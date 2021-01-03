Фонд «Общее дело» сообщил о нарушениях во время агитации со стороны разных кандидатов в президенты. Информацию о нарушениях отправляют в Координационную группу оперативного реагирования (КГОР) для проверки.

«2 января 2021 г. неизвестные мужчины, спортивного телосложения совершают подворовой обход села Киров в Кара-Суйском районе и угрожают жителям села физической расправой в случае, если кандидат С. Жапаров не наберёт большинство голосов и не пройдет на выборах на пост президента», — рассказывает фонд.

До этого, с 21 по 28 декабря, наблюдатели зафиксировали 27 нарушений законодательства. Это 15 фактов использования административного ресурса, семь фактов подкупа избирателей и пять случаев угроз и применения насилия.

Например, у избирателей в селе Дыйкан Кыштак Карасуйского района Ошской области, в Базар-Коргонском районе, в селе Кызыл-Октябрь Джалал-Абадской области собирали копии паспортов.

«Помимо незаконной агитации представители местных органов власти обещали местным жителям предоставить вознаграждение за голосование за Жапарова, при этом у граждан требовали копии паспортов, что является серьезным нарушением избирательного законодательства», — рассказывает фонд. Также наблюдатели нашли факт того, что для агитации Жапарова использовали сотрудника Минфина. А в агитации Курсана Асанова в Араванском районе заметили сотрудников ОВД.

Ради голосования одного из кандидатов избирателям обещают погасить кредиты.

«В Араванском районе Ошской области кредитные эксперты финансовой организации распространяют среди избирателей информацию о том, что в случае голосования за определенного кандидата, возглавляемая им компания в течение трех месяцев будет за них погашать проценты по кредитам», — рассказывают наблюдатели.

Вероятно речь идет о финансовой организации «Мол Булак», которой руководит кандидат в президенты Бабур Тольбаев. По крайней мере его фамилию называют, снова упоминая эту финансовую организацию.

«В филиале той же финансовой организации в Ошской области, Араванского района со стороны руководителя филиала возможно идет давление на сотрудников филиала банка для голосования за кандидата Б.Тольбаева. В случае отказа сотрудников пугают увольнением», — рассказывают наблюдатели.