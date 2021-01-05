Ошский городский суд признал экс-акима Кара-Сууйского района Тилека Матраимова виновным по статье «Незаконное пересечение госграницы» и оштрафовал его на 220 тыс сомов. Также суд отменил решение о заключении его под домашний арест.

Приговор суда был вынесен 22 октября 2020 года — почти два месяца назад. Информацию о приговоре сообщили 5 января в пресс-службе Ошского областного суда.Тилек Матраимов попытался покинуть страну 6 октября 2020 года через Сузакский район Джалал-Абадской области и попасть в соседний Узбекистан. Это произошло после того, как в стране начались волнения из-за результатов парламентских выборов.

Однако он был задержан узбекскими пограничниками в районе Кургантепа Андижанской области и передан ГКНБ Кыргызстана. Матраимов сначала был водворен в СИЗО ГКНБ, а позже по состоянию здоровья был помещен под домашний арест. 31 октября стало известно, что у Тилека Матраимова двусторонняя пневмония.

Тилек Матраимов восемь лет возглавлял Кара-Сууйскую районную администрацию и был освобожден от этой должности 16 октября. Он является одним из членов влиятельного клана, в который входят несколько кыргызских политиков и бывших чиновников.

На парламентских выборах от партии «Мекеним Кыргызстан» в Жогорку Кенеш должен был пройти его брат Искендер Матраимов, но результаты голосования отменили.

Еще один влиятельный член семьи — Райымбек Матраимов, бывший зампред таможни и фигурант журналистских расследований о коррупции и контрабанде. Журналисты выяснили, что он причастен к выводу $700 млн из Кыргызстана.

20 октября его задержали оперативники ГКНБ, но позже отпустили домой, так как он заключил сделку со следствием. Матраимов согласился до конца 2020 года возместить нанесенный им ущерб государству в сумме 2 млрд сомов.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 24 декабря заявил, что Матраимов выплатил обещанные средства в виде перевода на счет минфина 1,4 млрд сомов и передачи торгового центра и девяти жилых квартир государству.