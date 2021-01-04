Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил журналисту «Клоопа», что его перевели на время лечения в исправительную колонию №47.

Политика перевели в ИК №47 по состоянию здоровья. Кроме этого, Жоошев подтвердил, что Бишкекский городской суд 4 января 2021 года оставил в силе решение Первомайского суда о содержании Атамбаева под стражей в ГКНБ до 7 февраля.

Дела Алмазбека Атамбаева

В августе 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Бывший президент получил приговор по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В ноябре того же года Верховный суд отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего президента и отправил дело на пересмотр.

По данным Верховного суда, дело Атамбаева отправили новое рассмотрение в Первомайский суд столицы. Позже Жоошев сообщил, что бывшего президента должны освободить, так как решение Первомайского и Бишкекского судов были отменены Верховным судом. Это значит, что судебных приговоров в отношении Атамбаева больше нет.

Адвокат добавил, что по другим уголовным делам, где Атамбаев проходит фигурантом (дело по событиям в селе Кой-Таш и дело по организации массовых беспорядков 9 октября 2020 года), суд не применял никаких решений о мере пресечения и поэтому Атамбаева должны выпустить из колонии.