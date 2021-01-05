Дисциплинарная комиссия при Совете судей должна была рассмотреть представление на главу Верховного суда Гульбару Калиеву. Однако заседание пришлось перенести по просьбе Калиевой из-за состояния ее здоровья. Об этом сообщила пресс-служба комиссии. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что у него есть «неопровержимые» доказательства участия Калиевой в коррупционной схеме.

Пресс-секретарька Дисциплинарной комиссии Назира Сагыналиева сообщила, что Калиева письменно уведомила членов комиссии о своем отсутствии по состоянию здоровья. Также она попросила не проводить заседание без ее участия.

По данным Сагыналиевой, представители ГКНБ и Генпрокуратуры согласились с просьбой главы Верховного суда, и заседание перенесли на другой день.

Однако пресс-служба ГКНБ заявляет, что Калиева «игнорирует» следственные мероприятия. Силовики утверждают, что 30 декабря ей лично вручили повестку на допрос в качестве свидетеля, но в тот же день адвокат Калиевой попросил перенести его на 4 января из-за своей занятости.

В ГКНБ сообщили, что уже 4 января адвокат сказал, что Калиеву госпитализировали, поэтому она не может прийти к следователям. Правоохранительные органы напомнили, что все граждане «равны» перед законом, а допрос направлен на «объективное» расследование возможных фактов коррупции.

Камчыбек Ташиев 24 декабря заявил о причастности Калиевой к коррупции при внедрении системы «Местный суд». Глава ГКНБ и само ведомство утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства вины главы Верховного суда.

Следователи установили, что госорган заключил «фиктивный» договор с IT-компанией на разработку программного продукта. Предварительный ущерб государству оценивается в 8 млн сомов.

По этому факту уже были задержаны фигуранты дела. На основании этого ГКНБ направил в Дисциплинарную комиссию документы для рассмотрения и был готов задержать и Калиеву «хоть завтра».

Тогда Верховный суд опроверг все обвинения силовиков и заявил, что руководство не может быть причастно к коррупции, так как проект «Местный суд» контролировали международные организации.

Позже Совет судей обратился к и.о. президента Таланту Мамытову с просьбой защитить Калиеву от Ташиева, напомнив о презумпции невиновности.

Сама глава Верховного суда заявила, что дело в ее отношении по факту коррупции начали еще весной этого года при Сооронбае Жээнбекове. Калиева отметила, что еще не видела материалы уголовного дела, но старалась не препятствовать следственным мероприятиям. По ее словам, она не подписывала ни одного документа для внедрения системы «Местный суд».