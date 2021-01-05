И.о.премьер-министра, вице-премьер Артем Новиков перед Новым годом стал гостем программы «Вечер трудного дня» на TV1KG. Более часа Новиков отвечал на вопросы ведущего Сергея Долженкова и телезрителей, собранные через мессенджеры и соцсети.

«Клооп» собрал самое интересное и важное из сказанного чиновником.

Про смог Бишкека и тотальную газификацию

Главным вопросом, который волновал и ведущего, и зрителей, стал смог в Бишкеке. Тема загрязнения воздуха обсуждается много лет, но реальных мер власти города пока не предприняли. В итоге Бишкек уже неоднократно попадал в топ городов мира по загрязнению воздуха. Немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle даже посвятила этому репортаж 28 декабря.

И.о. мэра Балбак Тулобаев при этом в своем фейсбуке признал, что не может остановить смог. По словам же Новикова, этой проблемой озаботились даже в правительстве, есть первые идеи для ее решения.

«В первую очередь повышать уровень газификации населенных пунктов близ Бишкека и частного сектора в Бишкеке. Второй важный момент — это газификация автотранспорта: у нас практически 85% автотранспорта [со сроком эксплуатации] свыше 15 лет. Там уже не важно, какого качества бензин – уровень выбросов колоссальный», — отметил он.

По словам Новикова, в правительстве осознают, что большинству населения пока не по карману отопление газом и установка газового оборудования. Именно поэтому пошли на переговоры с банками, чтобы те помогали кредитами на установку котлов, и с «Газпромом» по линии газификации жилмассивов.

«Мы на уровне правительства прекрасно отдаем себе отчет о том, что это дороже, чем уголь, что не у всех есть возможности топиться газом, оплатить 40-50 тысяч сомов за оборудование», — заверил он.

Кроме того, в правительстве принимают меры для того, чтобы страна могла перейти на более экологичные автомобили.

«Ситуация со смогом — это плохо, это объективно очень нехорошая ситуация. Я, как и все наши горожане, дышу этим воздухом, у меня нет какой-то особой капсулы или комнаты», — посетовал Новиков.

Про судьбу бишкекской ТЭЦ

Также чиновник пообещал, что ТЭЦ Бишкека проверят на экологичность. Сейчас в адрес объекта звучит много обвинений, что после модернизации ТЭЦ по китайскому кредиту от TBEA выбросов стало больше, а уголь, которым ее снабжают, стал менее качественным.

Рассматривается возможность перевода ее на газ, потому что с начала отопительного сезона 2020-2021 года бишкекская ТЭЦ уже уплатила в 5 раз больше штрафов за загрязнение окружающей среды, чем в целом за весь сезон 2019-2020.

«Мы дали поручение завершить работу по ТЭЦ Бишкека в двух моментах. Первый — на уровне финпола с привлечением экотехинспекции проверить состояние фильтров на котлах ТЭЦ Бишкека, второй — провести расчеты по возможности перевода ТЭЦ Бишкека на газ. Если мы поймем, что перевод на газ не будет слишком высок и будет сопоставим с расходами на закупку угля, то это станет поводом для перевода ТЭЦ на газ», — отметил он.

Если переход на газ будет слишком дорогим, выход останется только один: повысить тарифы для населения.

«ТЭЦ потребляет более 1 млн тонн угля. Это порядка 4-5 млрд сомов в совокупности. Если по газу мы выйдем на эту цифру то вопрос сам собой отпадет, если окажется, что стоимость газа составит 10-15 млрд сомов, то у нашей энергосистемы не будет денег, чтобы ее обеспечить», — пояснил Новиков.

Он добавил, что надежды на субсидирование газификации ТЭЦ из госбюджета нет.

Про ГЭС и альтернативные источники энергии

Новиков отметил, что в Кыргызстане объем выработки электроэнергии растет медленнее, чем ее потребление. То, что сейчас вырабатывает Токтогульская ГЭС и другая энергетическая инфраструктура, идет в основном на снабжение населения, и это ограничивает возможности для бизнеса и крупных производств.

«При потенциальной возможности всех наших рек по выработке 342 млрд КВт/ч мы вырабатываем только порядка 14 млрд КВт/ч, то есть не вырабатываем и 10 процентов от того, что у нас есть в сфере гидроэнергетики», — считает он.

Новиков считает, что всему виной неверный подход к управлению энергосектором, который будут менять. Планируется создать открытый рынок: если правительство или государство не может обеспечивать поставки электричества, то у потребителей должна быть возможность получить его из других источников. В Кыргызстане есть заинтересованные в этой сфере инвесторы.

«Проекты есть в ГКПЭН, есть в Агентстве по инвестициям, есть несколько меморандумов, но откровенно говоря, есть проблемы бюрократического характера. Как только инвестор начинает прорабатывать вопрос, начинается столько сложностей и бюрократических барьеров, что их ему преодолеть невозможно. Наша задача в этом секторе — разгрести тот уровень неурегулированности нормативно-правовых документов, который мешает реализации инвестпроектов и не только в этой сфере, но и во всей системе», — поделился планами Новиков.

Про культуру и кыргызский язык

Кроме проблем в энергосекторе и борьбы со смогом в столице, чиновник рассказал и о том, что поддержка культуры является «важным элементом и компонентом государственной политики». Кроме того, «ни одна страна не может полноценно развиваться без культурного обогащения».

Поэтому в правительстве и приняли решение открыть кинотеатры и другие культурные учреждения, хотя страна еще находится в режиме ЧС [открыть даже раньше, чем снять с дистанционного обучения школы и университеты].

«Можно провести четкую параллель между культурными обогащением и просвещением и уровнем принятия решений в том числе и коммерческими организациями», — отметил он.

Поделился и.о.премьер-министра также своими наблюдениями и успехами в изучении кыргызского языка.

*В 2018 году, когда Новикова назначили министром экономики, его знание госязыка было недостаточным и в министерстве решили обучать его и еще ряд сотрудников Минэконома кыргызскому за государственный счет. Это вызвало бурю эмоций и бурление в обществе. Сейчас же, второй раз войдя в состав правительства, Новиков уже делает публичные выступления на кыргызском языке, но краткие.

«Это не вопрос последнего месяца-двух. Учил слова, пытался строить базовые фразы, в принципе, при посвящении этому вопросу часа-двух в сутки, думаю за несколько месяцев или полгода на бытовом уровне можно начать говорить.

Самое сложное для меня — преодолеть страх сказать что-то неправильно, начать говорить. Я стараюсь доносить именно важную и содержательную часть на официальном языке, чтобы не допустить искаженного трактования посыла того, что хочу донести», — поделился он.

Новиков сказал, что пока довести до идеала владение кыргызским не может, так как в кризисный период не может уделить этому достаточно времени. По словам чиновника, его рабочий день начинается с 8 утра и может длиться до 10-11 вечера.

Но он полагает, что учить кыргызский важно и нужно всем гражданам, желательно с детства. Правда, методики в современных школах к этому не всегда располагают. Дочь Новикова учится в одной из обычных школ и он привел пример того, с какими трудностями сталкивается она и ее одноклассники.

«Урок идет на кыргызском языке полностью, детям не объясняют последовательность того, как формируются окончания, как они модернизируют слова, делают их существительными, прилагательными…И когда ребенок пропускает эти азы, дальнейшее обучение становится просто невозможным […] Надо смотреть на методику и методологию с точки зрения обучения. Но считаю, что нашим гражданам всем надо знать государственный язык. Это важно», — заключил и.о.премьера.