Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) сообщила, что экс-замглавы спецслужбы Болот Суюмбаев объявлен в розыск.

В ГКНБ утверждают, что по досудебному производству были получены доказательства о причастности Суюмбаева к контрабанде ювелирных изделий в особо крупном размере.

Суюмбаева несколько раз вызывали на допрос, однако из-за неявки ему заочно вынесли подозрения по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Экономическая контрабанда», а также объявили в розыск.

ГНКБ уже объявлял в розыск Болотбека Суюмбаева. Еще в декабре 2020 года в госкомитете заявили, что Суюмбаев подозревается по двум статьям по делу о контрабанде ювелирных изделий.

На должность заместителя главы ГКНБ Суюмбаева назначили в 2016 году. Распоряжение о его назначении подписал Алмазбек Атамбаев будучи на посту президента. По информации «Азаттык», до поста в госкомитете Суюмбаев работал телохранителем Атамбаева, начиная со времен его оппозиционной деятельности, а также возглавлял 9-ю службу ГКНБ.

Контрабанда ювелирных изделий

Еще в марте 2019 года Военная прокуратура начала досудебное производство по нескольким делам, связанным с контрабандой ювелирный изделий.

Известно, что по одному из дел, в 2017 году в Кыргызстан ввезли контрабандой 22 килограмма золота. Руководство ГКНБ дало незаконное указание прекратить доследственную проверку по этому делу и вернуть золото.

В 2017 году главой ведомства был Абдиль Сегизбаев, а его заместителем Дуйшенбек Чоткараев.

Затем в ноябре 2020 года ГКНБ задержал Чоткараева по делу о контрабанде золота. После задержания Чоткараева кандидат в президенты Сегизбаев заявил, что расценивает действия госкомитета, как попытку сорвать сбор подписей в его поддержку, потому что Чоткараев координировал этот сбор.

В декабря того же года Первомайский суд вынес решение оставить Чоткараева под стражей в СИЗО до конца срока следствия.