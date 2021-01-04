Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев готов первым сделать себе прививку российской вакцину от коронавируса «Спутник V» в качестве примера для кыргызстанцев. Об этом он сообщил в интервью изданию Kaktus.media.

По словам Бейшеналиева, ведомство отдало предпочтение российской вакцине «Спутник V» из-за температуры ее хранения — 20º по Цельсию.

«В первую очередь я сам себе [прививку] сделаю. Для примера. Потом вакцинируем медработников, учителей, сотрудников МВД и так далее. Тех, кто соприкасается с заболевшими, как во всем мире. Как от гриппа», — заявил министр.

Бейшеналиев сообщил, что от имени и.о. главы государства Таланта Мамытова было направлено письмо президенту России Владимиру Путину. В нем власти попросили выслать 500 тысяч доз «Спутника V».

«Я думаю, что пока там рассмотрят [заявку], за это время пройдет четвертая фаза клинических испытаний вакцины в России», — сказал глава минздрава.

Он отметил, что также ожидают 200 тысяч доз от Альянса COVAX, членом которого Кыргызстан является с сентября 2020 года. Этого количества хватит для вакцинации 3% населения.

*COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

Ранее в минздраве сообщили, что Альянс COVAX одобрил заявку Кыргызстана на получение 1,2 млн доз вакцины. После получения вакцины, одобренной ВОЗ, республика сможет вакцинировать более 20% населения страны.

Главным оппонентом вакцины «Спутник V» на мировом рынке считается разработка компаний Pfizer и BioNTech. Некоммерческая организация People’s Vaccine Alliance заявила, что почти 96% этой вакцины по предзаказу уже скупили развитые страны.

Но, по словам главы минздрава, Кыргызстан итак не мог бы импортировать Pfizer, потому что в стране нет подходящих холодильников для хранения этой вакцины.

При этом, докторка химических наук из Кыргызстана Асель Сартбаева была награждена несколькими международными институтами за разработку системы поддержания температуры вакцин.

В октябре 2020 года она раскритиковала российскую вакцина и посоветовала прививаться только теми вакцинами, которые прошли все этапы клинических исследований.

Спутник V

О планах кыргызских властей закупить российскую вакцину «Спутник V» было известно еще осенью 2020 года. Тогда вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева сообщила о переговорах об импорте вакцины из России, как только она будет готова для общего лечения.

По ее словам, количество вакцин, графики прибытия и регистрации в Кыргызстане уже разработаны. По словам Сурабалдиевой, специалисты из Кыргызстана уже успели побывать в Москве, чтобы ознакомиться с разработкой и клиническими испытаниями российской вакцины «Спутник-V».

«Спутник V» при этом уже подвергалась критике по ряду причин: несколько вакцинированных медиков инфицировались COVID-19 после прививки, а группа из 19 иностранных ученых заявила, что публикация в медицинском журнале The Lancet про вакцину вызывает у них сомнения из-за повторяющихся паттернов данных.

Кроме того, ряд экспертов указывал, что результаты были получены после испытаний на крайне низком количестве участников. Сами создатели вакцины считают ее безопасной.