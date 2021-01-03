Правозащитник и политзаключенный Азимжан Аскаров умер 25 июля в колонии №47, в которую его перевели накануне для медосмотра.

Аскарову было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника задолго до этого, власти опровергали заявления о его плохом самочувствии.

«Я расстроен. Когда мы виделись в последний раз, его занесли ко мне на руках. Я сказал ему: “Держитесь, мы вас любим!” и он заплакал, он так плакал — видимо чувствовал», — сказал его адвокат Валерьян Вахитов, который стал одним из последних, кто видел Аскарова живым.

Уже после смерти ГСИН подтвердила не только пневмонию Аскарова, но и многочисленные сопутствующие болезни. Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера».

В деле правозащитника было много нестыковок и противоречий — например, приговоры Аскарову выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскаров подвергался пыткам в колонии и потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло. 15 июня 2020 года прошло ровно десять лет с его задержания.

Правозащитника похоронили лишь 1 августа в Ташкенте, как он и завещал. Близким и друзьям Аскарова пришлось пять дней ждать прежде, чем консульская служба Кыргызстана разрешит вывезти покойного из страны.

«Клооп» выражает соболезнования всем людям, которые потеряли своих близких в прошедшем нелегком году. Посвящается светлой памяти всех умерших от коронавируса и по другим причинам кыргызстанцев.