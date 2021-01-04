И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев на своей странице в фейсбуке заявил, что для борьбы со смогом столичный ТЭЦ необходимо перевести на использование газа.

Тулобаев также предложил запретить отапливать новостройки прилегающие к столице углем сорта «Кара-Кече».

«Сейчас я не могу остановить смог, честно вам признаюсь. Как я остановлю смог? ТЭЦ тогда надо остановить в зимнее время, и запретить новостройкам углем “Кара-Кече” отапливать, а они уже купили уголь. Есть и другие методы, потом [будем] штрафовать за отсутствие автомобильных катализаторов», — заявил и.о. мэра.

Тулобаев призвал бишкекчан поддержать инициативу мэрии, и обратится в правительство для решения проблемы смога в столице.

«Я прошу вас, чтобы вы поддержали наши идеи. Надо обратится к правительству, чтобы они нашли дорогу, чтобы использовать на ТЭЦ газ. Поменять отопление на ТЭЦ с угля на газ и запретить уголь “Кара-Кече” ввозить в Бишкек», — добавил он.

Смог в Бишкеке

Проблема смога в столице поднимается активистами и горожанами уже не первый год. Каждую зиму смог в Бишкеке увеличивается из-за отопительного сезона — на столичной ТЭЦ, как и жилмассивах используют уголь для отопления.

Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Несмотря на ежегодную актуальность проблемы смога, столичные власти и правительство пока не приняли конкретных мер для решения проблемы.

Тем временем, Бишкек продолжает выходить на первые строчки рейтинга с высокой степенью загрязненности воздуха среди всех городов мира. Чтобы привлечь внимание властей на проблему смога горожане выходили на мирный марш. Они также призывали граждан не жечь резину и покрышки для отапливания дома.