Нина Манаева обращалась за помощью к двум главам государства — Сооронбаю Жээнбекову и недолго исполнявшему обязанности президента Садыру Жапарову. Теперь она обращается к и.о. президента Таланта Мамытова за помощью — ее показания по делу против мужчины, из-за которого она получила инвалидность, не принимают.

Она говорит, что в комплексной экспертизе указаны неверные данные — на балконе, с которого ее выбросили, не было стула. К тому же в экспертизе указан не ее рост.

«Она полностью сфальсифицирована (…) Во внимание не берут мои показания. Прошу вас, разберитесь в этом деле, там есть место коррупции», — говорит Манаева.

Инцидент произошел 15 февраля 2020 года в Кара-Балте. По словам потерпевшей, мужчина пригласил ее в гости. Ей позвонили знакомые из России, чтобы поздравить с днем рождения. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения приревновал девушку и выбросил ее с балкона.

19-летняя Нина Манаева получила тяжелую травму позвоночника. Несмотря на операцию и несколько месяцев реабилитации, она все еще остается в постели и может оказаться прикованной к инвалидной коляске.

Об этом деле ранее сообщал правозащитник Камиль Рузиев. Он направил в приемную главы государства обращение. Однако, по его словам, никаких подвижек в деле не произошло.

Ранее подозреваемый признавал себя виновным, просил прощения и обещал помогать с лечением, если Манаева заберет заявление из милиции. После мужчина заявил, что не признает себя виновным, он утверждает, что его не было на балконе в момент падения, а девушка выпрыгнула сама.