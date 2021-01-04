ОТРК восстановил удаленную с видеохостинга YouTube видеозапись третьего дня дебатов кандидатов в президенты. По словам руководства телеканала, было закуплено и установлено новое оборудование.

«Сегодня мы докупили железо [оборудование], установили его и вновь выставили в эфир. Эта запись появилась на YouTube-канале», — заявил в интервью Vesti.kg и.о гендиректора телеканала Бахтияр Алиев.

По его словам, руководство телеканала не подвергалось давлению, а запись эфира удалилась из-за вышедшего из строя оборудования.

«Никаких приказов о том, чтобы мы удалили третий день дебатов на YouTube-канале не было. Мы показали всё в прямом эфире. Никакого давления не было. В тот день было много зрителей, на фоне чего произошел технический сбой. У нас сгорел основной сервер», — сказал Алиев.

Что за трансляция?



В удалённой записи третьего дня дебатов кандидатов в президенты выступал экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, который заявил, что Садыр Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

Запись видео трансляции с YouTube-канала ОТРК стала недоступна сразу после завершения теледебатов. Уже 31 декабря запись исчезла с официальной страницы телеканала в Facebook. Хотя записи первого и второго дней все еще можно найти на официальных страницах телеканала.

То есть на телеканал надавили?

Члены штаба Сегизбаева считают, что удаление эфира было связано с давлением со стороны чиновников.

Представители ОТРК заявили ЦИК, что никакого приказа удалять запись не поступало и на днях запись третьего дня дебатов кандидатов в президенты будет восстановлена.

ЦИК задавал вопросы о том, почему же была удалена версия дебатов в фейсбуке и почему ее еще не восстановили, учитывая, что видео есть в открытых источниках, но представители телеканала не ответили. Они заявили, что не могут дозвониться до заместителя технического директора телеканала и без него никаких комментариев дать не могут.

А что такого Сегизбаев сказал о Жапарове?

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев во время эфира рассказал о том, что он знает о своем оппоненте на пост президента Садыре Жапарове. На протяжении месяца Сегизбаев интриговал кыргызстанцев своим «компроматом». А Жапаров говорил, что ничего не боится и чист перед законом.

На дебатах обратился к Жапарову.

«Ты [Садыр Жапаров] говоришь, что сегодня не имеешь никаких отношений с Максимом и Жанышем Бакиевыми. Жаныш Бакиев позвал на той самых близких — 100 друзей, среди них ты ходил. Ты преступник или я преступник?», — сказал Сегизбаев, показав фото с мероприятия, где за одним столом сидели Жапаров и его соратник Камчыбек Ташиев.

После он задал ему несколько вопросов относительно его действий с 2001 по 2019 годы и связях с семьей беглого президента Курманбека Бакиева.

Кроме этого, Сегизбаев усомнился в источнике средств для избирательного фонда Жапарова. Он предположил, что деньги Жапарову переслали Бакиевы.

«Если ты мужик, давай поговорим лицом к лицу. Не убегай. Давай расскажем всю правду друг о друге. Если я виноват, назови меня преступником, если ты преступник, то признайся и попроси прощения у кыргызского народа. Жертвы вашего режима лежат в Ата-Бейите. Я не дам вернуться к этому режиму. Этому не бывать. Перестаньте стараться. Спасибо», — сказал Сегизбаев.