Координационная группа быстрого реагирования ЦИК 3 января зарегистрировала сообщение общественного фонда «Общее дело» в реестре жалоб и нарушений, а также информировала о нарушении МВД и Генпрокуратуру.

Фонд «Общее дело» 2 января сообщил, что в селе Киров Кара-Сууйского района Ошской области неизвестные мужчины спортивного телосложения, ходили по домам и угрожали жителям села физической расправой.

По данным фонда, спортсмены обещали расправиться с жителями села в случае, если кандидат в президенты Садыр Жапаров не наберёт большинство голосов и не выиграет на выборах.

Данный факт также зарегистрировали в ОВД Кара-Сууйского района Ошской области. Правоохранители сообщили, что их сотрудники начали проверку по этому факту.

Уполномоченный представитель кандидата в президенты Садыра Жапарова Александр Мощин заявил, что они не проинформированы о данном нарушении.

«Это либо выдумки, либо они не имеют никакого отношения к нашему штабу», — заявил он.

До этого, с 21 по 28 декабря, наблюдатели зафиксировали 27 нарушений законодательства в предвыборной гонке кандидатов в президенты. Это 15 фактов использования административного ресурса, семь фактов подкупа избирателей и пять случаев угроз и применения насилия.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. В этот же день пройдет референдум по форме правления — избиратели будут выбирать между президентской и парламентской формой, или смогут проголосовать против обоих вариантов.