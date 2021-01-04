Председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Сыймык Жапыкеев 4 января сообщил, что лег в больницу.

Достор баары жакшы, сахар кучоп, бугун которулуп кетти, ден соолука акыркы кундору катуу куч келип кетти (нерв).... Опубликовано Сыймыком Жапыкеевым Понедельник, 4 января 2021 г.

По его словам, в последние дни из-за нервного напряжения его организм испытал большую нагрузку. В результате обострился сахарный диабет, и Жапыкеев был вынужден лечь в больницу под наблюдение врачей.

«Ничего не болит, но диабет «съедает» все внутренние органы. Неделю уделю своему здоровью и вернусь к работе (прошу прощения). Нельзя не слушаться докторов, положили в больницу», – написал он.

Глава финпола отметил, что решил обратиться не в спецбольницу, а в частную клинику.

Пресс-служба ГСБЭП подтвердила, что публикацию разместил сам Жапыкеев, и что он действительно госпитализирован.

Член партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев 17 октября был назначен председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол).

Распоряжение о его назначении подписал Садыр Жапаров, который тогда был премьер-министром и исполняющим обязанности президента.