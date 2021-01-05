Пресс-служба правительства сообщила, что члена партии «Мекенчил» Жыргалбека Шакиева назначили акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области. Распоряжение о его назначении подписал и.о. премьер-министра Артем Новиков.

До Шакиева на посту акима Аксыйского района был Эсеналы Ормоналиев, который добровольно сложил полномочия после ряда митингов в городе Кербен Джалал-Абадской области. Кроме Ормоналиева из-за митингов от должности освободили начальника ОВД Аксыйского района Шекербека Тангирова.

Известно, что Шакиев до назначения работал в горнорудной компании «Бийкомпакт» и был в списке кандидатов от партии «Мекенчил». Эту партию основал кандидат в президенты Садыр Жапаров вместе с соратником Камчыбеком Ташиевым, которого он назначил главой ГКНБ будучи на посту и.о. президента.

Ташиев не единственный сторонник Жапарова, занимающий высокий пост в Кыргызстане. Так, после сложения полномочий Жапарова с поста и.о. главы государства для участия в выборах, это место занял Талант Мамытов — еще один соратник кандидата в президенты.

Кроме этого, будучи на посту и.о. президента Жапаров сделал ряд кадровых перестановок. В том числе, он заменил почти всех полпредов в областях страны кроме Иссык-Кульской, где на тот момент был Балбак Тулобаев, который высказывался в поддержку Жапарова.

В двух из шести назначений полпредов Жапаров утвердил полпредами однопартийцев из «Мекенчил». Так, полпредом в Джалал-Абадской области назначили Абсаттара Сыргабаева, ранее работавшим в Финансовой полиции. А в Нарынской области полпредом стал Сабыркул Ашимбаев, который числился в списке партии как безработный.