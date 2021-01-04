Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент, у которого подтвердили коронавирус. Смерть зафиксировали в Иссык-Кульской области.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 360 человек с COVID-19.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус выявили у 83 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 33;

Иссык-Кульская область — 17;

Чуйская область — 17;

Ошская область — 5;

Нарынская область — 5;

Таласская область — 3;

Джалал-Абадская область — 1;

Ош — 1;

Баткенская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 81 388 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 165 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 76 728 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 4 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 955 пациентов, из них 53 — в реанимации, еще 249 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 1 424 пациента лечатся амбулаторно.

Среди медработников выявили три новых случая заражения COVID-19 — по одному в Бишкеке, в Ошской и в Иссык-Кульской областях. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали пять медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 123 медиков, из которых всего выздоровели 3 943 медработника.