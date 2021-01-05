В день парламентских выборов 4 октября 2020 года в Оше два человека совершили нападение на оператора и журналиста «Клоопа». Корреспонденты издания собирались выйти в прямой эфир на участке №5316, но глава мусорного полигона Оша Достук Жолдошов и сотрудник Ошского аэропорта Манас Алмаматов начали им препятствовать.

Милиция начала расследование по этому делу, но вскоре прекратила досудебное производство. Журналисты «Клоопа» самостоятельно изучили нападение и выявили важные факты, которые были скрыты в ходе расследования.

Как происходило нападение?

Сотрудники «Клоопа» — оператор Хамидулло Узаков и журналистка Айбике Адилет кызы — прибыли на участок №5316 в ошском кафе «Памир» примерно в 13:40 для выхода в прямой эфир. Когда Узаков готовился к прямому эфиру к нему сзади подошел неизвестный и без причины ударил ладонью по шее.

Далее он попытался вырвать смартфон из рук оператора. Однако Узаков сопротивлялся, после чего нападавший скрылся. Сотрудники УВД города Оша были свидетелями произошедшего, однако они не предприняли попыток остановить неизвестного.

В целях предотвращения повтора нападения журналисты «Клоопа» обратились к милиционерам и потребовали задержать нападавшего. Однако правоохранительные органы отнеслись к этому обращению с безразличием и вновь не предприняли каких-либо действий.

— На меня же напали, почему вы его не задерживаете?

— Мы не думали, что он нападает. Он так подошел, мы думали это твой друг.

— Нет, вот мы же сейчас сказали, вы реагировать будете? Он сейчас ушел, но никто не гарантирует, что он обратно не придет. А вы отреагируйте, он [оператор] же сообщает вам.

— Мы же только увидели.

— Да, вы увидели, теперь идите и отреагируйте. Он [оператор] вам сказал, что на него нападают [неизвестные люди]. Почему вы тогда не реагируете? Отреагируйте и выясните [личности нападавших]. Вы правоохранительные органы, вы должны защищать права не только журналистов, но и всех граждан. Почему вы не идете вслед [за нападавшим]?

— Я должен здесь следить за порядком или где?

— Нет, там есть другие [сотрудники милиции]. Это ваши обязанности. Пойдемте.

Спустя примерно 20 минут оператор и журналист вновь подготовились выйти в прямой эфир. В тот момент к ним подошел неизвестный и спросил у Айбике: «Почему вы снимаете?». Адилет кызы показала свое журналистское удостоверение и попросила его не препятствовать.

Хамидулло Узаков успел выйти в прямой эфир и обратился к неизвестному: «Я видел вас вместе с нападавшим парнем. Кто он и куда ушел?». Однако вместо ответов неизвестный выхватил телефон оператора и побежал в сторону избирательного участка. Узаков побежал вслед и стал свидетелем того, как неизвестный передает телефон женщине возле участка. Тогда Узаков уже сам выхватил телефон и попытался продолжить прямой эфир.

Увидев случившееся Айбике вновь попросила помощи у милиционеров. Но, несмотря на крики о помощи, милиция не задержала людей, которые препятствовали журналистам. После этого неизвестный подошел к Айбике и попытался вырвать телефон, но она сумела отбиться. Нападавший скрылся в здании избирательного участка.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали к участку оперативную группу, но было уже поздно — двое нападавших успели скрыться. После прибытия опергруппы журналисты «Клоопа» написали заявление, а затем побывали на допросе у следователя и рассказали подробности инцидента.

«На основании вышеизложенного просим найти двоих нападавших парней, которые наглым образом воспрепятствовали нашей журналистской деятельности и принять в отношении них меры в рамках закона», — написал Узаков в своем заявлении.

В тот же день после подачи заявления сотрудники «Клоопа» просмотрели записи на месте происшествия и узнали в одном из нападавших бойца-грэпплера Достука Жолдошова. Кроме того журналисты выяснили, что он работает в муниципальном предприятии «Ош-Тазалык». Статья об этом была опубликована на сайте «Клоопа» 4 октября.

Достук Жолдошов. Фото: Страница Жолдошова на фейсбуке

Как милиция расследовала дело Узакова?

Милиция зарегистрировала заявления Узакова и Адилет кызы по отдельности. В деле Узакова есть объяснительные от четырех человек. Однако статус троих из них неизвестен. Также непонятно, что они делали на участке №5316 в день выборов.

«Примерно в 14:20 мы не видели никакой шумихи и нападения на журналистов», — написали женщины с фамилиями Адилова, Садикова и Узакова. Кто они и что они делали на участке на тот момент неизвестно.

В то же время Достук Жолдошов допрашивался в качестве свидетеля. Согласно документам, он также ограничился лишь объяснительной. В протоколе допроса Жолдошов указан как «частный предприниматель».

Объяснительную Жолдошов написал спустя 10 дней после нападения — 14 октября. В ней спортсмен указал, что в тот день он с друзьями пошел в кафе «Памир» пообедать.

«4 октября 2020 года примерно в 13:00 часов я пошел с друзьями пообедать в кафе “Памир”, расположенное на улице Аскара Шакирова в городе Оше. Слева от нас проходили выборы. Когда мы стояли снаружи, неизвестные люди начали снимать нас на видео. Я сказал им не снимать, но они продолжили, после чего я выхватил телефон, объяснил, что “не надо снимать” и вернул им в руки», — написал Жолдошов в объяснительной.

Свои показания он подытожил словами: «Там были сотрудники милиции, они четко и правильно выполняли свои обязанности». Других подробностей в протоколе не было.

Узаков сказал следователю, что необходимости в проведении судебно-медицинской экспертизы нет, так как претензия журналистов была в воспрепятствования их деятельности. Однако экспертизу все же назначили, по результатам которой на теле Узакова не были обнаружены повреждения.

Нам стало известно, что следователь Таджиев прекратил досудебное производство еще 31 октября. В своем постановлении о прекращении дела он ссылался на результаты судебно-медицинской экспертизы, от которой журналист «Клоопа» отказывался. Жолдошов так и остался «свидетелем» по этому делу — никакой очной ставки следователь не проводил. Таджиев больше никого не допрашивал и не нашел второго нападавшего.

Расследование по делу Айбике Адилет кызы продолжается.

Негатив и плов

Три недели назад журналисты «Клоопа» отправились на мусорный полигон, чтобы взять интервью у Достука Жолдошова, но на рабочем месте его не оказалось. По телефону отвечать он отказался. Позднее мы взяли интервью у руководителя «Ош-Тазалык» Нурбека Исмаилова — непосредственного начальника Жолдошова.

Он сообщил, что у него нет информации о нападении Жолдошова на журналистов и добавил, что этим делом должны заняться правоохранительные органы. Исмаилов также заверил, что в день выборов ни он, ни Жолдошов не работали на партию «Биримдик».

«Как только говоришь о журналистах, сразу негатив, он поэтому уже не хочет разговаривать, ну вот так получилось. Скажу откровенно про “Клооп”: вы никогда никого не хвалите. Вы только публикуете негатив, поэтому многие вас и боятся […] Хорошо, он говорит, что даст интервью. Ну а если вы постоянно даете негатив, копаетесь и говорите: “Ты нас побил”, конечно он не захочет разговаривать», — сказал Исмаилов.

После интервью с Исмаиловым Жолдошов ответил на вопросы журналистов по телефону. Он отметил, что пошел в кафе «заказать плов и поесть».

«Я с хозяином этого кафе в хороших отношениях. Я ведь там на участке не работал. Да, там проходили выборы, но я там был по своим делам», — сказал он.

Также он утверждает, что летняя площадка заведения в тот день работала. Но администратор кафе «Памир» сообщил «Клоопу», что в тот день кафе полностью не работало.

По версии Жолдошова, неизвестные люди снимали его на видео, после чего он забрал телефон, выключил прямой эфир и вернул телефон. Однако на самом деле он выхватил телефон и сбежал, после чего собирался передать телефон женщине возле участка — оператор выхватил телефон из рук этой женщины.

Избирательный участок №5316, расположенный в кафе «Памир» города Ош. Фото: «Клооп»

Что делал Жолдошов на участке №5316 на самом деле?

Наблюдатель от одной из партий по имени *Арген, который был на этом участке, не захотел давать открытое интервью журналистам. Он попросил изменить его имя.

По словам Аргена, на Достуке Жолдошове был бейджик партии «Биримдик». Он также принимал участие в голосовании избирателей-инвалидов за день до этого: тогда сотрудники ЦИК ходили по домам граждан. Тогда Арген и запомнил Достука.

«В день выборов никто не сидел на одном месте, все следили, смотрели. Но на основании моих наблюдений я заметил, что они запланировали все заранее. Сказали избирателям, чтобы те за “Биримдик” голосовали. Они к избирателям подходили. Другие наблюдатели не стали что-то говорить, ну и мы тоже промолчали. Мы подумали, что ничего не сможем сделать. После этого пять-шесть партий составили акт. Мы договорились, что посмотрим акт после выборов. Но все ушли и никто не посмотрел», — объяснил он.

Наблюдатель сообщил, что Жолдошов и его ребята спортивного телосложения пускали избирателей на участок через дверь для выхода [на участке было две двери — одна для выхода, другая для входа — примечание редакции]. Причиной составления акта со стороны наблюдателей послужило именно это явление.

«Достук и его люди то входили, то выходили. Когда произошла потасовка, сказали закрыть двери, мы просто стояли и смотрели. Внутрь никого не пускали, а они входили и выходили из обеих дверей», — сказал он.

Третьим слева стоит Нурбек Исмаилов, а вторым справа Достук Жолдошов. Фото: Страница Жолдошова на фейсбуке

Председательница Участковой избирательной комиссии Тамара Савишко подтвердила, что Достук Жолдошов был представителем партии «Биримдик». По ее словам, Жолдошов был на участке до окончания выборов.

«Он приходил к нам как представитель штаба, проверял и смотрел списки. Да, он приходил. Здесь он был в качестве представителя “Биримдика”», — сказала она.

Савишко также уточнила, что чайхана «Памир» в тот день не работала. Эту информацию «Клоопу» ранее подтвердила и администратор заведения. Однако в своей объяснительной Жолдошов написал, что приходил туда пообедать.

«Он взял в аренду помещение для штаба, здесь поблизости. Они сейчас тоже там работают», — объяснила председательница УИК.

Журналисты «Клоопа» отправились по адресу, который указала Савишко. В однокомнатном помещении сидели две женщины и мужчина. На мебели можно было увидеть логотипы партии «Биримдик». На столе мы увидели агитационные материалы кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Одна из женщин подтвердила, что ранее это помещение относилось к партии «Биримдик», но сейчас здесь находится штаб Жапарова.

«На предыдущих выборах мы не работали. Мы не знаем, кто арендовал это помещение [до нас] и с этими людьми не встречались […] Мы лишь составляем список избирателей, которые живут в нашем районе», — сказала она.

Женщина, которая дала интервью «Клоопу», заявила, что не знает Жолдошова и не работала на парламентских выборах. Однако она была на участке №5316 в день выборов.

Это доказывают кадры прямого эфира издания «Кактус», которое было снято после нападения на журналистов «Клоопа». На них можно увидеть, что женщина, которая отвечала на наши вопросы в штабе ранее давала показания милиционеру. На вопросы корреспондента «Кактуса» женщины отвечают, что не видели нападения.

Один из наблюдателей сообщил «Клоопу», что эти женщины работали в тот день на «Биримдик».

Первый скриншот был сделан с видео издания Kaktus, второе фото сняли журналисты « Клоопа» Фото сделано в нынешнем штабе Садыра Жапарова, расположенного рядом с избирательным участком №5316

Секретарь УИК Алмазбек Маражапов сообщил, что не видел момента нападения, но стал свидетелем какого-то шума.

«Когда я выходил с дополнительного выхода участка, подбежала одна девушка [журналистка]. За ней пришли пятеро милиционеров. До этого двое парней забежали на участок и вышли из другой двери. Девушка крикнула мне: “Аке, почему не смотрите?” В начале я вообще не понял, что произошло», — сказал он.

Маражапов вспоминает, что крикнул правоохранителям: «Не можете управиться с одним участком?»