиса здравоохранения.
В начале самого трудного месяца 2020 года для многих кыргызстанцев — 2 июля — этот мир покинул легенда кыргызской и мировой медицины Исхар Фунлоэр.
Заслуженный врач Кыргызстана и хирург с опытом более 40 лет потерял сознание и умер у стойки регистрации спецклиники управделами президента, так и не дождавшись лечения. Один из первых учеников Исы Ахунбаева и основателей торакального отделения Нацгоспиталя Фунлоэр скончался от острой легочной недостаточности.
По данным историков, профессор одним из первых провел операцию по трансплантации трахеи в 1990 году. За все годы работы Фунлоэр провел более 3 тысяч сложных операций и был удостоен медали «Данк» за свои заслуги в медицине.
13 июля умерли сразу два молодых специалиста, которые боролись на передовой с коронавирусом — Адинай Мурзабекова и Жумабай Бекмуратов. 21-летняя Адинай училась на пятом курсе КГМА и была волонтеркой в стационаре, где лечили больных с COVID-19.
Минздрав сообщил, что в тот вечер Адинай резко стало плохо и у нее начались судороги. Медики 40 минут пытались реанимировать девушку, но она скончалась. Позже власти сообщили, что у нее была двусторонняя пневмония.
Однако коллеги и близкие девушки заявляли, что Адинай не жаловалась на плохое самочувствие, а руководство клиники давят на них, чтобы снять с себя ответственность за ее смерть.
Бывший тогда президентом Сооронбай Жээнбеков навестил семью Адинай и наградил ее посмертно медалью «Эрдик» за самоотверженный труд и вклад в борьбу с COVID-19. Также уже 2 октября Жээнбеков вместе с близкими покойной посетил парк, который назвали в честь Адинай, и установил макет будущей стелы в память о жертвах коронавируса.
Смерть 27-летнего кардиолога и реаниматолога-анестезиолога Жумабая Бекмуратова обсуждалась также неоднозначно. Минздрав утверждал, что он покончил с жизнью и не был заражен коронавирусом. Близкие же настаивают, что он был болен перед смертью.
Известно, что за неделю до смерти Бекмуратов искал кислородный концентратор и консультировался с коллегами инфекционистами из-за подозрений на коронавирус.
«Я не верю ПЦР. Кажется, у меня коронавирус, потому что раньше я так не болел. Если сдам иммунофлуоресцентный анализ, то он, наверное, может показать точный результат. Видимо мои легкие сильно повреждены, учитывая то, что мне настолько трудно дышать», — сказал кардиолог своей одногруппнице.
Бубуайым Жээнбаева руководила поликлиникой в Чолпон-Ате. Она скончалась 18 июля после лечения от коронавируса. Сразу после нее умерли три ее близких родственника — от осложнений коронавируса скончались ее брат и две сестры.
Тогда в Иссык-Кульской области сложилась очень тяжелая ситуация из-за нехватки медперсонала. Волонтеры писали, что чолпон-атинские больницы остались «обезглавленными» — большинство руководителей или умерли или болели коронавирусом. Позже минздрав направил несколько специалистов в подмогу иссык-кульским медикам, а в память Жээнбаевой поставили мемориальную доску.
Очень много потерь с начала пандемии наблюдается именно в рядах медиков. Минздрав признал на начало октября смерть только 83 медработников. При этом, в фейсбук группе, посвященной памяти всех скончавшихся от коронавируса, сообщают о смерти почти 100 работников здравоохранения.
Депутат Дастан Бекешев предположил, что власти не хотят признавать смерти медиков от осложнений пневмонии летальными исходами от COVID-19, потому что тогда минздраву придется выплачивать их семьям положенную компенсацию в 1 млн сомов.
Спецкомиссия минздрава на основе служебного расследования также решает выдавать медику, заразившемуся коронавирусом во время работы, выплату в 200 тысяч сомов или нет.
На 21 декабря всего компенсаций за заражение получили 608 медиков из 2 350 заявок, еще 529 заявок уже одобрены и скоро выплатят. При этом, только 32 семьи умерших медработников получили компенсации в 1 млн сомов.
Милиция
Еще одним резонансным случаем стала смерть 36-летнего милиционера, который перед этим записал видеообращение к кыргызстанцам. Старший лейтенант милиции, служивший в УВД Ленинского района Бердибай Элакунов скончался 28 июня от последствий пневмонии.
Тогда власти также давали неоднозначную информацию о его диагнозе: кто-то говорил, что у него был подтвержден коронавирус, а кто-то — что у него была пневмония. Это было до того, как минздрав признал пневмонию осложнением коронавируса и создал единую статистику. Во время лечения в Нацгоспитале Элакунов обратился к согражданам и призвал всех быть осторожными.
«Осторожно, пацаны! Это очень опасная болезнь, поэтому носите маски. Здесь в госпитале больных очень много, некоторых врачи даже не принимают. В городе опасно. Остерегайтесь», — говорил он на видео.
Политика
Коронавирус забирал людей вне зависимости от их статуса и положения в обществе. Так, от осложнений COVID-19 умерли два экс-спикера парламента: Мукар Чолпонбаев и Чыныбай Турсунбеков.
Чолпонбаев председательствовал в первом созыве еще двухпалатного Жогорку Кенеша с 1995 по 1997 годы. В 2017 году политик даже собирался участвовать в президентских выборах, но тогда победу одержал Сооронбай Жээнбеков.
В марте 2020 года 70-летний Чолпонбаев посетил акцию протеста в поддержку бывшего тогда в заключении Садыра Жапарова, а 5 мая был госпитализирован. После продолжительной реанимации Чолпонбаев скончался 24 мая в больнице.
Вторым экс-спикером парламента, который не пережил это лето, оказался Чыныбай Турсунбеков. Действующий депутат парламента и бывший лидер фракции «СДПК» умер в ночь с 6 на 8 июля в реанимации Нацгоспиталя. У него была двусторонняя пневмония.
Турсунбеков лишился поста спикера после того, как объявил, что будет участвовать на выборах президента от партии СДПК. Однако президент Алмазбек Атамбаев заявил тогда, что на съезде партии его кандидатуру не утверждали и позже публично поддержал Сооронбая Жээнбекова.
Уже 10 ноября, когда Кыргызстан готовился ко второй волне коронавируса, дочь экс-спикера Айдай Турсунбекова выступила от имени волонтеров, которые потеряли во время пандемии своих близких.
Она потребовала привлечь к ответственности госслужащих, которые отвечали за подготовку системы здравоохранения к первой вспышке COVID-19 весной 2020 года.
«Мы своих родных уже не вернем. Но мы не хотим, чтобы вы потеряли своих родных. Мы не хотим, чтобы вы прошли через тот ад, который прошли мы и проходим сейчас. […] Всех нас интересует один вопрос — почему наша страна оказалась неготовой к пандемии?» — заявила она.
Тогда возглавившая недавно Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом и бывшая коллега Турсунбекова Эльвира Сурабалдиева сказала, что была создана межведомственная комиссия для изучения системных ошибок правительства во время «черного июля».
Несмотря на запрет массовых собраний, на похоронах обоих экс-спикеров в Ала-Арчинском кладбище — и Чолпонбаева, и Турсунбекова — собралось очень много людей.
Среди них были и политики: депутаты Дастан Бекешев, Торобай Зулпукаров, экс-спикер Дастанбек Джумабеков, экс-глава аппарата президента Досалы Эсеналиев, экс-вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, экс-министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов и его заместитель Мадамин Каратаев.
Религия
Однако больше всего кыргызстанцев собралось проводить в последний путь другого человека — экс-муфтия Чубака Жалилова. Он скончался в реанимации Нацгоспиталя от осложнения двусторонней пневмонии в ночь на 11 июля.
Чубак Жалилов был одним из самых популярных религиозных деятелей в Кыргызстане. Одно из последних резонансных высказываний Жалилова было посвящено осуждению насилия в отношении женщин.
«Такие случаи встречаются везде, и каждый день. Есть случаи, когда это уносит жизни людей. […] Это не избиение одного человека — это избиение всех нас. Вот поэтому общество должно быть “живым”. Игнорировать ссору мужа и жены, считая это их семейными проблемами — это глупо», – сказал он в беседе на радио «Марал».
Несмотря на просьбу родных Жалилова и местных властей соблюдать санитарные нормы, попрощаться с ним в его родное село Бай-Мундуз в Джалал-Абадской области пришло более тысячи человек.
Образование
На следующий день, 12 июля, Кыргызстан потерял другую значимую фигуру — главу образовательного комплекса «Илим» и ассоциации «Союз образовательных учреждений» Гайшу Ибрагимову.
Ее называли «человеком-эпохой», духовным учителем с удивительной жизнью, вложившей много сил в образование кыргызстанцев. Гайша Ибрагимова родилась в 1951 году в ГУЛАГ, в селе Долинка Красноярского края России, что привило ей на всю жизнь «обостренное чувство свободы».
Воспитанная с пониманием важности образования Гайша вместе с сестрой открыла центр «Илим». В нем они внедряли новые механизмы образования и поднимали вопросы по защите учителей.
«У учителей и врачей самая низкая оплата труда. Из двух последних педагоги — самые унижаемые материально. Есть такой афоризм: “Никогда система образования не может быть лучше, чем учителя в школах”. С таким положением дел систему образования не поднять, соответственно не поднять и экономику страны. На сегодня педагог стареет, средний его возраст составляет 50-60 лет. Завтра и их не будет», — говорила она.
В 2005 и 2011 годах Ибрагимова подавала заявления для регистрации в кандидаты в президенты. В 2005 ЦИК отказал ей в регистрации, а в 2011 году она вошла в список кандидатов. Но президентом стал Алмазбек Атамбаев. За неделю до Гайшы скончалась ее сестра Сагын Эсеналиева, также занимавшаяся центром «Илим».
Культура
«Черный июль» унес жизнь еще одного видного деятеля политики и культуры Кыргызстана — Жыпара Жекшеева. Общественный деятель и депутат первого созыва Жогорку Кенеша скончался в ночь на 21 июля от осложнений коронавируса в возрасте 72 лет.
Художник по образованию Жекшеев руководил худфондом Иссык-Кульской области, а также преподавал в объединении ремесленников «Кыял». В 1989 году его избрали председателем исполнительного комитета «Ашар», который являлся одной из первых демократических организаций в стране.
В 1993 году Жекшеев возглавил партию «Демократическое движение Кыргызстана», а с 1995 по 2000 годы был депутатом парламента. 2007-2009 годы занимал должность генсекретаря Национальной комиссии Кыргызстана по делам ЮНЕСКО. В 2009 году был кандидатом в президента страны.
С 2017 года руководил общественным наблюдательным советом КТРК, но в ноябре 2019 года оставил пост, потому что хотел «свободно выражать свои мысли», но из-за ограничений на посту «чувствовал себя, как в клетке».
За свои заслуги со стороны государства был награжден медалями «Данк» и «Манас — 1000». Он выпустил три книги и написал более 100 статей касательно общественно политических проблем страны.
12 августа от последствий пневмонии умерла коллега Жекшеева по перу, известная поэтесса и деятельница культуры Гульсайра Момунова. Ей было 82 года.
Момунова окончила в 1960 году Кыргызский женский институт имени Маяковского и посвятила многие годы журналистской деятельности. С 1961 по 1969 год работала литсотрудником в редакции газеты «Советтик Кыргызстан», была редактором в издательстве «Кыргызстан».
В 1973–1993 годах – ответственный секретарь, зам главного редактора журнала «Кыргызстан аялдары». Являлась членом Союза писателей СССР и членом Союза писателей Кыргызстана.
Печататься поэтесса начала с 1955 года. Первый стихотворный сборник «Тилек» («Мечта») вышел в свет в 1964 году. С тех пор был издан ряд поэтических сборников на родном языке и три сборника поэзии на русском языке. Она – соавтор многих переводных коллективных сборников.
В стихах Гульсайры Момуновой встает живой образ нашего современника, раскрывается богатый внутренний мир лирического героя – человека неравнодушного, искреннего, открытого. Многие стихи поэтессы положены на музыку, стали лирическими песнями.
В 1987 году ей присвоили звание заслуженного деятеля культуры КР, в 2011 году она получила звание народного поэта Кыргызской Республики. Награждена медалью «Эр Манас Урпагы» и литературной премией «Туголбай Ата».
Правозащита
Правозащитник и политзаключенный Азимжан Аскаров умер 25 июля в колонии №47, в которую его перевели накануне для медосмотра.
Аскарову было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника задолго до этого, власти опровергали заявления о его плохом самочувствии.
«Я расстроен. Когда мы виделись в последний раз, его занесли ко мне на руках. Я сказал ему: “Держитесь, мы вас любим!” и он заплакал, он так плакал — видимо чувствовал», — сказал его адвокат Валерьян Вахитов, который стал одним из последних, кто видел Аскарова живым.
Уже после смерти ГСИН подтвердила не только пневмонию Аскарова, но и многочисленные сопутствующие болезни. Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.
Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера».
В деле правозащитника было много нестыковок и противоречий — например, приговоры Аскарову выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.
В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскаров подвергался пыткам в колонии и потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло. 15 июня 2020 года прошло ровно десять лет с его задержания.
Правозащитника похоронили лишь 1 августа в Ташкенте, как он и завещал. Близким и друзьям Аскарова пришлось пять дней ждать прежде, чем консульская служба Кыргызстана разрешит вывезти покойного из страны.
«Клооп» выражает соболезнования всем людям, которые потеряли своих близких в прошедшем нелегком году. Посвящается светлой памяти всех умерших от коронавируса и по другим причинам кыргызстанцев.
В 2020 году также не стало:
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Скончался внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев — СМИ
В Бишкеке скончалась врач Бегаим Исакова
Скончался ученый-литературовед Абдыкадыр Садыков
Скончался экс-депутат Насыр Мусаев
Скончался экс-премьер Николай Танаев
Скончалась экс-замминистра здравоохранения Бейшекан Калиева
Скончался врач-кардиолог Кумушбек Алтыкеев
Скончалась врач-эндокринолог Гульмира Кадырова
Скончался микрохирург Бакыт Омурзаков
Скончался кинооператор Мурат Алиев — он снимал «Курманжан датку», «Мустафу Шокая» и «Восхождение на Фудзияму»
Скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева
Скончался экс-глава Управления городского транспорта мэрии Бишкека. У него была пневмония
Скончался замгендиректора «Роснефти» в Кыргызстане. У него была пневмония
Скончался математик Джоомарт Байсалов. У него была пневмония
Скончался борец с незаконным оборотом наркотиков Олег Запольский
Скончался режиссер «Буранного полустанка» Бакыт Карагулов
Скончался экс-депутат Болот Шер
Скончался профессор, микрохирург Мырзабек Матеев. У него была пневмония
Скончался глава управления Налоговой службы. У него была пневмония
Скончался главный реаниматолог Иссык-Кульского района Сарбагыш Иманалиев
В Ошской области скончался хирург Жорахан Акимжанов. У него был COVID-19
В Бишкеке от пневмонии скончался врач-уролог Жаныбек Мамбетов
В реанимации Нацгоспиталя скончался хирург Эрмек Носинов
В Бишкеке скончался хирург Турат Кулжабаев. У него была двусторонняя пневмония
В Оше от пневмонии скончался руководитель областного центра крови Осмонали Шамшидов
От внебольничной пневмонии скончался экс-депутат Жанкороз Каниметов
Скончался бывший замполпред Ошской области Кушбак Тезекбаев — у него была пневмония
Скончался нейрохирург Бектемир Мукамбетомуров. У него была двусторонняя пневмония
Скончался экс-замминздрава Абдиманап Муратов
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Скончался адвокат Кайрат Загибаев, у него была пневмония
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В Бишкеке скончался милиционер, который спас заложницу
Скончался акын и журналист Зайырбек Ажыматов
Скончалась детский врач-онколог Дамира Байзакова. Она болела COVID-19
Бактериолог Алмагуль Айтбаева скончалась от внебольничной пневмонии
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Covid-19: В Оше скончалась глава медицинского центра «Доктор Матраимова»
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В Бишкеке скончалась учительница школы №61 Ирина Нефедова. У неё была двусторонняя пневмония
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