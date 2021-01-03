2 января в ЦИК рассматривался вопрос о театрализованном представлении во время агитации кандидата в президенты Садыра Жапарова на стадионе в Караколе. По закону, агитация в виде театрализованного представления запрещена.

Представитель Жапарова Александ Мощин заявил, что штаб кандидата никакого отношения к этому театрализованному представлению не имеет.

По его словам, театрализованное представление было инициативой местных жителей, а представители политика, хотя и знали, что это нарушение, не стали мешать происходящему — «не хотели устраивать скандал и применять физическую силу». По сюжету представления, Жапарова благословляли «семь старцев» (жети аке).

«Следовательно, сам Мощин признал, что нарушение закона имело место. Отметил, что закон превыше всего и превыше этого агитационного мероприятия», — сообщили представители рабочей группы по информированию и соблюдению правил агитации.

Рабочая группа предложила вынести предупреждение Садыру Жапарову и оштрафовать организатора театрализованного представления.