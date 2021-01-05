Адвокат Нурбек Токтакунов продолжает публичный анализ документов, которые позволили Садыру Жапарову избавиться от двух судимостей.

Коллега Токтакунова адвокат Урмат Сыдыков опубликовал постановление старшего следователя Главного следственного управления (ГСУ) ГКНБ Нурмата Мамбетакунова о прекращении дела о захвате заложников. По этому делу Садыра Жапарова признали виновным и приговорили к 11,5 годам лишения свободы — он находился в колонии, но его освободили в ночь на 6 октября 2020 года.

Днем после освобождения Жапарова из колонии дело было отправлено коллегией Верховного суда в Генеральную прокуратуру на доследование. Судьи решили, что для направления дела на доследования достаточно «вновь открывшихся обстоятельств», которые предоставил адвокат Жапарова Замирбек Базарбеков.

Оттуда дело перенаправили в ГСУ ГКНБ, где дело решили закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Что решили в ГКНБ

В частности, в ГСУ ГКНБ опирались на то, что адвокат Базарбеков заявил об отсутствии табуляграммы [записи] телефонных переговоров между Жапаровым и свидетелем К.Жумабаевым о митингах и захвате заложника как о новом обстоятельстве дела.

Следователь ГКНБ отметил, что свидетель якобы не предоставлял конкретных номеров, по которым велись переговоры, а срок хранения информации о них сотовыми операторами истек.

«Следствие полагает, что в настоящее время отсутствует реальная возможность произвести какие-то следственные и специальные действия для восполнения пробелов следствия […] Тем самым, разговор С. Жапарова с К. Жумабаевым о совершении преступления, кроме показаний последнего другими доказательствами не подтверждается, что вызывает сомнения в достоверности и истинности изложенных К. Жумабаевым сведений», — говорится в постановлении.

Также следователь Мамбетакунов написал, что еще одного свидетеля, дававшего показания, допрашивали в Казахстане без адвоката и поэтому его показания считаются «недопустимым доказательством».

Третий свидетель же показал, что «не встречался и не участвовал» в переговорах о митингах с Жапаровым и еще одним осужденным по этому делу Наристе Калчаевым.

Показания этих трех свидетелей и телефонный разговор считались одними из основных доказательств вины Садыра Жапарова в организации митинга в Караколе и захвате заложника.

Фото: Facebook, Урмат Сыдыков

Фото: Facebook, Урмат Сыдыков

Фото: Facebook, Урмат Сыдыков

Что говорит Токтакунов?

Однако по словам Токтакунова все эти факты уже были в материалах уголовного дела изначально.

«Из текста постановления видно, что никаких вновь открывшихся обстоятельств по делу о захвате заложников не было. Все эти обстоятельства были очевидны еще в ходе первоначального расследования дела», — отмечает Токтакунов в фейсбуке.

В разговоре с «Клоопом» Нурбек Токтакунов пояснил, что фактически в Верховный суд защита Жапарова представила формальные обстоятельства.

«Предъявили обстоятельства, которые были известны суду либо должны были быть известны суду [изначально при рассмотрении дела]. Верховный суд незаконно отменил приговоры и отправил дело на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам, хотя этих вновь открывшихся обстоятельств нет. Следователь ссылается на это решение, но тут нарушение и Верховного суда, и со стороны следователя», — рассказал он.

Юрист поясняет, что «вновь открывшиеся обстоятельства» могут быть процессуальными и материальными, то есть это либо нарушения со стороны суда, следователя, прокурора, либо какие-то новые обстоятельства в самом деле согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

«Если это нарушения со стороны суда, следователя, прокурора, то должен быть соответствующий приговор в отношении тех, кто нарушил при рассмотрении этого дела законы. Или это должно быть какое-то обстоятельство, которое ранее не было никому известно, и только 5 октября стало известно. Таких обстоятельств нет. Решение о прекращении дела ничтожно по своей сути и никак не оправдывает Садыра Жапарова», — заключил Токтакунов.

А что, теперь Жапаров не виноват?

Однако «оправданием» решение ГСУ ГКНБ назвать нельзя. Юристка Фатима Якупбаева объяснила «Клоопу», что у Садыра Жапарова просто теперь нет судимости по этому делу, так как приговоры отменены, а следователь прекратил дело.

«Согласно УПК, производство действительно прекращается, когда нет события или состава преступления. Из описательно-мотивировочной части следователя следует, что доказательств вины нет. 1 и 2 часть статьи 26 (именно по ним и прекратили производство), являются реабилитирующими. А это значит, что Жапаров вправе потребовать компенсацию за моральный вред и материальный ущерб. Правда, есть нюанс с реабилитацией, нужно чтобы следователь в своем постановлении об этом отдельно написал», — прокомментировала она.

Однако, по словам Якупбаевой, в случае, если будут добыты новые доказательства виновности Жапарова и не пройдет срок давности, дело может быть возобновлено.

Токтакунов и уголовные дела Садыра Жапарова

В конце декабря 2020 года адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал в своем фейсбуке обзоры по постановлениям Верховного суда в отношении двух судимостей Садыра Жапарова. По делу о насильственном захвате власти Жапарова и других фигурантов полностью оправдали. Дело о захвате заложника, по которому Жапарова признавали виновным, отправили на новое досудебное расследование.

Это позволило Жапарову занять руководящие посты после того, как его освободили из колонии. Токтакунов считает, что как минимум одно из решений, вынесенных судьями Верховного суда незаконное, поэтому Садыр Жапаров не имел права баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Также он не мог стать премьером Кыргызстана. 14 октября, в госрезиденции парламент утвердил новый состав правительства, которое возглавил Жапаров, но оправдательный вердикт по второму делу о захвате власти коллегия Верховного суда вынесла только 16 октября. Фактически на момент утверждения его главой кабмина он еще не имел снятой судимости.

Верховный суд же считает, что решения коллегий по обоим делам Жапарова правосудные.