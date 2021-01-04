Поздравление на Новый год от Жапарова на ОТРК было агитацией — штаб кандидата

Выступление кандидата в президенты Садыра Жапарова на общественном телеканале ОТРК с поздравлением 31 декабря было предвыборной агитацией. Это подтвердил уполномоченный представитель кандидата по выборам. Однако в рекламном отделе ОТРК сказали, что поздравление Жапарова «размещалось не через них».

Поздравление с Новым годом

Жапаров поздравил кыргызстанцев с наступающим 2021 годом в 21:00. Он затронул в своей речи экономический кризис на фоне пандемии коронавируса, которая показала «недееспособность власти», а также «несправедливые» выборы в парламент. Жапаров отметил самоорганизованность граждан и назвал «настоящими героями» медиков, волонтеров и просто людей, «честно служащих» своей стране.

Далее Жапаров напомнил кыргызстанцам, что от них зависит, каким станет наступающий год и пообещал, что продолжит первые шаги к справедливости и успеху в 2021 году.

«Пусть 2021 год станет в истории Кыргызстана точкой отсчета благодатного период будущего нашего народа. С Новым годом, дорогие друзья, будьте счастливы!» — заключил свое обращение кандидат.

В конце его выступления на экране появилась плашка о том, что оно было оплачено из избирательного фонда Жапарова. После этого в эфир запустилась традиционная программа ОТРК «Новогодняя ночь 2021».

Плашка с надписью об агитационном материале

Что говорит законодательство?

По положению ЦИК о проведении агитации на выборах президента, кандидаты могут обратиться к избирателям через телеканал в виде выступления с рассказом о предвыборной программе. При этом, канал ОТРК предоставляет каждому кандидату бесплатное эфирное время.

По данным сайта ОТРК, это эфирное время разделено на три вида: личное обращение кандидатов, теледебаты между ними, а также отдельный спецрепортаж о каждом кандидате. Рашид Тагаев и Садыр Жапаров не пришли на теледебаты 29 декабря.

При этом, только 11 кандидатов, включая Жапарова, воспользовались возможностью лично обратиться к зрителям через ОТРК. Спецрепортаж о Жапарове должен выйти в эфир 4 января.

Что сказали в ОТРК?

В рекламно-коммерческом отделе ОТРК, который курирует размещение агитационных материалов, журналистке «Клоопа» сказали, что выступление Жапарова «размещалось не через них» и посоветовали звонить в приемную гендиректора канала.

Также специалист коммотдела предположила, что Жапаров мог использовать бесплатное эфирное время, которое дается каждому кандидату.

Кроме того, в коммерческом отделе сообщили, что минута эфирного времени в прайм-тайм для агитации стоит 37 тысяч 950 сомов. Жапаров выступал в течение 2 минут 30 секунд, что по прайс-листу канала стоит 94 тысячи 875 сомов.

На момент опубликования статьи журналистке «Клоопа» не удалось связаться с представителями гендиректора ОТРК.

Что говорит штаб Жапарова?

Уполномоченный представитель Жапарова по выборам Александр Мощин сказал журналистке «Клоопа», что выступление было выпущено в эфир канала на основе рекламного договора. По его словам, он уточнил этот вопрос в том же коммерческом отделе ОТРК, где ему «подтвердили», что Жапаров выступал в виде агитации.

Удаленные дебаты с Сегизбаевым

Ранее с телеканалом ОТРК произошел другой скандал — была удалена запись теледебатов от 30 декабря, на которых бывший глава ГКНБ и кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев заявил о связи Жапарова с семьей беглого президента Курманбека Бакиева.

На следующий день в ОТРК сообщили, что видеозапись была удалена из-за носителя информации, который вышел из строя. По данным телеканала, это произошло во время перепубликации видео на YouTube-канале в более высоком качестве.

На канале пообещали, что файлы вновь будут загружены на странице видеохостинга, как только устройство будет восстановлено. Однако этого до сих пор не произошло.

Уже 2 января 2021 года рабочая группа ЦИК рекомендовала комиссии потребовать от ОТРК восстановить запись и оштрафовать гендиректора телеканала за удаление трансляции.

Видео поздравления Садыра Жапарова и запись эфира удаленных теледебатов стали доступны благодаря проекту «Клоопа» под названием «Лукошко».