Немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle в своём репортаже 28 декабря рассказала об опасном смоге и сильной загрязнённости воздуха в Бишкеке. Журналисты отметили, что столица несколько дней в декабре возглавляла международный рейтинг загрязнения воздуха, обогнав китайские города.

«В этом центральноазиатском городе всего около миллиона жителей, но вот уже несколько лет он задыхается от смога зимой, когда многие жители города отапливают свои дома углём. Поскольку пандемия коронавируса сильно ударила по экономике страны, густой смог, похоже, нависает еще гуще», — говорят журналисты.

На утро 4 января, согласно международному рейтингу загрязнения воздуха IQ Air, Бишкек находится на первом месте в списке всех городов мира — показатель качества воздуха (AQI) в столице достиг 450 единиц.

*Индекс качества воздуха — или air quality index (AQI) — это показатель, который отображает, насколько чист или загрязнен воздух в определенной местности. Шкала изменяется от 0 до 500 единиц и делится на шесть категорий: от хорошего до опасного. Чем выше значение индекса, тем выше уровень загрязненности воздуха и наоборот. AQI, как и погода, меняется изо дня в день, и даже из часа в час.

Бишкек не раз оказывался на первой строчке рейтинга по загрязненности воздуха среди всех городов мира. Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Зачастую особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

Экологи утверждают, что на качество воздуха также влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Также в начале ноября 2020 года фотограф Павел Исаенко опубликовал несколько фотографий смога над южной частью Бишкека. Тогда он усомнился в том, что такой плотный дым создали лишь ТЭЦ и печи в частных домах.

По мнению Исаева, источником смога, покрывавшего не только город, но и Байтикскую впадину, на самом деле являются горящие поля вокруг сёл.

В декабре в Бишкеке проходили марши против смога и бездействия властей столицы для решения этой проблемы.

Своим маршем, активисты и горожане пытались привлечь внимание правительства к ежегодной проблеме смога в Бишкеке. Они также призвали граждан не жечь резину и покрышки для отапливания дома.

Кричат «Я хочу дышать» и «Я за чистый город». pic.twitter.com/gbHbToHLZA — Kloop (@kloopnews) December 18, 2020

От признания проблемы загрязненного воздуха до её решения правительству может понадобиться не один десяток лет. А пока жителям столицы остается поджидать конкретного часа для безопасной прогулки на открытом воздухе, носить респираторные маски и закупаться очистителями воздуха.

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