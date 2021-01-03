Рабочая группа по информированию и соблюдению правил агитации рекомендовала ЦИК обратиться в ОТРК с требованием восстановить запись удаленной трансляции дебатов кандидатов в президенты и оштрафовать гендиректора телеканала за факт удаления трансляции.

Что за трансляция?

В удалённой записи третьего дня дебатов кандидатов в президенты выступал экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, который заявил, что Садыр Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

Запись видео трансляции с YouTube-канала ОТРК стала недоступна сразу после завершения теледебатов. Уже 31 декабря запись исчезла с официальной страницы телеканала в Facebook. Хотя записи первого и второго дней все еще можно найти на официальных страницах телеканала.

И что сказали в ОТРК?

В ОТРК заявили, что видеозапись третьего дня дебатов кандидатов в президенты была удалена из-за носителя информации, который вышел из строя. По данным телеканала, это произошло во время перепубликации видео на YouTube-канале в более высоком качестве.

Однако, относительно удалённой видеозаписи с официальной страницы на Facebook телеканал комментариев не дал.

То есть на телеканал надавили?

Члены штаба Сегизбаева считают, что удаление эфира было связано с давлением со стороны чиновников.

Представители ОТРК заявили ЦИК, что никакого приказа удалять запись не поступало и на днях запись третьего дня дебатов кандидатов в президенты будет восстановлена.

ЦИК задавал вопросы о том, почему же была удалена версия дебатов в фейсбуке и почему ее еще не восстановили, учитывая, что видео есть в открытых источниках, но представители телеканала не ответили. Они заявили, что не могут дозвониться до заместителя технического директора телеканала и без него никаких комментариев дать не могут.

А что такого Сегизбаев сказал о Жапарове?

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев во время эфира рассказал о том, что он знает о своем оппоненте на пост президента Садыре Жапарове. На протяжении месяца Сегизбаев интриговал кыргызстанцев своим «компроматом». А Жапаров говорил, что ничего не боится и чист перед законом.

На дебатах обратился к Жапарову.

«Ты [Садыр Жапаров] говоришь, что сегодня не имеешь никаких отношений с Максимом и Жанышем Бакиевыми. Жаныш Бакиев позвал на той самых близких — 100 друзей, среди них ты ходил. Ты преступник или я преступник?», — сказал Сегизбаев, показав фото с мероприятия, где за одним столом сидели Жапаров и его соратник Камчыбек Ташиев.

После он задал ему несколько вопросов относительно его действий с 2001 по 2019 годы и связях с семьей беглого президента Курманбека Бакиева.

Первый вопрос: В 2001 году ты брал $400 тысяч у «Инвестбанк Иссык-Куль», заплатил?

Второй вопрос: Захватил ли ты «Инвестбанк Иссык-Куль» со своей сестрой? Отмывал ли ты $5 млрд через этот банк для Максима Бакиева?

Третий вопрос: Брали ли ты шахту «Жыргалан» за гроши, затем разрушил и продал ли Китаю?

Четвертый вопрос: Киевская 74. Купил ли ты этот дом у мародеров за 500 тыс долларов? (Скорее всего, Сегизбаев имеет в виду здание Бишкекского управления ГКНБ, которое находится по этому адресу. До того, как там обосновался офис ГКНБ здание принадлежало Курманбеку Бакиеву — прим. ред.)

Пятый вопрос: Ты и Максим Бакиев передали месторождение Жетим-Тоо в 2009 году? Почему ты промолчал об этом?

Шестой вопрос: 30 апреля 2019 года ходил ли ты как спонсор, как человек, поддерживающий продажу «Кумтора»?

«Почему ты молчал, когда Бакиев убил 60 человек в 2010 году? Почему ты сидел молча, когда Максим Бакиев вывозил из Кыргызстана $3 млрд. Ты тогда был самым главным человеком в стране по борьбе с коррупцией — ты был комиссаром национального агентства по предупреждению коррупции?» — добавил он.

Кроме этого, Сегизбаев усомнился в источнике средств для избирательного фонда Жапарова. Он предположил, что деньги Жапарову переслали Бакиевы.

«Если ты мужик, давай поговорим лицом к лицу. Не убегай. Давай расскажем всю правду друг о друге. Если я виноват, назови меня преступником, если ты преступник, то признайся и попроси прощения у кыргызского народа. Жертвы вашего режима лежат в Ата-Бейите. Я не дам вернуться к этому режиму. Этому не бывать. Перестаньте стараться. Спасибо», — сказал Сегизбаев.