В доме Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) утром 4 января произошла потасовка. По словам главы профсоюза работников строительства Элдияра Карачалова инцидент произошел, когда он и Сагын Бозгунбаев, которого выбрали главой ФПК, пришли на свои рабочие места.

Карачалов рассказал, что его и Бозгунбаева вывели так называемые «асанакуновские» сторонники.

*В ФПК все еще не утихает скандал с назначением единого руководителя. По этой причине 25 декабря в федерации прошло два отдельных съезда, где выбрали два руководителя, один из них Мирбек Асанакунов, а второй Сагын Бозгунбаев.

«Мы пришли в кабинет, чтобы написать заявление в милицию, ворвались мужчины и вывели силой нас из здания. Есть царапины, кому-то дышать тяжело, милиция делает вид, что ничего не происходит, хотя они находятся в здании», — заявил Карачалов.

Он добавил, что во время потасовки пострадали пять человек, в том числе, сам Карачалов и Бозгунбаев.

Издание «Акипресс» также сообщило, что в Доме профсоюзов произошла потасовка, а сам Бозгунбаев рассказал, что на рабочее место его не пустили неизвестные. На место также приехала патрульная милиция.

Скандал в ФПК

Скандал в Федерации профсоюзов Кыргызстана не утихает еще с декабря 2020 года. В самой ФПК заявляли, что экс-руководитель Мирбек Асанакунов пришел в учреждение и самовольно занял место руководителя.

Кроме этого, глава профсоюзов строителей Элдияр Карачалов ранее заявлял, что Асанакунов привел профсоюзы к краху и должен был уйти с поста в 2020 году.

При этом, сторонник Асанакунова — Жээнбек Осмоналиев в интервью заявил, что никакого рейдерского захвата не было. По его словам, из-за отсутствия руководителя профсоюзов все денежные и финансовые операции были приостановлены. В связи с этим работники профсоюза остались без финансирования почти на целый год.

Он также добавил, что на совете 10 декабря присутствовало 14 человек, остальные. Поэтому сторонники Асанакунова решили, что он может вернуться на свое рабочее место и решить их проблемы.

25 декабря в ФПК два внеочередных съезда, где выбрали двух разных руководителей федерации — на одном выбрали Асанакунова, а на другой Бозгунбаева.